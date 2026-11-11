El AFC Bournemouth recibe al Hull City el sábado 5 de diciembre de 2026 en el Vitality Stadium de Bournemouth.

El AFC Bournemouth y el Hull City han seguido trayectorias competitivas distintas, marcadas por enfrentamientos anteriores en la Premier League como la victoria del Bournemouth por 6-1 en casa en octubre de 2016. Su duelo más reciente tuvo lugar en enero de 2022, en un partido de la Championship disputado en el Vitality Stadium, donde el Hull City logró una ajustada victoria por 1-0.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el AFC Bournemouth contra el Hull City, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el AFC Bournemouth contra el Hull City de la Premier League?

El AFC Bournemouth contra el Hull City se juega el sábado 5 de diciembre de 2026 en el Vitality Stadium de Bournemouth.

Premier League - Jornada 14 5 dic 2026 - 10:00 Vitality Stadium

¿Cómo comprar entradas para el AFC Bournemouth contra el Hull City de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el AFC Bournemouth y el Hull City, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: La opción más directa y fiable es comprar las entradas a través de los portales oficiales del AFC Bournemouth o del Hull City, según los requisitos de afiliación, los puntos de fidelidad o la disponibilidad en la venta general.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos de la venta primaria.

¿Cuánto cuestan las entradas para el AFC Bournemouth contra el Hull City de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de la Premier League entre el AFC Bournemouth y el Hull City:

1. Canales oficiales de los clubes

Asientos centrales de la tribuna principal: 51 £ para adultos (más una tasa administrativa estándar de 2 £).

para adultos (más una tasa administrativa estándar de 2 £). Entrada general / otras gradas (categorías estándar): El precio suele oscilar entre 30 £ y 48 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta primaria de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Asientos en los fondos y entradas generales de reventa: Desde unos 150 £ .

Desde unos . Asientos en las bandas y localidades prémium de reventa: El precio suele oscilar entre 195 £ y más de 334 £.

AFC Bournemouth contra Hull City en la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del AFC Bournemouth y el Hull City

El Bournemouth ha ganado sus cinco últimos partidos oficiales sin encajar ningún gol. En su encuentro más reciente venció por 2-0 al Leeds United en la Premier League. Durante esa racha también derrotó por 3-0 al AC Milan en la Europa League y por 3-0 al Aston Villa en la Carabao Cup. El Bournemouth marcó diez goles y dejó su portería a cero en esos cinco partidos consecutivos.

El Hull City ha sumado dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de la Premier League, sin ninguna victoria en ese tramo. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 con el Ipswich Town, y también igualó 1-1 con el Brentford. Las derrotas ante el Fulham y el Newcastle United marcan el inicio y el final de una racha difícil para el Hull City, que marcó cinco goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

AFC Bournemouth contra Hull City: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes se produjo en enero de 2022, cuando el Hull City venció por 1-0 al Bournemouth en un partido de la Championship disputado en el Vitality Stadium. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, el Bournemouth suma dos victorias y el Hull City otras dos, además de un empate. No obstante, el resultado más destacado de esa serie fue la victoria del Bournemouth por 6-1 en casa en octubre de 2016, durante la anterior etapa en la que ambos coincidieron en la Premier League.