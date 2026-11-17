El Al Ahli recibe al Shabab Al-Ahli Dubai FC en un duelo crucial de la fase de grupos de la Liga de Campeones Élite de la AFC en el espectacular King Abdullah Sports City de Yeda.

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¿Cuándo comienza el Al Ahli vs. Shabab Al-Ahli Dubai FC de la Liga de Campeones Élite de la AFC?

Por ahora no hay información oficial sobre la retransmisión del Al Ahli vs. Shabab Al-Ahli Dubai FC de la Liga de Campeones Élite de la AFC. Vuelve a consultar esta página cuando se acerque el partido para conocer el canal de televisión y las opciones de emisión en directo confirmadas.

AFC Liga de Campeones - Jornada 6 8 dic 2026 - 13:15

¿Dónde comprar entradas para el Al Ahli vs. Shabab Al-Ahli Dubai FC?

La mejor opción para conseguir tus localidades son los canales oficiales de venta de entradas del club y del torneo, como la plataforma Webook. Se recomienda a los aficionados consultar primero los canales oficiales a medida que se pongan entradas a la venta antes del partido.

La plataforma de reventa Grintahub es una alternativa si se agotan las entradas en la web oficial. Puedes consultar las localidades disponibles y completar la compra para este encuentro de la Liga de Campeones Élite de la AFC en la página de entradas que Grintahub dedica al partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Ahli vs. Shabab Al-Ahli Dubai FC?

Encontrar la entrada más barata suele ser la prioridad tanto de los aficionados que viajan como de los locales. En los canales oficiales del club, las entradas generales estándar para este partido cuestan a partir de 20 SAR y suelen alcanzar los 150 SAR para localidades de la grada inferior.

En plataformas de reventa como Grintahub, los precios parten de aproximadamente 60 SAR para las entradas generales. Actuar rápido es la mejor forma de conseguir el precio más bajo antes de que aumente la demanda conforme se acerque el partido.

Al Ahli vs. Shabab Al-Ahli Dubai FC en la Liga de Campeones Élite de la AFC: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Ahli y el Shabab Al-Ahli Dubai FC

El Al Ahli ha registrado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con un empate 0-0 ante el Al-Sadd en la Liga de Campeones Élite de la AFC, después de perder 6-1 contra el Al Shabab en la liga saudí. Antes de esa racha complicada, venció 2-1 al Al-Gharafa en la competición continental y 4-1 al Al Khaleej en la liga. En esos cinco encuentros, el Al Ahli marcó ocho goles y encajó nueve.

El Shabab Al-Ahli Dubai FC suma tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Sharjah en la ADNOC Pro League, después de perder 2-0 contra el Al Hilal en la Liga de Campeones Élite de la AFC. Antes de esas dos derrotas consecutivas, ganó tres partidos seguidos, entre ellos una victoria por 2-0 sobre el Esteghlal y otra por 3-2 ante el Al-Ain. Marcó nueve goles y encajó cuatro en esos cinco partidos.

Al Ahli vs. Shabab Al-Ahli Dubai FC: enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó en la Liga de Campeones Élite de la AFC el 16 de febrero de 2026, cuando el Al Ahli ganó 4-3 en casa. En los últimos cinco duelos directos, todos ellos en la Liga de Campeones Élite de la AFC, el Al Ahli ha logrado tres victorias, se ha registrado un empate y el Shabab Al-Ahli Dubai FC ha ganado un partido como local. Históricamente, el Al Ahli ha llevado la ventaja en esta rivalidad continental.