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Carabao Cup trophy(C)Getty Images
Book Arsenal vs Man City Final tickets
Traducido por

Cómo comprar entradas para la final de la Carabao Cup 2026: Arsenal vs Manchester City, precios de la EFL Cup y más

Carabao Cup
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Todo lo que necesitas saber para conseguir una entrada para la final de la Copa en Wembley

Llámela como quiera, ya sea la Carabao Cup, la EFL Cup o la League Cup, nos espera otro desenlace apasionante en la principal competición copera nacional de Inglaterra. 

El primer gran título de la temporada 2025/26 se entregará en el estadio de Wembley el domingo 22 de marzo de 2026, cuando Arsenal y Manchester City se enfrenten en la lucha por la gloria. 

GOAL le ofrece toda la información clave que necesita saber antes de la final, incluido dónde comprar entradas y cómo verla en directo.

Entradas para la final de la Carabao Cup Arsenal vs Man City desde 200 £Reservar entradas

¿Cuándo es la final de la Carabao Cup 2026?

Cuándo:domingo 22 de marzo de 2026
Inicio:Por confirmar (hora del Reino Unido)
Dónde:estadio de Wembley, Londres
Equipos:Arsenal vs Manchester City 
Entradas:Entradas

¿Cuáles son los próximos partidos de la Carabao Cup?

Fecha y horaPartidoEntradas
22 de mar. de 2026, por confirmarFinal: Arsenal vs Manchester City en el estadio de WembleyEntradas

Entradas para la final de la Carabao Cup 2026: ¿cuánto cuestan?

Siempre habrá una enorme demanda de entradas para la final de la Carabao Cup, y la edición de 2026 no será diferente. Se espera que los precios oficiales sigan la misma estructura que en las recientes finales de Wembley.

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
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Leeds
LEE
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Tottenham crest
Tottenham
TOT
CategoríaPrecio para adultos
Asiento prémium de nivel 2150 £ - 125 £
Categoría 1108 £
Categoría 297 £
Categoría 376 £
Categoría 458 £
Categoría 541 £

Normalmente hay tarifas reducidas para personas mayores, niños y adultos jóvenes, sujetas a la confirmación de la EFL.

FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-NOTTINGHAM FORESTGetty Images

¿Dónde comprar entradas para la final de la Carabao Cup 2026?

Las entradas para la final de la Carabao Cup suelen venderse directamente a través de los dos clubes finalistas una vez concluidas las semifinales. Cada club recibe una asignación fija, y la demanda supera regularmente a la oferta.

Los aficionados también pueden explorar las opciones de hospitalidad en el estadio de Wembley o acudir al mercado secundario de entradas para disponer de más opciones.

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Cómo ver o seguir en streaming la final de la Carabao Cup 2026

Se espera que Sky Sports retransmita en directo la final de la Carabao Cup en el Reino Unido, con streaming disponible a través de NOW y de la aplicación de Sky Sports. Los detalles de la retransmisión se confirmarán más cerca del inicio.

Los espectadores internacionales también podrán ver la final de la Carabao Cup a través de los socios oficiales de retransmisión, incluidos Paramount+ en Estados Unidos y beIN Sports en Australia.

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