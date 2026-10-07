Al Hazem se enfrenta a Al Nassr el jueves 5 de noviembre de 2026 en el Al Hazem Club Stadium de Ar Rass.

Los enfrentamientos recientes favorecen claramente a Al Nassr, como demuestra la contundente victoria por 4-0 en la última vez que se midieron en la liga, en febrero de 2026. Históricamente, este duelo ha dejado partidos con muchos goles, incluido un memorable empate 4-4 en el estadio de Al Nassr en febrero de 2024.

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¿Cuándo es el saque inicial del Al Hazem vs Al Nassr FC de la Saudi Pro League?

Al Hazem recibe a Al Nassr en el Al Hazem Club Stadium de Ar Rass el jueves 5 de noviembre de 2026.

1ª División - Jornada 13 5 nov 2026 - 12:00 Al Hazem Club Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al Hazem vs Al Nassr FC de la Saudi Pro League?

Para comprar entradas para un partido de la Saudi Pro League como el Abha vs Al Shabab, tienes unas cuantas opciones principales, dependiendo de si buscas canales oficiales o mercados secundarios de entradas:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial del club: Puedes consultar los portales o sitios web oficiales de venta de entradas de los respectivos clubes (Abha Club o Al Shabab FC) cuando jueguen como locales, ya que ponen a la venta entradas directas del mercado primario cuando se acercan los días de partido.

2. Mercados secundarios de entradas

Plataformas secundarias de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de admisión general en plataformas secundarias de entradas como Ticombo . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Saudi Pro League cuando se agotan las asignaciones primarias.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Hazem vs Al Nassr FC de la Saudi Pro League?

Los precios de las entradas para los partidos de la Saudi Pro League varían en función de si compras directamente a través de los canales oficiales del club o mediante mercados secundarios.

1. Canales oficiales de los clubes

Admisión general / Asientos estándar: 10 a 30 SAR

Categoría 1 / Vista lateral premium: 50 a 100 SAR

Paquetes ejecutivos y hospitality: 250 a 600+ SAR (dependiendo del club anfitrión y de las instalaciones del estadio)

2. Mercados secundarios de entradas

Si las entradas oficiales se agotan a través de la venta primaria del club, plataformas secundarias de entradas como Ticombo ofrecen entradas según la demanda del mercado:

Reventa en grada alta / Admisión general: 240 a 600 SAR

Grada baja / Vistas desde la banda: 600 a 1.600+ SAR

Reventa VIP y hospitality premium: 1.800 a 7.500+ SAR

Al Hazem vs Al Nassr FC de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Hazem vs Al Nassr FC

Al Hazem ha logrado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 3-1 ante Al Ahli en la Saudi Pro League, y también cayó por 3-2 ante Al Ittihad anteriormente en esta racha. Los dos empates, 0-0 contra Al-Faisaly y 1-1 frente a Al Shabab, muestran a un equipo capaz de mantenerse sólido, pero la columna de goles encajados cuenta una historia complicada. Su única victoria en este tramo llegó ante Al-Taawoun, por 1-0.

Al Nassr también ha ganado dos y ha perdido dos de sus últimos cinco partidos, con un empate. El resultado más dañino fue una derrota por 4-0 ante Al-Ain en la AFC Champions League Elite, un marcador que dejó al descubierto vulnerabilidades defensivas al máximo nivel. En la liga, un empate 1-1 con Al Khaleej y una derrota por 2-1 ante Al Ittihad le han dejado irregular, aunque las victorias consecutivas sobre Abha y Al-Taawoun, ambas por 2-1, demuestran que puede sacar resultados cuando lo necesita.

Al Hazem vs Al Nassr FC: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos terminó con una victoria por 4-0 para Al Nassr cuando recibió a Al Hazem en la Saudi Pro League en febrero de 2026. Si se observan los últimos cinco encuentros, Al Nassr ha dominado, con cuatro victorias en esos partidos, incluida una goleada a domicilio por 5-1 en septiembre de 2023 y un triunfo por 2-0 en el campo de Al Hazem en octubre de 2025. La única excepción fue un notable empate 4-4 en el estadio de Al Nassr en febrero de 2024, el único partido de esta serie en el que Al Hazem evitó la derrota.