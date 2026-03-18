125 clubes españoles arrancaron la temporada soñando con la gloria en la Copa del Rey, pero solo dos de ellos seguirán con el trofeo entre ceja y ceja en el Estadio La Cartuja el 4 de abril.

Se espera una cita imperdible, con un despliegue deslumbrante de talento sobre el césped. Desde que la final de la Copa del Rey se trasladó a su sede permanente en Sevilla, ha registrado regularmente asistencias de más de 50.000 espectadores.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información sobre cómo comprar entradas para la final de la Copa del Rey, incluido cuánto cuestan, dónde puedes adquirirlas y mucho más.

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¿Cuándo es la final de la Copa del Rey 2026?

Cuándo Sábado, 4 de abril de 2026 Inicio 21:00 CET (20:00 GMT) Equipos Atlético de Madrid vs Real Sociedad Dónde Estadio La Cartuja, Sevilla, España Entradas Entradas

Cómo comprar entradas para la final de la Copa del Rey

Ambos clubes participantes en la final de la Copa del Rey venderán entradas a través de sus respectivos sitios oficiales de venta.

Ten en cuenta que el aforo es limitado y que la demanda suele superar la asignación disponible. La asistencia media de las últimas finales de la Copa del Rey en La Cartuja se ha mantenido de forma constante en torno a los 55.000 espectadores.

Para la final de 2026, se espera que las entradas oficiales a través de los clubes participantes estén disponibles aproximadamente dos semanas antes del día del partido.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para la final de la Copa del Rey en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan comprar entradas a través de canales alternativos.

Entradas para la final de la Copa del Rey: ¿cuánto cuestan?

Siempre habrá una gran demanda de entradas para la final de la Copa del Rey, especialmente cuando están implicados los clubes más grandes de España.

Para la final de 2025, los precios de las entradas oscilaron entre 70 € y 280 €, con las zonas más baratas detrás de las porterías y las más caras situadas a lo largo de las bandas (Preferencia o Fondo).

Recuerda seguir de cerca los sitios oficiales de los clubes cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también los sitios de reventa secundarios como StubHub para consultar la disponibilidad actual de entradas.

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Qué esperar de la final de la Copa del Rey 2026

El Barcelona manda en la Copa del Rey, después de haber ganado la competición en 32 ocasiones, un récord. Tras su dramática victoria en 2025, sigue siendo el equipo a batir, aunque Athletic Club y Real Madrid siempre son aspirantes habituales.

Muchas estrellas han brillado en el escenario de la Copa del Rey a lo largo de los años, y ninguna más que el imprevisible Lionel Messi. La leyenda argentina sigue teniendo una serie de récords en la Copa del Rey, incluidos más goles marcados en finales, con nueve, y más finales viendo puerta, con siete.

Los aficionados afortunados que consiguieron asiento en las recientes finales de la Copa del Rey en Sevilla sin duda han amortizado su dinero. En los últimos cuatro años, tres finales han necesitado una prórroga o los penaltis para decidir al ganador del trofeo.

La final del año pasado fue un clásico instantáneo, con el Barcelona imponiéndose al Real Madrid por 3-2 tras la prórroga, gracias a un gol decisivo tardío de Jules Kounde que desató la euforia entre la afición blaugrana.

¿Quiénes son los recientes campeones de la Copa del Rey?

Aquí tienes un repaso de las diez últimas finales de la Copa del Rey:

Año Ganador Subcampeón Resultado 2025 Barcelona Real Madrid 3-2 (prórroga) 2024 Athletic Club Mallorca 1-1 (4-2 pen.) 2023 Real Madrid Osasuna 2-1 2022 Real Betis Valencia 1-1 (5-4 pen.) 2021 Barcelona Athletic Club 4-0 2020 Real Sociedad Athletic Club 1-0 2019 Valencia Barcelona 2-1 2018 Barcelona Sevilla 5-0 2017 Barcelona Alavés 3-1 2016 Barcelona Sevilla 2-0 (prórroga)

Historia del Estadio La Cartuja

El Estadio La Cartuja es un estadio multiusos situado en la Isla de la Cartuja, en Sevilla. Inaugurado en 1999 para albergar los Campeonatos del Mundo de Atletismo, desde entonces se ha convertido en la casa espiritual del fútbol copero español.

Con una capacidad aproximada de 57.000 asientos, La Cartuja es uno de los recintos más grandes y modernos de España. Ha acogido partidos de la Eurocopa 2020 de la UEFA, la final de la Copa de la UEFA de 2003 y numerosos encuentros de la selección española.

La campaña 2025/26 marca el octavo año consecutivo en el que la final de la Copa del Rey se disputa en La Cartuja, tras un acuerdo a largo plazo con la RFEF para mantener la final en la capital andaluza.

Más allá del fútbol, el estadio ha acogido a legendarias figuras musicales como Madonna, U2, Bruce Springsteen y AC/DC, consolidando su estatus como uno de los grandes centros de entretenimiento de Europa.

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