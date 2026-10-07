Al-Faisaly se enfrenta a Al Diriyah el jueves 5 de noviembre de 2026 en el Majmaah Sports City de Al Majma'ah.

Al-Faisaly llega a este partido con la intención de mejorar su reciente rendimiento liguero, después de haber sumado dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Por su parte, Al Diriyah atraviesa una racha relativamente mejor, con dos victorias, dos empates y solo una derrota en sus cinco partidos anteriores.

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¿Cuándo es el saque inicial del Al-Faisaly vs Al Diriyah de la Saudi Pro League?

El Al-Faisaly vs Al Diriyah comienza en el Majmaah Sports City de Al Majma'ah el jueves 5 de noviembre de 2026.

1ª División - Jornada 13 5 nov 2026 - 12:00 Majmaah Sports City

¿Cómo comprar entradas para el Al-Faisaly vs Al Diriyah de la Saudi Pro League?

Para conseguir entradas para el partido de la Saudi Pro League entre Al-Faisaly y Al Diriyah, puedes explorar varias opciones habituales de venta:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial del club: Consulta los portales o sitios web oficiales de venta de entradas de Al-Faisaly FC o de la Saudi Pro League, donde las entradas primarias a precio oficial suelen ponerse directamente a disposición de los aficionados.

2. Plataformas secundarias de venta de entradas

Plataformas secundarias de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de admisión general en plataformas secundarias de venta de entradas como Ticombo . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Saudi Pro League cuando las asignaciones primarias se han agotado.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Faisaly vs Al Diriyah de la Saudi Pro League?

Los precios de las entradas para el partido de la Saudi Pro League entre Al-Faisaly y Al Diriyah varían según si la compra se realiza a través de los canales oficiales primarios del club o de plataformas secundarias de reventa.

1. Canales oficiales del club

Admisión general / asientos estándar: 10 a 30 SAR (la normativa de la liga limita una parte del aforo del estadio a tramos base más bajos).

Asientos de categoría media y laterales: 35 a 100 SAR para ubicaciones laterales óptimas o posiciones centrales junto al terreno de juego.

Premium y hospitalidad VIP: 100 a 350+ SAR según el sector del estadio y los servicios de hospitalidad incluidos.

2. Plataformas secundarias de venta de entradas

Si las entradas oficiales están agotadas a través de la venta primaria del club, plataformas secundarias de entradas como Ticombo ofrecen localidades en función de la demanda del mercado:

Reventa estándar / grada alta: 75 a 200+ SAR en función de la demanda del mercado y de la disponibilidad en la plataforma.

Reventa de asientos laterales y premium: 200 a 500+ SAR para anuncios secundarios habituales.

Reventa de alta demanda / hospitalidad VIP:500 a 1.800+ SAR para compras de última hora o configuraciones de asientos escasas cuando las asignaciones primarias están agotadas.

Al-Faisaly vs Al Diriyah, Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al-Faisaly y Al Diriyah

Al-Faisaly no ha logrado ninguna victoria en sus últimos cinco partidos de la Saudi Pro League, con dos empates y tres derrotas en esa racha. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-3 ante Al Ittihad, y también cayó por 3-1 ante Al Qadsiah anteriormente en la serie. Tres de esos cinco partidos terminaron sin goles, y el equipo solo marcó dos tantos y encajó cinco en esos cinco encuentros.

Al Diriyah ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de la Saudi Pro League. Su partido más reciente terminó con un empate 0-0 ante Abha, mientras que destacan en esta racha una victoria a domicilio por 1-2 ante Al Fateh y un triunfo por 3-0 sobre Al-Ettifaq. Marcó siete goles y encajó tres en esos cinco partidos.

Al-Faisaly vs Al Diriyah: historial reciente de enfrentamientos directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos previos entre Al-Faisaly y Al Diriyah. Esta sección se actualizará si pasan a estar disponibles registros históricos de partidos.