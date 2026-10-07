Al Fateh se enfrenta a Al Riyadh el jueves 5 de noviembre de 2026 en el estadio Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium de Hofuf.

Su encuentro liguero más reciente tuvo lugar el 10 de mayo de 2026, cuando Al Riyadh logró una ajustada victoria por 1-0 en casa. En sus últimos cinco enfrentamientos directos registrados en todas las competiciones, Al Fateh lleva la ventaja con tres victorias, frente a las dos de Al Riyadh.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Al Fateh vs Al Riyadh, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Fateh FC vs Al Riyadh de la Saudi Pro League?

El Al Fateh vs Al Riyadh se disputa en el Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium de Hofuf el jueves 5 de noviembre de 2026.

1ª División - Jornada 13 5 nov 2026 - 12:00 Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al Fateh FC vs Al Riyadh de la Saudi Pro League?

Para comprar entradas para el partido de la Saudi Pro League entre Al Fateh FC y Al Riyadh, puedes explorar varias opciones de venta según tus preferencias:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial del club: Puedes consultar las páginas web oficiales o los portales de venta de entradas de Al Fateh FC, como equipo local que juega en el Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium, para las primeras tandas de entradas.

2. Plataformas secundarias de venta de entradas

Plataformas secundarias de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de admisión general en plataformas secundarias de venta de entradas como Ticombo . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Saudi Pro League cuando se agotan las asignaciones primarias.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Fateh FC vs Al Riyadh de la Saudi Pro League?

El precio de las entradas para el encuentro de la Saudi Pro League entre Al Fateh FC y Al Riyadh varía significativamente en función de si compras a través de los canales oficiales primarios del club o de plataformas secundarias de venta de entradas.

1. Canales oficiales del club

Categoría 3 / Detrás de la portería: Normalmente oscila entre 30 SAR y 50 SAR para las zonas del anillo superior o de admisión general.

Categoría 2 / Asiento regular: Generalmente cuesta entre 50 SAR y 100 SAR para asientos estándar en los laterales.

Categoría 1 / Tribuna principal premium: Suele tener un precio de entre 100 SAR y 200 SAR para las mejores vistas junto a la banda en la zona baja.

VIP y Hospitality Lounge: Las suites ejecutivas premium y de hospitalidad oscilan entre 500 SAR y 1.500+ SAR .

2. Plataformas secundarias de venta de entradas

Si las entradas oficiales están agotadas a través de la venta primaria del club, las plataformas secundarias de entradas como Ticombo ofrecen entradas en función de la demanda del mercado:

Admisión general / Asientos de fondo: Desde aproximadamente 65 SAR a 200 SAR .

Lateral anillo superior: Generalmente oscilan entre 200 SAR y 450 SAR .

Lateral anillo inferior y asientos premium: Los codiciados asientos del anillo inferior o las opciones premium pueden alcanzar entre 500 SAR y 1.800+ SAR en función de la demanda general del partido.

Al Fateh FC vs Al Riyadh de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Fateh FC vs Al Riyadh

Al Fateh ha sumado un punto de 15 posibles en sus últimos cinco partidos de la Saudi Pro League, con tres empates y dos derrotas. Su compromiso más reciente terminó con una derrota por 4-2 ante Neom SC el 13 de septiembre, después de una derrota por 1-2 ante Al Diriyah. Empató 0-0 tanto con Al-Taawoun como con Al Ittihad y empató 1-1 con Al-Faisaly. En esos cinco encuentros, marcó tres goles y encajó siete.

Al Riyadh ha firmado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de la Saudi Pro League. Su encuentro más reciente terminó con un triunfo por 2-0 sobre Al Kholood el 13 de septiembre. También empató 0-0 con Al Khaleej y 3-3 con Al Shabab, venció 1-0 a Neom SC y sufrió una derrota por 5-0 ante Al Ahli. Marcó seis goles y encajó nueve en esos cinco partidos.

Al Fateh FC vs Al Riyadh: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos llegó en la Saudi Pro League el 10 de mayo de 2026, cuando Al Riyadh ganó 1-0 como local. Antes de eso, Al Fateh venció a Al Riyadh por 3-1 en casa en enero de 2026 y también ganó 2-0 en la King Cup en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, Al Fateh ha ganado tres veces y Al Riyadh ha ganado dos.