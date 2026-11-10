Cómo conseguir entradas para el AFC Bournemouth contra el Brighton & Hove Albion: precios de la Premier League, información del partido, ventas de última hora y más

El AFC Bournemouth recibe al Brighton & Hove Albion el miércoles 2 de diciembre de 2026 en el Vitality Stadium de Bournemouth.

Su enfrentamiento más reciente tuvo lugar en el American Express Stadium el 19 de enero de 2026 y terminó en un disputado empate 1-1. Antes de ese empate, el Bournemouth logró una ajustada victoria por 2-1 ante el Brighton en el Vitality Stadium en septiembre de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion de la Premier League?

El AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion se disputa en el Vitality Stadium de Bournemouth el miércoles 2 de diciembre de 2026.

Premier League - Jornada 13 2 dic 2026 - 15:15 Vitality Stadium

¿Cómo comprar entradas para el AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el AFC Bournemouth y el Brighton & Hove Albion, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Puedes comprar entradas directamente a través de la web oficial del AFC Bournemouth, para los partidos en casa en el Vitality Stadium, o de la del Brighton & Hove Albion, para las entradas destinadas a la afición visitante, según la categoría de socio, los puntos de fidelidad y la disponibilidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las entradas de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion de la Premier League?

Estas son las opciones de precios de las entradas para el próximo partido de la Premier League entre el AFC Bournemouth y el Brighton & Hove Albion:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general: Suele costar aproximadamente entre 30 y 65 £ .

Suele costar aproximadamente entre . Paquetes de hospitalidad: Cuestan aproximadamente entre 150 y más de 300 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Precios iniciales o mínimos de reventa: Parten de unas 136 £ .

Parten de unas . Precio medio de mercado: Las localidades estándar se sitúan, de media, entre 125 y 208 £ .

Las localidades estándar se sitúan, de media, entre . Reventa de entradas VIP y prémium: Supera con frecuencia las 600 £.

AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion de la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del AFC Bournemouth y el Brighton & Hove Albion

El Bournemouth llega a este partido tras ganar cuatro de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. En el más reciente venció por 3-0 al Manchester United en la Premier League y, durante esa racha, también derrotó por 3-0 al AC Milan en la Europa League. El Bournemouth ha marcado 11 goles y encajado seis en esos cinco partidos. Su única derrota fue un 5-1 ante el Chelsea en la Premier League.

El Brighton suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota por 2-0 del domingo en Anfield, que puso fin a una racha de tres victorias consecutivas. Su mejor actuación en esa serie fue una goleada por 5-0 al Crystal Palace, y también ganó por 2-0 en el campo del Sunderland. El Brighton empató 0-0 con el Jablonec en la Conference League y dejó su portería a cero en cuatro de esos cinco partidos antes de encajar dos goles ante el Liverpool.

AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion: Resultados de los últimos enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó 1-1 en el campo del Brighton, en un partido de la Premier League disputado en enero de 2026. El balance de los últimos cinco duelos directos está muy igualado: dos victorias para el Brighton, dos para el Bournemouth y un empate. La victoria más reciente del Bournemouth como local en este enfrentamiento llegó en septiembre de 2025, cuando se impuso por 2-1 en el Vitality Stadium.