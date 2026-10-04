Cómo comprar entradas para el Portugal vs Dinamarca: precios de la UEFA Nations League, información del partido, ventas de última hora y más

Portugal, vigente campeona de la UEFA Nations League, está desesperada por conservar el brillante trofeo. La selección portuguesa busca mantener su inercia ganadora cuando se enfrente a su rival del Grupo 4, Dinamarca, en Braga, el sábado 14 de noviembre. Ya puedes reservar tus entradas para el partido.

La leyenda del fútbol Cristiano Ronaldo puede haber estado ausente últimamente de los compromisos internacionales, pero eso no ha impedido que Portugal encadene una impresionante racha de victorias. Su éxito más reciente, un triunfo por 2-1 sobre Noruega el 4 de octubre en el Estádio Do Dragão de Oporto, le aseguró el billete para los cuartos de final de la UEFA Nations League, con todavía dos partidos de la fase de grupos por disputar.



El equipo de Jorge Jesus puede haberse clasificado para las eliminatorias del próximo mes de marzo, pero no querrá levantar el pie del acelerador, especialmente ante su entregada afición. Desde su derrota ante Croacia en un amistoso en Oeiras en junio de 2024, Portugal permanece invicta en sus últimos doce partidos como local.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ahora mismo tus entradas para el Portugal vs Dinamarca de la UEFA Nations League, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores lugares para comprarlas.

¿Cuándo es el partido Portugal vs Dinamarca de la UEFA Nations League?

El Portugal vs Dinamarca se disputa en el Estádio Municipal de Braga (Braga) el sábado 14 de noviembre, con inicio previsto a las 19:45 (WET).

UEFA Nations League A - Jornada 5 14 nov 2026 - 14:45 Estadio Municipal de Braga

Cómo comprar entradas para el Portugal vs Dinamarca de la UEFA Nations League

Las entradas oficiales para el partido Portugal vs Dinamarca de la UEFA Nations League pueden adquirirse a través de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) en la FPF Bilheteira.

Además, la FPF colabora con frecuencia con la cadena de supermercados Continente, vendiendo remesas restantes o secundarias de entradas oficiales a través de las tiendas físicas de Continente y de la app de Continente, a menudo con descuento para quienes tengan la tarjeta Continente.

Históricamente, la FPF pone a la venta las entradas oficiales aproximadamente entre 2 y 3 semanas antes de la fecha del partido.

Si buscas asegurar asientos de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

Transferencias garantizadas: todas las compras en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la confianza de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Portugal vs Dinamarca de la UEFA Nations League?

Se espera que las entradas para el Portugal vs Dinamarca adquiridas a través de los canales oficiales (FPF) para el duelo de la UEFA Nations League en el Estádio Municipal de Braga oscilen entre 15 € y 40 €.

El Estádio Municipal de Braga es muy singular porque solo tiene dos tribunas principales, la grada Este y la grada Oeste, a lo largo de los lados largos del campo, sin gradas detrás de las porterías: en un lado hay un frente de cantera de roca y en el otro, un espacio abierto.

Categoría 3 / 4 (anillos superiores) - Situadas en las zonas más altas de las gradas Este y Oeste. Son ideales para una visión táctica de todo el terreno de juego, aunque están más alejadas de la acción. (Rango de precios: 15 €-20 €)

Categoría 2 (lateral estándar) - Ubicadas en las zonas intermedias o cercanas a las esquinas de las tribunas principales. Equilibran una buena visión con un ambiente de grada muy activo. (Rango de precios: aprox. 30 €)

Categoría 1 (anillo inferior / central) - Asientos prémium en el anillo inferior a lo largo de las bandas y más cerca de la línea de medio campo. Ofrecen la visión más cercana de los jugadores y del terreno de juego. (Rango de precios: aprox. 40 €)

Sigue de cerca los sitios oficiales de la selección cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también páginas de reventa secundarias como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Estádio Municipal de Braga

El Estádio Municipal de Braga, también conocido como 'A Pedreira' (La Cantera), inaugurado en 2003, es uno de los estadios de fútbol más impresionantes y arquitectónicamente significativos del mundo. Situado en Braga, Portugal, ejerce como estadio del SC Braga, equipo de la Primeira Liga.

La idea del estadio surgió cuando Portugal obtuvo el derecho a albergar la Eurocopa 2004 de la UEFA. El municipio local encargó al legendario arquitecto portugués Eduardo Souto de Moura que diseñara un recinto emblemático que se apartara de los diseños tradicionales de los estadios.

Souto de Moura señaló célebremente que el fútbol está pensado para verse horizontalmente, de banda a banda. Por ello, diseñó un estadio con solo dos gradas laterales, eliminando por completo las tradicionales gradas detrás de las porterías.

El estadio fue excavado directamente en la sólida pared de roca granítica de la cantera de Monte do Castro. Uno de los fondos está enmarcado por un enorme acantilado de piedra expuesta, mientras que el extremo opuesto se abre a una amplia vista de la expansión urbana de la ciudad.

Momentos memorables en el Estádio Municipal de Braga

UEFA Euro 2004 : El estadio acogió dos partidos durante el torneo: Dinamarca vs Bulgaria (2-0) y Países Bajos vs Letonia (3-0).

Debut en la UEFA Champions League (2010) : El estadio entró en la élite europea, acogiendo a clubes legendarios como Arsenal, Shakhtar Donetsk y más tarde Real Madrid.

Concierto de The Corrs (2004) : Más allá del fútbol, el estadio acogió a la famosa banda irlandesa durante su gira mundial 'Borrowed Heaven'.

Plaza subterránea: Como el estadio está construido en la roca, desplazarse entre las dos tribunas exige caminar por una enorme sección subterránea de 5.000 metros cuadrados que discurre directamente por debajo del terreno de juego.

Portugal vs Dinamarca de la UEFA Nations League: Todo lo que necesitas saber

Portugal vs Dinamarca: forma reciente

Clasificación FIFA: Portugal (#7) vs Dinamarca (#21)

Portugal ha dejado atrás, y de la mejor manera, su eliminación en octavos de final del Mundial ante España. Desde aquella derrota ha sumado cuatro victorias consecutivas en la UEFA Nations League, anotando nueve goles por el camino. De hecho, el revés veraniego ante sus vecinos ibéricos fue la única derrota de Portugal en sus 14 internacionales anteriores.

Dinamarca ha tenido un arranque irregular en su campaña de la UEFA Nations League. Ha logrado victorias en casa y fuera ante Gales, pero ha encajado siete goles en total en las derrotas contra Noruega, a domicilio, y Portugal, en casa.

Portugal vs Dinamarca: historial reciente de enfrentamientos directos

El balance global de enfrentamientos entre Portugal y Dinamarca favorece claramente a los portugueses. Ambas selecciones han disputado 18 partidos oficiales entre sí, con 12 victorias para la 'Seleção das Quinas', 4 para los daneses y 2 empates.

Portugal y Dinamarca ya se enfrentaron antes en esta edición de la UEFA Nations League, el 1 de octubre, con triunfo de Portugal por 4-2 en el Parken Stadium de Copenhague. João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha y João Félix marcaron para Portugal, mientras que Mikkel Damsgaard y Rasmus Højlund hicieron los goles de Dinamarca.

Grp. 4 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Portugal POR 4 4 0 0 9 4 +5 12 W W W W 2 Dinamarca DEN 4 2 0 2 7 7 0 6 W L W L 3 Gales WAL 4 1 0 3 2 5 -3 3 L W L L 4 Noruega NOR 4 1 0 3 6 8 -2 3 L L L W Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso



