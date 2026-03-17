Cómo comprar entradas para la final de la Carabao Cup 2026: Arsenal vs Manchester City, precios de la EFL Cup y más

Llámela como quiera, ya sea la Carabao Cup, la EFL Cup o la League Cup, nos espera otro desenlace apasionante en la principal competición copera nacional de Inglaterra.

El primer gran título de la temporada 2025/26 se entregará en el estadio de Wembley el domingo 22 de marzo de 2026, cuando Arsenal y Manchester City se enfrenten en la lucha por la gloria.

GOAL le ofrece toda la información clave que necesita saber antes de la final, incluido dónde comprar entradas y cómo verla en directo.

Entradas para la final de la Carabao Cup Arsenal vs Man City desde 200 £Reservar entradas

¿Cuándo es la final de la Carabao Cup 2026?

Cuándo: domingo 22 de marzo de 2026 Inicio: Por confirmar (hora del Reino Unido) Dónde: estadio de Wembley, Londres Equipos: Arsenal vs Manchester City Entradas: Entradas

¿Cuáles son los próximos partidos de la Carabao Cup?

Fecha y hora Partido Entradas 22 de mar. de 2026, por confirmar Final: Arsenal vs Manchester City en el estadio de Wembley Entradas

Entradas para la final de la Carabao Cup 2026: ¿cuánto cuestan?

Siempre habrá una enorme demanda de entradas para la final de la Carabao Cup, y la edición de 2026 no será diferente. Se espera que los precios oficiales sigan la misma estructura que en las recientes finales de Wembley.

Categoría Precio para adultos Asiento prémium de nivel 2 150 £ - 125 £ Categoría 1 108 £ Categoría 2 97 £ Categoría 3 76 £ Categoría 4 58 £ Categoría 5 41 £

Normalmente hay tarifas reducidas para personas mayores, niños y adultos jóvenes, sujetas a la confirmación de la EFL.

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¿Dónde comprar entradas para la final de la Carabao Cup 2026?

Las entradas para la final de la Carabao Cup suelen venderse directamente a través de los dos clubes finalistas una vez concluidas las semifinales. Cada club recibe una asignación fija, y la demanda supera regularmente a la oferta.

Los aficionados también pueden explorar las opciones de hospitalidad en el estadio de Wembley o acudir al mercado secundario de entradas para disponer de más opciones.

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Cómo ver o seguir en streaming la final de la Carabao Cup 2026

Se espera que Sky Sports retransmita en directo la final de la Carabao Cup en el Reino Unido, con streaming disponible a través de NOW y de la aplicación de Sky Sports. Los detalles de la retransmisión se confirmarán más cerca del inicio.

Los espectadores internacionales también podrán ver la final de la Carabao Cup a través de los socios oficiales de retransmisión, incluidos Paramount+ en Estados Unidos y beIN Sports en Australia.