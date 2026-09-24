Al Diriyah se enfrenta a Al Riyadh el domingo 18 de octubre de 2026 en el estadio Prince Turki bin Abdul Aziz de Riad.

De cara a sus próximos compromisos, el Diriyah Club ha mostrado un buen estado de forma con recientes victorias nacionales, entre ellas un triunfo por 2-1 a domicilio sobre Al Fateh SC y una victoria por 3-0 sobre Al-Ettifaq. Por su parte, Al-Riyadh SC ha tenido un inicio de campaña más complicado, con solo una victoria en sus últimos cinco partidos de liga y derrotas contundentes ante rivales de primer nivel.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Al Diriyah vs Al Riyadh, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Diriyah vs Al Riyadh de la Saudi Pro League?

El Al Diriyah vs Al Riyadh comienza en el estadio Prince Turki bin Abdul Aziz de Riad, el domingo 18 de octubre de 2026.

1ª División - Jornada 10 20 oct 2026 - 11:00 Al-Awwal Park

Cómo comprar entradas para el Al Diriyah vs Al Riyadh de la Saudi Pro League

Para comprar entradas para el partido entre Al Diriyah y Al Riyadh, puedes seguir estas principales opciones de compra:

1. Plataformas online oficiales y autorizadas

La principal forma de conseguir entradas para los partidos de la Saudi Pro League es por vía digital, a través de la plataforma del socio oficial de venta de entradas de la liga. La Saudi Pro League colabora con distribuidores digitales de entradas para garantizar un acceso asequible y accesible en todos los estadios.

2. Mercados secundarios de entradas

Cuando se agotan las asignaciones primarias o se requieren zonas de asiento específicas, las plataformas secundarias de entradas sirven como una opción alternativa. Las plataformas secundarias de entradas como Ticombo alojan inventario de reventa de aficionados particulares y vendedores secundarios.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Diriyah vs Al Riyadh de la Saudi Pro League?

Los precios de las entradas para el partido de la Saudi Pro League entre Al Diriyah y Al Riyadh dependen de la categoría del asiento y de la plataforma de compra:

1. Plataformas oficiales

Entrada general (asientos estándar): 10 SAR - 30 SAR

Entradas de nivel básico en zonas designadas de fondo, anfiteatro superior o secciones estándar de animación.

Asientos de nivel medio y laterales: 30 SAR - 80 SAR

Asientos laterales que ofrecen vistas centrales del terreno de juego.

Hospitality premium y VIP: 100 SAR - 250+ SAR

Hospitality dedicado, asientos acolchados o acceso a sala VIP.



2. Mercados secundarios de entradas

Los precios en plataformas secundarias de entradas como Ticombo fluctúan en función de la disponibilidad, la demanda y la ubicación del asiento a medida que se acerca el día del partido.

Asientos estándar: Aproximadamente 150 SAR - 400 SAR en función de la demanda y del recargo del vendedor.

Lateral / premium:400 SAR - 1.800+ SAR para compras de última hora o asignaciones de alta demanda cuando se han agotado las ventas primarias.

Al Diriyah vs Al Riyadh, Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al Diriyah y Al Riyadh

Al Diriyah ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de la Saudi Pro League, con siete goles a favor y cuatro en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 a domicilio ante Al Fateh, y también logró un triunfo por 3-0 en casa de Al-Ettifaq durante esta racha. La única derrota llegó contra Al Qadsiah, que ganó por 2-0.

Al Riyadh solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos de liga, con dos empates y dos derrotas, encajando 12 goles en el proceso. Su derrota más dura fue un 5-0 ante Al Ahli, y también cayó por 4-0 frente a Al Nassr. Una victoria por 1-0 sobre Neom SC representa su único resultado positivo en este tramo, con dos empates consecutivos a ambos lados que ofrecen un alivio limitado.

Al Diriyah vs Al Riyadh: historial reciente de enfrentamientos directos

Actualmente no hay datos disponibles de enfrentamientos directos recientes entre Al Diriyah y Al Riyadh. Esta sección se actualizará cuando se confirmen los datos históricos de estos partidos.