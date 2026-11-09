Al Ahli recibe a Shabab Al Ahli en un duelo crucial de la fase de grupos de la Liga de Campeones Élite de la AFC en el espectacular King Abdullah Sports City de Yeda.

GOAL tiene toda la información que necesitas sobre el partido y los precios. Sigue leyendo para descubrir cómo conseguir entradas ahora mismo y apoyar a tu equipo favorito en persona.

¿Cuándo empieza el Al Ahli contra Shabab Al Ahli Dubai FC de la Liga de Campeones Élite de la AFC?

Por ahora no hay información oficial sobre la retransmisión del Al Ahli contra Shabab Al Ahli Dubai FC de la Liga de Campeones Élite de la AFC. Vuelve a consultar esta página cuando se acerque el inicio del partido para conocer el canal de televisión y las opciones de streaming confirmadas.

AFC Liga de Campeones - Jornada 6 8 dic 2026 - 13:15

¿Dónde comprar entradas para el Al Ahli contra Shabab Al Ahli?

La mejor opción para conseguir entradas son los canales oficiales de venta del club y del torneo, como la plataforma Webook. Se recomienda a los aficionados consultar primero los canales oficiales a medida que se pongan entradas a la venta antes del partido.

La plataforma de reventa Grintahub es una alternativa si se agotan las entradas en la web oficial. Puedes consultar los asientos disponibles y completar la compra para este duelo de la Liga de Campeones Élite de la AFC en la página de entradas de Grintahub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Ahli contra Shabab Al Ahli?

Encontrar la entrada más barata suele ser el principal objetivo tanto de los aficionados que viajan como de los locales. En los canales oficiales del club, las entradas generales estándar para este partido cuestan desde unos asequibles 20 SAR y suelen llegar hasta los 150 SAR para asientos en la grada inferior.

En plataformas de reventa como Grintahub, los precios de las entradas generales parten de aproximadamente 60 SAR. Comprar cuanto antes es la mejor forma de asegurar el precio más bajo antes de que aumente la demanda de cara al partido.

Al Ahli contra Shabab Al Ahli Dubai FC en la Liga de Campeones Élite de la AFC: todo lo que debes saber

Estado de forma de Al Ahli y Shabab Al Ahli Dubai FC

Al Ahli acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con un empate 0-0 ante Al-Sadd en la Liga de Campeones Élite de la AFC, después de perder 6-1 contra Al Shabab en la Saudi Pro League. Antes de esos dos resultados, venció 2-1 a Al-Gharafa en la competición continental y 4-1 a Al Khaleej en liga. En esos cinco encuentros, Al Ahli marcó ocho goles y encajó nueve.

Shabab Al Ahli Dubái suma tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante Sharjah en la ADNOC Pro League, tras caer 2-0 frente a Al Hilal en la Liga de Campeones Élite de la AFC. Antes de esas dos derrotas consecutivas, ganó tres partidos seguidos, entre ellos un triunfo por 2-0 ante Esteghlal y otro por 3-2 frente a Al-Ain. Marcó nueve goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros.

Al Ahli contra Shabab Al Ahli Dubai FC: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó el 16 de febrero de 2026 en la Liga de Campeones Élite de la AFC y terminó con una victoria de Al Ahli por 4-3 en casa. En los últimos cinco duelos directos, todos ellos en la Liga de Campeones Élite de la AFC, Al Ahli ganó tres, hubo un empate y Shabab Al Ahli Dubái se impuso una vez como local. Históricamente, Al Ahli ha llevado la ventaja en esta rivalidad continental.