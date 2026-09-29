Cómo conseguir entradas para el Abha vs Al Ittihad: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

Abha se enfrenta a Al Ittihad el viernes 30 de octubre de 2026 en el estadio Prince Sultan bin Abdul Aziz de Abha.

Históricamente, Al Ittihad parte con ventaja en sus enfrentamientos directos recientes, aunque Abha logró una destacada victoria por 3-1 la última vez que jugó en casa. El partido se presenta con mucho en juego, ya que Al Ittihad aspira a seguir escalando posiciones en la clasificación ante un Abha decidido que jugará frente a su afición.

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¿Cuándo es el saque inicial del Abha vs Al Ittihad de la Saudi Pro League?

El Abha vs Al Ittihad se disputa en el estadio Prince Sultan bin Abdul Aziz de Abha el viernes 30 de octubre de 2026.

1ª División - Jornada 12 30 oct 2026 - 09:45 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Cómo comprar entradas para el Abha vs Al Ittihad de la Saudi Pro League

Para comprar entradas para el próximo partido entre Abha y Al Ittihad en la Saudi Pro League, tienes algunas opciones principales en función de las plataformas oficiales y los mercados de reventa de entradas:

1. Plataforma oficial de la liga (Webook)

El socio oficial de venta de entradas de la Saudi Pro League es Webook.com. Puedes consultar su plataforma para la venta directa de entradas, donde una parte significativa del aforo del estadio está regulada con precios de acceso más bajos.

2. Canales de los clubes

Puedes consultar los portales oficiales de los equipos, como el portal de venta de entradas de Al Ittihad o los canales oficiales del Abha Club, que dirigen a los aficionados a las emisiones autorizadas de entradas para el partido.

3. Mercados secundarios de entradas

Plataformas secundarias de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de admisión general en plataformas secundarias de entradas como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Saudi Pro League cuando las asignaciones primarias se han agotado.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Abha vs Al Ittihad de la Saudi Pro League?

Los precios de las entradas para los partidos de la Saudi Pro League varían en función de los precios oficiales frente a la reventa en el mercado secundario:

1. Plataformas primarias oficiales

Normas oficiales de la liga y precios mínimos: Según la normativa de la Saudi Pro League, el precio de las entradas comienza en solo 10 SAR , con al menos el 30 % de los asientos del estadio limitados a 30 SAR o menos .

Asientos estándar y prémium (valor nominal): Las entradas regulares de admisión general y de tribuna lateral suelen oscilar entre 50 SAR y 150 SAR , mientras que los paquetes de asientos prémium o VIP con hospitalidad pueden costar entre 500 SAR y más de 1.500 SAR .

2. Mercados secundarios de entradas

Si las entradas oficiales se agotan a través de la venta primaria del club, plataformas secundarias de entradas como StubHub ofrecen entradas en función de la demanda del mercado a partir de 400 SAR o más , mientras que los asientos prémium, las opciones de hospitalidad o las zonas de alta demanda pueden alcanzar precios considerablemente más altos.

Abha vs Al Ittihad en la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Abha y Al Ittihad

Abha ha sumado dos puntos en sus últimos cinco partidos de la Saudi Pro League, con dos empates y tres derrotas. Su encuentro más reciente terminó 0-0 ante Al Diriyah, y antes de eso cayó por 2-1 frente a Al Nassr. A lo largo de esos cinco partidos, Abha marcó cinco goles y encajó siete, sin lograr ninguna victoria en esa racha.

Al Ittihad ha ganado tres de sus últimos cinco partidos oficiales y ha empatado los otros dos. Su partido más reciente fue un empate 1-1 con Al-Shamal en la AFC Champions League Elite, pero en la Saudi Pro League venció fuera de casa a Al-Faisaly por 3-1 y a Al-Fayha por 2-1. También derrotó a Al Nassr por 2-1 y empató 0-0 con Al Fateh en esa racha de cinco partidos.

Abha vs Al Ittihad: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar en la Saudi Pro League el 3 de mayo de 2024, cuando Abha ganó 3-1 en casa. Antes de eso, Al Ittihad ganó 4-2 cuando el partido se jugó en su estadio en noviembre de 2023. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Al Ittihad ha ganado tres, Abha ha ganado uno y uno terminó en empate, con 13 goles marcados por Al Ittihad frente a los seis de Abha.