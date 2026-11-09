Cómo comprar entradas para el Serbia-Alemania: precios de la Liga de Naciones de la UEFA, información del partido, venta de entradas de última hora y más

Las dos últimas jornadas de la fase de liga de la Liga de Naciones de la UEFA se disputan este noviembre. Tras perder por 2-1 ante Grecia y Países Bajos en Belgrado, Serbia espera que a la tercera vaya la vencida en casa cuando reciba a Alemania el viernes 13 de noviembre. Ya puedes comprar entradas para este importante encuentro.

Serbia tuvo que emplearse a fondo para mantenerse en la Liga A en la anterior edición de la Liga de Naciones de la UEFA. Tras acabar tercera de su grupo, superó a Austria en una eliminatoria a doble partido para evitar el descenso. Los «Orlovi» (las Águilas) tendrán que volver a mostrar su capacidad de lucha después de un comienzo irregular de campaña.

La Alemania de Jurgen Klopp también comenzó con dificultades su campaña en la Liga de Naciones de la UEFA y buscará terminarla por todo lo alto. Después de su prueba en Belgrado, cerrará la fase de grupos en casa ante Países Bajos el 16 de noviembre.

GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Serbia-Alemania de la Liga de Naciones de la UEFA, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores lugares donde comprarlas.

¿Cuándo se juega el Serbia-Alemania de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Serbia-Alemania se disputa en el estadio Rajko Mitić de Belgrado el viernes 13 de noviembre, con el inicio previsto a las 20:45 (CET).

UEFA Nations League A - Jornada 5 13 nov 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

Cómo comprar entradas para el Serbia-Alemania de la Liga de Naciones de la UEFA

Las entradas para el Serbia-Alemania de la Liga de Naciones de la UEFA se distribuyen principalmente a través de los canales de venta de la Federación de Fútbol de Serbia (FSS) y, por lo general, salen a la venta unas semanas antes del encuentro, hasta un mes antes.

Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: todas las compras en StubHub cuentan con el respaldo del programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la tranquilidad de saber que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Serbia-Alemania de la Liga de Naciones de la UEFA?

Los precios oficiales de las entradas para el Serbia-Alemania de la Liga de Naciones de la UEFA suelen oscilar entre 1.000 RSD y más de 4.000 RSD, aproximadamente entre 8,50 € y más de 35 €, para las categorías estándar. Las zonas VIP cuestan bastante más.

Grada norte (Sever) : detrás de la portería, donde se sitúa el principal grupo ultra. Una zona ruidosa y de gran intensidad. (Precio: aprox. 1.000 RSD, 8,50 €)

: detrás de la portería, donde se sitúa el principal grupo ultra. Una zona ruidosa y de gran intensidad. (Precio: aprox. 1.000 RSD, 8,50 €) Grada sur (Jug) : detrás de la portería opuesta; zona de entrada general o sector para la afición visitante, según la distribución para el partido. (Precio: aprox. 1.000 RSD, 8,50 €)

: detrás de la portería opuesta; zona de entrada general o sector para la afición visitante, según la distribución para el partido. (Precio: aprox. 1.000 RSD, 8,50 €) Grada este (Istok) : asientos en un lateral; sectores habituales para familias y con vistas desde el costado, divididos entre Este Lateral y Este Central. (Precio: aprox. 2.000-3.000 RSD o 17-25 €)

: asientos en un lateral; sectores habituales para familias y con vistas desde el costado, divididos entre Este Lateral y Este Central. (Precio: aprox. 2.000-3.000 RSD o 17-25 €) Grada oeste (Zapad) : tribuna principal de un lateral; alberga los sectores centrales de categoría superior, los túneles de los jugadores y la zona de prensa. (Precio: aprox. 3.000-4.000 o 25-35 €)

: tribuna principal de un lateral; alberga los sectores centrales de categoría superior, los túneles de los jugadores y la zona de prensa. (Precio: aprox. 3.000-4.000 o 25-35 €) Zonas VIP y salones: palcos de hospitalidad de categoría superior y sectores centrales cubiertos de la parte alta de la grada oeste. (Precio: aprox. más de 8.000 RSD o más de 70 €)

Consulta las páginas oficiales de la selección cuando se acerque la fecha para obtener más información, así como plataformas de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que debes saber sobre el estadio Rajko Mitić

El estadio Rajko Mitić, ampliamente conocido por su legendario apodo de Marakana, es el corazón histórico del fútbol serbio. Situado en Belgrado, es el imponente fortín del Estrella Roja de Belgrado y de la selección serbia. Famoso por su ambiente ensordecedor, es uno de los recintos más intimidantes de Europa.

Mucho antes de que existiera la estructura actual, el terreno pertenecía al SK Jugoslavija y albergaba un estadio de madera con capacidad para 20.000 espectadores. Después de la Segunda Guerra Mundial, el club se disolvió y el recién fundado Estrella Roja de Belgrado se hizo cargo del recinto en 1945.

Para dar cabida a la creciente afición del Estrella Roja, el antiguo estadio fue demolido en 1959. Con el fin de construir una enorme estructura en forma de cuenco sin que los costes se disparasen, los ingenieros excavaron 12 metros bajo el nivel del suelo para crear una profunda hondonada destinada a las gradas.

El estadio abrió oficialmente sus puertas en 1963, aunque aún no estaba terminado. Cuando se completó al año siguiente, sus enormes gradas podían albergar hasta 110.000 espectadores. Las normas de seguridad de la década de 1990 obligaron a sustituir las zonas de pie por gradas con asientos, lo que redujo el aforo a 55.538 personas.

En diciembre de 2014, el estadio recibió oficialmente el nombre de Rajko Mitić en honor al legendario primer capitán del Estrella Roja.

Momentos memorables en el estadio Rajko Mitić

Estrella Roja-Ferencváros (1975) : esta semifinal de la Recopa de Europa estableció el récord oficial de asistencia del estadio, con 110.000 espectadores, aunque algunas estimaciones apuntan a que llegaron a congregarse hasta 116.000.

: esta semifinal de la Recopa de Europa estableció el récord oficial de asistencia del estadio, con 110.000 espectadores, aunque algunas estimaciones apuntan a que llegaron a congregarse hasta 116.000. Ajax-Juventus (final de la Copa de Europa de 1973) : un gol tempranero de Johnny Rep dio el título al legendario Ajax de Cruyff.

: un gol tempranero de Johnny Rep dio el título al legendario Ajax de Cruyff. Checoslovaquia-Alemania Occidental (final de la Eurocopa de 1976): el partido pasó a la historia cuando la estrella checa Antonín Panenka picó con descaro el penalti decisivo por el centro, dando origen al famoso penalti «a lo Panenka».

El origen de «Marakana»: el estadio recibió este apodo porque su impresionante tamaño y el fútbol vistoso y fluido que practicaban el Estrella Roja y la selección yugoslava recordaban al famoso Maracanã de Río de Janeiro.

Serbia-Alemania de la Liga de Naciones de la UEFA: todo lo que debes saber

Serbia-Alemania: estado de forma reciente

Clasificación FIFA: Serbia (40.º) y Alemania (12.º)

Serbia está viviendo un 2026 difícil, que comenzó con una derrota por 3-0 ante España en marzo. Logró una victoria por 2-1 en casa frente a Arabia Saudí en un amistoso, pero desde entonces ha encadenado cuatro derrotas, incluidas las dos de sus primeros partidos de la Liga de Naciones de la UEFA ante Grecia y Países Bajos.

Ni siquiera la llegada de Jurgen Klopp ha impedido que aumente la racha sin victorias de Alemania. Su sorprendente derrota en casa ante Grecia en la Liga de Naciones de la UEFA supuso que acumulase cuatro partidos internacionales consecutivos sin ganar, una serie que comenzó con una derrota por 2-1 ante Ecuador en la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026. El partido contra Grecia también fue la primera vez en 14 encuentros internacionales que Alemania se quedó sin marcar.

Serbia-Alemania: enfrentamientos recientes

Alemania lleva ventaja sobre Serbia, con 16 victorias, 5 empates y 8 derrotas en sus 29 enfrentamientos anteriores. Este balance reúne los historiales estadísticos de Alemania Occidental, Yugoslavia y Serbia y Montenegro. En el cómputo global, Alemania ha marcado 50 goles frente a los 34 de Serbia.

El último enfrentamiento entre Serbia y Alemania tuvo lugar en marzo de 2019. El amistoso internacional terminó 1-1 en el Volkswagen Arena de Wolfsburgo.

Luka Jović adelantó a Serbia y Leon Goretzka igualó para los locales mediada la segunda parte con un potente remate, después de entrar como suplente.