Boca Juniors recibe a Talleres de Córdoba en el emblemático Estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, el viernes 16 de octubre de 2026. El partido comenzará a las 21:30 ART (hora local).

¿A qué hora empieza el Boca Juniors-Talleres de la Liga Profesional?

Liga Profesional - Jornada 13 16 oct 2026 - 20:30

¿Cómo comprar entradas para el Boca Juniors-Talleres?

Solo para socios ( SoySocio ): Boca Juniors no vende entradas al público general. Las entradas oficiales se distribuyen exclusivamente a través del portal SoySocio, con prioridad para los Socios Activos (tanto para las populares como para las plateas). Las entradas restantes se destinan a los Socios Adherentes.

Paquetes turísticos para el día del partido: Quienes no son socios y los turistas suelen acceder al estadio mediante operadores turísticos locales (como LandingPadBA o Tangol), que ofrecen paquetes con acceso al estadio, guías locales, servicios de hospitalidad previos al partido y traslados por la zona.

Plataformas de reventa: Las plataformas de venta de entradas de terceros y las agencias de reventa ofrecen entradas individuales y entradas con servicios de hospitalidad a precios elevados que varían según la demanda, siempre que incluyan garantías de acceso.

Consejos para el día del partido y recomendaciones para acceder al estadio

Lleva un documento de identidad con fotografía: Según el protocolo de seguridad Tribuna Segura de Argentina, todos los asistentes deben llevar un documento de identidad oficial (o el pasaporte físico, en el caso de los visitantes extranjeros) para pasar los controles policiales que rodean el estadio.

Cuidado con los revendedores callejeros: No compres entradas ni tarjetas magnéticas a los revendedores que se encuentran fuera del estadio el día del partido. Las entradas falsas son habituales y los tornos digitales no permitirán el acceso con ellas.

Llega con antelación: Las calles del barrio de La Boca se congestionan horas antes del inicio. Procura llegar al perímetro de seguridad al menos 90 minutos antes del comienzo, previsto para las 21:30.

Normativa para la afición visitante: En el fútbol argentino de ámbito nacional, la asistencia de aficionados visitantes a los partidos está prohibida. No se asignan entradas oficiales a los aficionados de Talleres que se desplacen al encuentro.

Boca Juniors-Talleres en la Liga Profesional: Todo lo que debes saber

Estado de forma de Boca Juniors y Talleres

Boca Juniors suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-1 ante Vasco da Gama en la Copa Sudamericana, mientras que su último encuentro de la Liga Profesional terminó 2-2 frente a Instituto. Antes, Boca logró una victoria liguera por 3-0 sobre Unión y otra por 0-2 a domicilio ante San Lorenzo. En esos cinco partidos ha marcado ocho goles y ha encajado cuatro.

Talleres solo ha conseguido una victoria en sus últimos cinco partidos de la Liga Profesional, con tres derrotas y un empate. Su encuentro más reciente terminó 0-0 ante Independiente, y en esta serie perdió 3-1 frente a Instituto y 0-1 ante Belgrano. Su única victoria fue contra Unión, por 2-1. Talleres ha marcado tres goles y ha encajado cinco en esos cinco encuentros.

Boca Juniors-Talleres: Últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó con una victoria a domicilio de Boca Juniors por 0-1 ante Talleres en la Liga Profesional, en abril de 2026. Boca lleva ventaja en los últimos duelos, con dos victorias en los cinco enfrentamientos más recientes, frente a ninguna de Talleres. Los otros tres partidos acabaron en empate. El balance de los enfrentamientos directos refleja el dominio general de Boca en este duelo durante las últimas temporadas.