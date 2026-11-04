Cómo conseguir entradas para el Al-Ettifaq contra el Al Hazem: precios, información del partido, venta de última hora y más sobre la Liga Profesional Saudí

El Al-Ettifaq recibe al Al Hazem el jueves 26 de noviembre de 2026 en el estadio Prince Mohamed bin Fahd de Dammam.

Su enfrentamiento más reciente, en febrero de 2026, terminó con una victoria por 3-1 del Al-Hazem, que demostró ser plenamente capaz de dar la sorpresa. Antes de esa derrota, los dos equipos empataron 2-2 en un partido disputado cuando el Al-Ettifaq recibió al Al Hazem por última vez, en octubre de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Al-Ettifaq contra el Al Hazem, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Al-Ettifaq contra el Al Hazem de la liga saudí?

El Al-Ettifaq contra el Al Hazem comienza el jueves 26 de noviembre de 2026 en el estadio Prince Mohamed bin Fahd de Dammam.

1ª División - Jornada 15 26 nov 2026 - 12:00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al-Ettifaq contra el Al Hazem de la liga saudí?

Según la información sobre la venta de entradas para el próximo partido, estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Al-Ettifaq contra el Al Hazem:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Por lo general, las entradas para los partidos en casa en el estadio Prince Mohammed Bin Fahd pueden adquirirse directamente a través del portal oficial de venta de entradas del Al-Ettifaq o de los canales del club.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Grintahub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la liga saudí cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Ettifaq contra el Al Hazem de la liga saudí?

Estos son los precios de las entradas para el partido de la liga saudí entre el Al-Ettifaq y el Al Hazem:

1. Canales oficiales del club

Asientos más económicos: De 10 a 30 SAR

De 10 a 30 SAR Entrada general estándar: De 50 a 125 SAR

De 50 a 125 SAR Asientos de categoría 1 o preferentes junto a la línea de banda: De 250 a 700 SAR

De 250 a 700 SAR Paquetes VIP y de sala de hospitalidad: De 1.500 a más de 2.500 SAR

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, plataformas de reventa como Grintahub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda del mercado:

Asientos estándar: De 220 a 560 SAR

De 220 a 560 SAR Asientos preferentes a la altura del centro del campo o junto a la línea de banda: De 560 a más de 1.200 SAR

De 560 a más de 1.200 SAR Asientos VIP: Desde 1.800 SAR

Al-Ettifaq contra Al Hazem de la liga saudí: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al-Ettifaq y el Al Hazem

El Al-Ettifaq ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de la liga saudí. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-0 a domicilio ante el Al Kholood, y también ganó por 1-0 al Neom SC anteriormente en esta serie de encuentros. La única nota negativa fue una derrota por 4-1 en casa ante el Al Ittihad. En esos cinco partidos, el Ettifaq marcó ocho goles y encajó nueve, cifras que reflejan que es un equipo capaz de marcar, pero no siempre sólido en defensa.

El Al Hazem solo ha conseguido un empate y ha sufrido cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó 2-2 contra el Al-Fayha, y antes perdió por 1-0 ante el Al Hilal. También cayó por 3-1 frente al Al Ahli y por 3-2 ante el Al Fateh. El equipo de Kadri ha marcado siete goles y ha encajado diez en esta serie de partidos, y no ha ganado en sus últimos cuatro intentos.

Al-Ettifaq contra Al Hazem: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2026, cuando el Al Hazem venció por 3-1 al Al-Ettifaq en casa en la liga saudí. Antes, los dos clubes empataron 2-2 cuando el Ettifaq recibió al Hazem en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Al-Ettifaq tiene un mejor balance global, que incluye victorias por 5-2 y 2-0, aunque los resultados han sido variados y ambos equipos han logrado ganar.