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Cómo conseguir entradas para el AC Milan vs Inter: precios de la Serie A, información del partido, ventas de última hora y más

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El Milan se enfrenta al Inter en la Serie A. Así puedes conseguir tus entradas

El Derby della Madonnina es una de las rivalidades más históricas e intensas del fútbol, y enfrenta a dos gigantes del fútbol italiano en el emblemático San Siro. AC Milan e Inter de Milán se ven las caras en un duelo de alto voltaje de la Serie A que cautiva a millones de aficionados en todo el mundo.

GOAL tiene toda la información esencial que necesitas para asegurar tu sitio en el partido, incluidos los detalles oficiales de los precios y enlaces directos para conseguir tus entradas hoy mismo.

¿Cuándo es el saque inicial del AC Milan vs Inter de la Serie A?

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Serie A - Jornada 10
San Siro

¿Dónde comprar entradas para el AC Milan vs InterMilan?

Las entradas oficiales para el partido se ponen a la venta directamente a través del portal oficial de venta de entradas del AC Milan y de las asignaciones para peñas. Dada la enorme demanda del Derby della Madonnina, las entradas de la venta general en la web oficial del club se agotan casi al instante.

Plataformas secundarias como StubHub son tu mejor opción si los anuncios en la web oficial están agotados.

¿Cuánto cuestan las entradas para el AC Milan vs InterMilan?

Los precios oficiales de las entradas en la web principal del club empiezan en 45 € para asientos estándar del tercer anfiteatro, y suben en función de la ubicación y de la vista en San Siro.

Si las entradas oficiales de la venta general se agotan, plataformas de reventa secundarias como StubHub ofrecen una alternativa para conseguir asientos de última hora, con precios de acceso en el mercado secundario a partir de unos 140 €.

AC Milan vs Inter de la Serie A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del AC Milan vs Inter

El Milan ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con un empate 2-2 en casa ante la Lazio en la Serie A, tras un anterior 1-1 contra la Juventus. Antes de esos empates, el Milan enlazó dos triunfos ligueros consecutivos ante el Venezia (2-0) y el Torino (1-2 a domicilio). En estos cinco partidos, el Milan ha marcado diez goles y ha encajado cinco, y su única derrota llegó ante el Manchester United en un amistoso de pretemporada.

El Inter ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-2 ante el Napoli en la Serie A el 5 de septiembre, un partido que ganó después de ir perdiendo 2-0. También venció al Cagliari (1-0) y al Monza (4-1) en la liga. Su única derrota en esta racha fue un 2-1 ante el Real Madrid en la Champions League el 8 de septiembre. El Inter ha marcado once goles y ha encajado seis en estos cinco encuentros.

MIL

MIL - Formulario

VEN
W2-0
JUV
D1-1
LAZ
D2-2
BEN
L0-2
LEC
W3-0
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
INT

INT - Formulario

NAP
W3-2
RMA
L2-1
UDI
W5-3
ROM
D2-2
LUM
W2-0
Gol marcado (encajado)
13/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

AC Milan vs Inter: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes terminó con victoria por 1-0 del Milan en San Siro en la Serie A el 8 de marzo de 2026. Antes de eso, el Inter derrotó al Milan por 1-0 en San Siro en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, que incluyen dos eliminatorias de la Coppa Italia y un amistoso de pretemporada, el Milan ha ganado dos, el Inter ha ganado uno y dos partidos terminaron en empate.

Cara a cara

AC MilánEmpateInter Milán
3
2
0
Amistosos
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
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Inter Milán
INT
1
F
Serie A
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MIL
1
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Inter Milán
INT
0
F
Serie A
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Inter Milán
INT
0
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AC Milán
MIL
1
F
Copa Italia
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Inter Milán
INT
0
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AC Milán
MIL
3
F
Copa Italia
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
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Inter Milán
INT
1
F
7Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5



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