La Liga de Naciones de la UEFA regresa con un duelo internacional de mucho en juego: Bosnia y Herzegovina recibe a Rumanía en el estadio Bilino Polje de Zenica. Ambas selecciones europeas se enfrentan en un partido de grupo decisivo por sus implicaciones para el ascenso y los puntos en la clasificación del torneo.

GOAL ofrece todos los detalles necesarios sobre la venta de entradas, las categorías de asientos, los precios y cómo conseguir una localidad.

¿A qué hora comienza el Bosnia y Herzegovina-Rumanía de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Bosnia y Herzegovina-Rumanía se disputará en el estadio Bilino Polje de Zenica. La hora de inicio se confirmará cuando se acerque la fecha.

UEFA Nations League B - Jornada 6 17 nov 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

¿Dónde comprar entradas para el Bosnia-Rumanía?

Las entradas oficiales de venta primaria se distribuyen directamente a través de BHFF Fans, el portal oficial de la Federación de Fútbol de Bosnia y Herzegovina, que gestiona la venta general de entradas para los partidos en casa en Zenica. Los aficionados deben consultar la plataforma oficial con antelación para conseguir entradas a precio estándar cuando se abra la venta al público.

Si se agotan todas las entradas de venta primaria o dejan de estar disponibles determinadas categorías de asientos en el portal oficial, plataformas de reventa como Ticombo son una opción si se agotan las localidades en la web oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bosnia-Rumanía?

Las entradas estándar para este partido en el portal oficial parten de unos 20 € para las localidades de venta general situadas detrás de las porterías del estadio Bilino Polje.

En plataformas de reventa como Ticombo, los precios de las entradas parten de unos 125 € cuando se agotan las localidades estándar en los canales de venta primaria.

Bosnia y Herzegovina-Rumanía de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Bosnia y Herzegovina y Rumanía

Bosnia y Herzegovina afronta este partido después de sumar una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante Estados Unidos en el Mundial, aunque antes había vencido a Qatar por 3-1 en el torneo. También empató 1-1 con Canadá y Panamá durante esa racha. En esos cinco encuentros, Bosnia marcó seis goles y encajó ocho.

Rumanía ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 2-1 ante Gales, precedido de un empate 1-1 con Georgia. Antes, perdió frente a Eslovaquia y Turquía, mientras que la victoria por 7-1 sobre San Marino fue su resultado más destacado de este periodo. El equipo de Hagi marcó once goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros, por lo que llega a este partido con un balance defensivo notablemente mejor que el de su rival.

Bosnia y Herzegovina-Rumanía: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones se produjo en noviembre de 2025, cuando Bosnia y Herzegovina venció a Rumanía por 3-1 en casa en un partido de clasificación para el Mundial. Rumanía había ganado el partido de ida a principios de ese año, al imponerse a Bosnia por 1-0 en Bucarest en marzo de 2025. Los cinco enfrentamientos directos registrados reflejan una rivalidad muy igualada e incluyen también dos partidos de la Liga de Naciones en 2022 y uno de clasificación para la Eurocopa en 2011. Rumanía ha obtenido, por lo general, mejores resultados en casa, pero la reciente victoria de Bosnia en Zenica demuestra que jugar como local supone una ventaja en este duelo.