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1ª División
team-logoAl Fath
Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium
team-logoAl Ittifaq
Book Al Fateh FC vs Al-Ettifaq Tickets
Traducido por

Cómo conseguir entradas para el Al Fateh FC vs Al-Ettifaq: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

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Tickets
1ª División
Al Fath
Al Ittifaq

El Al Fateh FC se enfrenta al Al-Ettifaq en la Saudi Pro League. Así puedes conseguir tus entradas

Al-Fateh recibe a Al-Ettifaq en el Maydan Tamweel Al Oula de Al-Ahsa, en un duelo que vuelve a disputarse después de que ambos equipos protagonizaran dos partidos con muchos goles y muy igualados cuando se enfrentaron la temporada pasada. Al-Fateh terminó en una discreta novena posición con José Gomes en 2025/26, mientras que Al-Ettifaq firmó la mejor campaña de los dos y logró la clasificación para la Liga de Campeones de Clubes del Golfo con el seleccionador saudí Saad Al-Shehri al mando.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ya entradas para el Al Fateh SC vs Al-Ettifaq FC, incluidos los detalles del inicio del partido, los precios de las entradas y los mejores sitios para comprarlas por internet.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Fateh FC vs Al-Ettifaq de la Saudi Pro League?

crest
1ª División - Jornada 2
Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al Fateh FC vs Al-Ettifaq de la Saudi Pro League?

La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de Ticombo, que ofrece opciones de asientos verificadas para el Al Fateh SC vs Al-Ettifaq FC con reserva instantánea por internet y pago seguro. Comprar a través de Ticombo te permite consultar las categorías disponibles y confirmar tu asiento sin necesidad de ser socio oficial del club ni de esperar a que se abra una venta general.

Las entradas oficiales también suelen estar disponibles a través del sitio de la Saudi Pro League y de los canales de cada club, aunque normalmente solo salen a la venta una o dos semanas antes del saque inicial. Dado el carácter entretenido de los recientes enfrentamientos entre ambos equipos, y la creciente reputación de Al-Ettifaq tras la clasificación continental de la temporada pasada, reservar con antelación a través de Ticombo es una forma sensata de evitar quedarte sin tu asiento preferido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Fateh FC vs Al-Ettifaq de la Saudi Pro League?

Las entradas de la Saudi Pro League siguen siendo de las más asequibles del fútbol mundial, y este partido no es una excepción.

  • Las entradas de admisión general para los partidos estándar de la Saudi Pro League suelen partir de entre 30 y 90 SAR a través de los canales oficiales.
  • Las categorías premium y los asientos de banda suelen oscilar entre 250 y 600 SAR.
  • Las opciones VIP y hospitality, incluido el acceso a salas y el catering, pueden superar los 1.500 SAR.

Como ocurre con la mayoría de los partidos de la Saudi Pro League, los precios pueden variar a medida que se acerca el encuentro, por lo que reservar pronto a través de Ticombo es la mejor manera de asegurarte el precio disponible más bajo y la mayor variedad de asientos.

Al Fateh FC vs Al-Ettifaq de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Forma del Al Fateh FC vs Al-Ettifaq

ALF

ALF - Formulario

ALR
L1-0
ANA
W2-0
ALK
D0-0
ALN
L3-0
ULA
L3-0
Gol marcado (encajado)
2/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
0/5
ALI

ALI - Formulario

ALK
W0-5
ITT
L1-3
NEO
D1-1
ALR
W4-2
ALJ
L1-0
Gol marcado (encajado)
11/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Al Fateh FC vs Al-Ettifaq: historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Al FathEmpateAl Ittifaq
3
0
2
1ª División
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
4
Al Fath badge
Al Fath
ALF
3
F
1ª División
Al Fath badge
Al Fath
ALF
2
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
1
F
1ª División
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
1
Al Fath badge
Al Fath
ALF
2
F
1ª División
Al Fath badge
Al Fath
ALF
1
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
2
F
1ª División
Al Fath badge
Al Fath
ALF
1
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
0
F
9Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

Clasificación del Al Fateh FC vs Al-Ettifaq

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
W
L
W
W
W
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
W
W
W
D
W
3
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
7511167+916
D
W
L
W
W
4
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
7511168+816
D
W
W
W
W
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
W
W
W
L
L
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
W
L
W
L
L
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
L
W
D
W
D
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
D
W
L
W
D
9
Al IttifaqAl IttifaqALI
73221111011
D
D
W
L
L
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
L
W
D
D
L
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
W
D
L
W
D
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
D
L
D
W
D
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
D
D
L
L
D
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
D
L
L
D
D
15
Al FathAl FathALF
7034411-73
L
L
D
D
D
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
L
D
D
L
D
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
L
L
D
L
D
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
D
L
L
L
D
Liga de Campeones de la AFC
Descenso


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