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Cómo conseguir entradas para el Al-Faisaly-Al Khaleej: precios de la Saudi Pro League, información del partido, venta de última hora y más

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1ª División

Al-Faisaly se enfrenta al Al Khaleej en la Liga Profesional Saudí. Así puedes conseguir tus entradas.

Al-Faisaly recibe a Al Khaleej el jueves 26 de noviembre de 2026 en Majmaah Sports City, en Al Majma'ah.

El enfrentamiento oficial más reciente entre Al-Faisaly y Al-Khaleej tuvo lugar en la Copa del Rey en enero de 2019, cuando Al-Khaleej se impuso por 2-1 tras la prórroga. Al-Faisaly disputará el partido como local en el estadio Majmaah Sports City y buscará aprovechar esa ventaja para sumar puntos importantes.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Al-Faisaly contra el Al Khaleej, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Al-Faisaly contra el Al Khaleej de la Liga Profesional Saudí?

Al-Faisaly contra Al Khaleej, en Majmaah Sports City, en Al Majma'ah, el jueves 26 de noviembre de 2026.

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1ª División - Jornada 15
Majmaah Sports City

¿Cómo comprar entradas para el Al-Faisaly contra el Al Khaleej de la Liga Profesional Saudí?

Estas son las opciones y los pasos para comprar entradas para el próximo partido de la Liga Profesional Saudí entre Al-Faisaly y Al Khaleej:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Venta oficial de entradas de los clubes: Consulta las páginas web oficiales o las redes sociales de Al-Faisaly y Al Khaleej cuando se acerque la fecha del partido, ya que los clubes suelen anunciar los detalles de la puesta a la venta y los enlaces de compra directa para sus aficionados locales y visitantes.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Grintahub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Liga Profesional Saudí cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Faisaly contra el Al Khaleej de la Liga Profesional Saudí?

Estas son las opciones de precios de las entradas para el partido de la Liga Profesional Saudí entre Al Ittihad y Al Ahli:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Entrada general / asientos estándar: Suelen costar entre 10 SAR y 30 SAR.
  • Asientos de categoría intermedia y en los laterales: Suelen costar entre 40 SAR y 80 SAR.
  • Asientos VIP y prémium: Suelen costar entre 100 SAR y 250 SAR o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, las plataformas de reventa como Grintahub ofrecen entradas con precios sujetos a la demanda del mercado:

  • Reventa de asientos estándar y de la grada superior: Los precios parten de entre 50 SAR y 170 SAR.
  • Reventa de localidades en los laterales y sectores centrales: Los precios oscilan entre 200 SAR y 500 SAR o más.
  • Reventa de paquetes VIP y de hospitalidad: Los precios van desde 1.000 SAR hasta 1.500 SAR o más.

Al-Faisaly contra Al Khaleej en la Liga Profesional Saudí: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al-Faisaly y Al Khaleej

Al-Faisaly ha logrado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de la Liga Profesional Saudí, con siete goles a favor y ocho en contra. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 3-1 ante Al Nassr, y anteriormente, en esta misma racha, también cayó por 3-1 frente a Al Ittihad. El empate con Al Shabab y el 0-0 ante Al-Ettifaq muestran que el equipo es capaz de sacar resultados, pero sus cifras defensivas siguen siendo preocupantes.

Al Khaleej ha ganado dos, empatado dos y perdido uno de sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 4-1 ante Al Ahli. Antes ganó por 3-2 a domicilio al Al Fateh y derrotó por 2-0 a Al-Fayha, lo que demuestra su capacidad para marcar fuera de casa. En partidos anteriores empató 1-1 tanto con Al-Ettifaq como con Al Nassr, sumando puntos ante rivales fuertes.

AFS

AFS - Formulario

ALK
W3-2
ALS
D2-2
ALN
L1-3
ABH
W0-1
ALF
L4-1
Gol marcado (encajado)
8/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ALK

ALK - Formulario

ALI
D1-1
ALF
W2-0
ALF
W2-3
AHL
L4-1
ALH
W4-2
Gol marcado (encajado)
11/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Al-Faisaly contra Al Khaleej: Enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue en la Copa del Rey en enero de 2019, cuando Al Khaleej venció a Al-Faisaly por 2-1. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, Al-Faisaly ha ganado dos, Al Khaleej ha ganado dos y un partido terminó en empate, lo que refleja la igualdad histórica entre ambos equipos.

Cara a cara

Al-FaisalyEmpateAl Khaleej
2
1
2
King Cup
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
1
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
2
F
1ª División
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Al Khaleej
ALK
1
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AFS
1
F
1ª División
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Al-Faisaly
AFS
3
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
1
F
1ª División
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
2
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
1
F
1ª División
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
1
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
2
F
7Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

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