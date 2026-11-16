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Cómo conseguir entradas para el AC Milan contra el Parma Calcio 1913: precios de la Serie A, información del partido, venta de última hora y más

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Parma Calcio 1913
Serie A

El AC Milan se enfrenta al Parma Calcio 1913 en la Serie A. Así puedes conseguir tus entradas.

El Milan recibe al Parma el domingo 6 de diciembre de 2026 en San Siro, en Milán.

El Parma logró una memorable victoria por 1-0 en San Siro en el último enfrentamiento entre ambos, disputado en febrero de 2026. Antes, en la temporada 2025/26, los dos equipos empataron 2-2 en un entretenido partido disputado en Parma en noviembre de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Milan-Parma, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el AC Milan-Parma Calcio 1913 de la Serie A?

El Milan-Parma se disputa en San Siro, en Milán, el domingo 6 de diciembre de 2026.

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Serie A - Jornada 14
San Siro

¿Cómo comprar entradas para el AC Milan-Parma Calcio 1913 de la Serie A?

Estas son las principales opciones para comprar entradas para el próximo partido de la Serie A entre el AC Milan y el Parma Calcio 1913 en San Siro:

1. Canales oficiales del club

  • Web oficial del AC Milan: La opción más directa y fiable es comprar las entradas a través del portal oficial del AC Milan. Por lo general, salen a la venta primero para los abonados, después para los titulares de la Rossoneri Card (CRN) y, finalmente, para el público general.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Serie A cuando se agotan las localidades de venta primaria.

¿Cuánto cuestan las entradas para el AC Milan-Parma Calcio 1913 de la Serie A?

Los precios de las entradas para el próximo partido entre el AC Milan y el Parma Calcio 1913 en San Siro varían según el canal de compra y la zona del estadio:

1. Canales oficiales del club

  • Entradas generales estándar: Parten de 14 € en las zonas del anillo superior, como Terzo Blu, y llegan hasta aproximadamente 124 € en los asientos de la zona roja central (Tribuna Onore Rossa).
  • Tarifas reducidas: A partir de 14 €.
  • Experiencias de hospitalidad y extras: Hay experiencias especiales previas al partido, como el paquete San Siro Museum Lounge, disponibles por 60 € adicionales.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

  • Precios iniciales de reventa: A partir de unos 20 € a 25 € para localidades del anillo superior, según las entradas disponibles.
  • Precio medio de mercado: Suele rondar entre 200 € y 230 € para asientos estándar en los laterales y en zonas intermedias.

AC Milan-Parma Calcio 1913 de la Serie A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del AC Milan y el Parma Calcio 1913

El Milan ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con 11 goles a favor y 10 en contra en ese periodo. Su resultado más reciente fue la victoria por 3-1 ante el Inter en el derbi de la Serie A. En esta racha también ganó 2-0 al Udinese en la Serie A, aunque la derrota por 3-0 ante el AFC Bournemouth en la Europa League y la derrota en casa por 4-2 frente al Bolonia reflejan la irregularidad que ha marcado su temporada.

El Parma ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos de la Serie A, pero destaca cómo ha evolucionado su forma. Tras tres derrotas, entre ellas un 3-0 ante el Inter y otro 3-0 frente al Torino, empató 0-0 con el Udinese antes de sorprender al Atalanta con un 3-0 en su partido más reciente. En esos cinco encuentros, el Parma ha marcado cinco goles y ha encajado nueve.

MIL

MIL - Formulario

UDI
W0-2
BOL
L2-4
INT
W3-1
FTC
L0-2
GEN
W1-2
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
PAR

PAR - Formulario

TOR
L0-3
LAZ
L2-1
UDI
D0-0
ATA
W0-3
BOL
L1-2
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

AC Milan-Parma Calcio 1913: últimos enfrentamientos directos

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue en febrero de 2026, cuando el Parma ganó 1-0 en San Siro en la Serie A. El balance de los últimos cinco duelos está bastante igualado: dos victorias del Milan, dos del Parma y un empate. Los equipos empataron 2-2 en Parma en noviembre de 2025, y el Milan ganó 3-2 en San Siro en enero de 2025.

Cara a cara

AC MilánEmpateParma Calcio 1913
2
1
2
Serie A
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AC Milán
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0
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MIL
2
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Serie A
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Parma Calcio 1913
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Serie A
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Parma Calcio 1913
PAR
2
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AC Milán
MIL
1
F
Serie A
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Parma Calcio 1913
PAR
1
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AC Milán
MIL
3
F
9Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

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