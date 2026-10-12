La Liga de Campeones Élite de la AFC acoge un duelo continental de alto voltaje entre el Al Gharafa SC de Catar, que recibe al Esteghlal FC, uno de los grandes clubes iraníes. Ambos cuentan con una gran trayectoria y aficiones fieles, lo que convierte este partido de la fase de grupos en una cita imprescindible para los seguidores del fútbol asiático de toda la región.

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¿Cuándo empieza el Al-Gharafa contra Esteghlal de la Liga de Campeones Élite de la AFC?

El Al-Gharafa contra Esteghlal comenzará a las 18:15 UTC del 24 de septiembre de 2026. La sede de este partido de la Liga de Campeones Élite de la AFC aún está por confirmar.

AFC Liga de Campeones - Jornada 2 12 oct 2026 - 14:15

¿Dónde comprar entradas para el Al Gharafa SC contra Esteghlal FC?

Las entradas oficiales para los partidos en casa del Al Gharafa SC en la Liga de Campeones Élite de la AFC se ponen a la venta a través de los canales oficiales de venta de entradas en Catar y de las plataformas oficiales del club. Se recomienda a los aficionados consultar primero los canales oficiales del club cuando comience la venta general.

Si las entradas se agotan por completo en el punto de venta oficial, las plataformas de reventa como Ticombo son una opción si ya no quedan entradas en el sitio oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Gharafa SC contra Esteghlal FC?

Los precios de las entradas para los partidos de la Liga de Campeones Élite de la AFC varían según la zona del estadio, la visibilidad y la demanda del encuentro.

En los canales oficiales de venta, las entradas generales estándar suelen costar entre 30 y 50 SAR en las zonas generales.

Si se agotan las entradas asignadas a los canales oficiales, los precios de reventa dependerán de la disponibilidad en el mercado. En plataformas de reventa como Ticombo, las entradas generales cuestan desde aproximadamente 80 SAR.

Para conseguir las entradas más baratas, actúa rápido cuando comience la venta general o consulta las ofertas disponibles en las plataformas de reventa antes de que se agoten.

Al-Gharafa contra Esteghlal en la Liga de Campeones Élite de la AFC: Todo lo que debes saber

Estado de forma de Al-Gharafa y Esteghlal

El Al-Gharafa suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante el Al Hilal en la Liga de Campeones Élite de la AFC, mientras que el 4-1 encajado frente al Al-Sadd en la Liga de las Estrellas es su derrota más abultada en esa racha. En esos cinco partidos, el Al-Gharafa marcó cinco goles y recibió nueve, muestra de sus problemas defensivos. Su única victoria llegó ante el Al-Shahaniya por 2-1.

El Esteghlal no ha perdido en cuatro de sus últimos cinco partidos y registra dos victorias y tres empates. Su resultado más destacado es el triunfo por 3-0 ante el Al-Sadd en la Liga de Campeones Élite de la AFC el 14 de septiembre. Su otra victoria fue un ajustado 1-0 frente al Paykan en la Liga Profesional del Golfo Pérsico. Dejó su portería a cero en tres de esos cinco encuentros, señal de su disciplina defensiva. En ese periodo marcó cinco goles y recibió uno.

Al-Gharafa contra Esteghlal: Resultados de los últimos enfrentamientos directos

El Esteghlal tiene un mejor balance en los enfrentamientos recientes entre ambos clubes. El más reciente, disputado en septiembre de 2024 en la Liga de Campeones Élite de la AFC, terminó con una victoria del Esteghlal por 3-0. En los tres enfrentamientos directos registrados, el Esteghlal ha ganado dos veces y ha empatado una, mientras que el Al-Gharafa aún no ha conseguido vencer a su rival iraní en esta competición.



