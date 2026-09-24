Cómo conseguir entradas para el Al-Fayha vs Al Ahli: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

Al-Fayha se enfrenta a Al Ahli el lunes 19 de octubre de 2026 en el Majmaah Sports City de Al Majma'ah.

En su enfrentamiento más reciente, el 8 de abril de 2026, ambos equipos empataron 1-1 en el Majmaah Sports City Stadium, con goles de Ivan Toney y Jason. En sus últimos cinco enfrentamientos, Al-Ahli sigue invicto ante Al-Fayha, con tres victorias y dos empates.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Al-Fayha vs Al Ahli, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Al-Fayha vs Al Ahli de la Saudi Pro League?

El Al-Fayha vs Al Ahli arranca en el Majmaah Sports City de Al Majma'ah el lunes 19 de octubre de 2026.

1ª División - Jornada 10 19 oct 2026 - 11:05 Majmaah Sports City

¿Cómo comprar entradas para el Al-Fayha vs Al Ahli de la Saudi Pro League?

Las entradas para el partido de la Saudi Pro League entre Al-Fayha y Al Ahli pueden comprarse a través de los canales oficiales de venta primaria, así como en mercados secundarios de entradas.

1. Plataforma oficial principal de venta de entradas (Webook)

Visita la plataforma oficial: entra en Webook o accede directamente a través de la web de la Saudi Pro League, en la sección Matches / Fixtures & Tickets.

2. Mercados secundarios y reventa

Si las entradas principales están agotadas en los canales oficiales, plataformas secundarias de entradas como GrintaHub ofrecen entradas de reventa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Fayha vs Al Ahli de la Saudi Pro League?

Los precios oficiales de las entradas para el partido entre Al-Fayha y Al Ahli todavía no se han especificado en los detalles de acceso. Sin embargo, el precio estándar de las entradas de la Saudi Pro League suele moverse en estas franjas:

Categoría 3 / detrás de la portería (entrada general): ~20 - 50 SAR

Categorías 2 y 1 (tribuna lateral regular / premium): ~50 - 150 SAR

Paquetes VIP / hospitality: ~500 - 1.500+ SAR

En plataformas secundarias de entradas como GrintaHub, los precios de las entradas para Al Nassr FC vs Neom SC tienen un recargo mayor en función de la demanda y de la ubicación del asiento:

Categoría 3 / detrás de la portería (entrada general) : ~150 - 300 SAR

Categorías 2 y 1 (tribuna lateral / premium): ~300 - 650 SAR

Paquetes VIP / hospitality: ~800 - 1.800+ SAR

Al-Fayha vs Al Ahli de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al-Fayha vs Al Ahli

Al-Fayha ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante Al Ittihad, y antes empató 2-2 con Al Kholood. Su única victoria en esta racha llegó ante Abha, por 3-2, mientras que también empató 0-0 con Al-Taawoun y perdió 3-0 frente a Al Hilal. En esos cinco partidos, Al-Fayha marcó seis goles y encajó ocho.

Los últimos cinco partidos de Al Ahli se saldaron con dos victorias y tres derrotas. Ganó 5-0 a Al Riyadh y 1-0 a Auckland FC en la Copa Intercontinental de la FIFA, pero perdió contra Al Qadsiah (3-2), Al Hilal (3-0) y Al Kholood (3-1). El equipo marcó nueve goles en ese periodo, pero también encajó nueve, con la solidez defensiva como una preocupación evidente.

Al-Fayha vs Al Ahli: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó 1-1 y se disputó en el Majmaah Sports City en abril de 2026 en la Saudi Pro League. En los últimos cinco duelos directos, Al Ahli ha ganado tres veces, con un empate y un partido todavía sin ganador para Al-Fayha. Entre las victorias de Al Ahli figuran un 5-0 en abril de 2025 y un 2-0 en diciembre de 2025, con el equipo de Yeda marcando nueve goles frente a los dos de Al-Fayha en esos cinco encuentros.