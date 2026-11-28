Para los aficionados del Arsenal y del Tottenham, nada dispara tanto la emoción y los nervios como un derbi del norte de Londres.

Ganar es fundamental para ambos equipos, y una victoria ante su eterno rival siempre levanta la moral tanto en el vestuario como entre sus apasionados seguidores.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber antes del próximo derbi del norte de Londres, incluido cómo comprar entradas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el próximo derbi del norte de Londres entre Tottenham y Arsenal?

Fecha Partido (hora local) Entradas Estadio (ciudad) Domingo 6 de diciembre Premier League: Tottenham-Arsenal (16:30) Entradas Tottenham Hotspur Stadium (Londres) 1 o 2 de mayo (por confirmar) Premier League: Arsenal-Tottenham (por confirmar) Entradas Emirates Stadium (Londres)

Cómo comprar entradas para el derbi del norte de Londres entre Tottenham y Arsenal

Las entradas disponibles para los partidos del Tottenham en casa suelen agotarse rápidamente entre los socios de «One Hotspur» y «One Hotspur +»:

« One Hotspur » es la modalidad básica de socio del Tottenham, abierta a todo el mundo y con un coste de 45 £ por temporada.

» es la modalidad básica de socio del Tottenham, abierta a todo el mundo y con un coste de 45 £ por temporada. La modalidad superior es «One Hotspur +», que cuesta 55 £ por temporada y ofrece varias ventajas adicionales, entre ellas acceso prioritario a la venta de entradas durante 24 horas y un puesto en la lista de espera para obtener un abono de temporada del Tottenham.

Además de comprarlas directamente a través de los canales oficiales, los aficionados también pueden adquirir entradas en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan entradas de última hora por vías alternativas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el derbi del norte de Londres entre Tottenham y Arsenal?

Las entradas para adultos de los partidos del Tottenham compradas a través del club suelen costar entre 38 y 109 £ y se dividen en tres categorías:

Categoría A (de 71 a 109 £) : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle

: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Categoría B (de 49 a 96 £) : Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham

: Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Categoría C (de 38 a 81 £): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Consulta el portal oficial de venta de entradas del club para obtener más información, o plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

¿Qué paquetes de hospitality hay disponibles para el derbi del norte de Londres entre Tottenham y Arsenal?

El precio de los paquetes de hospitality para los partidos del Tottenham Hotspur varía según la categoría del encuentro (derbis londinenses de categoría A frente a partidos de categoría B o C), el tipo de restauración (comida informal de puestos frente a alta cocina) y la ubicación del asiento (vistas panorámicas desde la grada superior frente a localidades junto a la banda a la altura del centro del campo):

Bares deportivos informales y asientos prémium (de 199 a 349 £ por persona) : Opciones de entrada más asequibles en las zonas prémium de las gradas este y oeste. Incluyen asientos acolchados junto a la banda, vales para comer en una zona de restauración informal, bebidas en el descanso y acceso a los bares de la microcervecería del estadio.

: Opciones de entrada más asequibles en las zonas prémium de las gradas este y oeste. Incluyen asientos acolchados junto a la banda, vales para comer en una zona de restauración informal, bebidas en el descanso y acceso a los bares de la microcervecería del estadio. Salones modernos en la grada superior (de 349 a 549 £ por persona) : Espacios de ambiente animado como Stratus o Stadium Social, en el nivel 5. Incluyen vistas desde las alturas, varios platos servidos en cuencos o comida mediterránea, paquetes de bebidas incluidos y un DJ después del partido.

: Espacios de ambiente animado como Stratus o Stadium Social, en el nivel 5. Incluyen vistas desde las alturas, varios platos servidos en cuencos o comida mediterránea, paquetes de bebidas incluidos y un DJ después del partido. Alta cocina y salones de chefs (de 549 a 999 £ por persona) : Espacios gastronómicos prémium como The Residency East/West o Galvin at Tottenham. Ofrecen menús gourmet de varios platos, mesas privadas, bebidas gratuitas y asientos acolchados a la altura del centro del campo.

: Espacios gastronómicos prémium como The Residency East/West o Galvin at Tottenham. Ofrecen menús gourmet de varios platos, mesas privadas, bebidas gratuitas y asientos acolchados a la altura del centro del campo. Experiencias VIP exclusivas (de 750 a más de 1.500 £ por persona) : Espacios de primer nivel para disfrutar del partido, como The H Club y The Tunnel Club. Incluyen vistas al túnel de los jugadores a través de una pared acristalada, alta cocina, servicio privado de sumiller y asientos de lujo junto al palco de directivos.

: Espacios de primer nivel para disfrutar del partido, como The H Club y The Tunnel Club. Incluyen vistas al túnel de los jugadores a través de una pared acristalada, alta cocina, servicio privado de sumiller y asientos de lujo junto al palco de directivos. Palcos privados y palcos ejecutivos (de 1.494 a más de 12.000 £ por palco): Palcos cerrados y espacios privados con capacidad para entre 4 y 20 personas. Incluyen menús personalizados de varios platos, personal de servicio propio y asientos privados en el estadio justo fuera del palco.

Tottenham Hotspur-Arsenal: últimos enfrentamientos directos

Fecha Resultado Estadio Febrero de 2026 Premier League: Tottenham 1-4 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Noviembre de 2025 Premier League: Arsenal 4-1 Tottenham Emirates Stadium Enero de 2025 Premier League: Arsenal 2-1 Tottenham Emirates Stadium Septiembre de 2024 Premier League: Tottenham 0-1 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Abril de 2024 Premier League: Tottenham 2-3 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Septiembre de 2023 Premier League: Arsenal 2-2 Tottenham Emirates Stadium Enero de 2023 Premier League: Tottenham 0-2 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Octubre de 2022 Premier League: Arsenal 3-1 Tottenham Emirates Stadium Mayo de 2022 Premier League: Tottenham 3-0 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium

Desde 1909, cuando se disputó el primer derbi oficial del norte de Londres, el balance de enfrentamientos directos es de 86 victorias para el Arsenal, 61 para el Tottenham y 52 empates. La rivalidad ha tenido distintas etapas de dominio, pero últimamente es el Arsenal quien lleva la voz cantante.

El Arsenal terminó la temporada pasada 44 puntos por encima del Tottenham y el equipo de Mikel Arteta ha ganado sus últimos cinco partidos contra su rival de la ciudad. En el enfrentamiento más reciente en el Tottenham Hotspur Stadium, disputado en febrero, el Arsenal se impuso por 4-1 con sendos dobletes de Eberechi Eze y Viktor Gyökeres.