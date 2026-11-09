Países Bajos aspira a asegurarse una plaza en los cuartos de final de la UEFA Nations League del próximo marzo. Recibirá a Grecia en Ámsterdam el 13 de noviembre, en su penúltimo partido de la Liga A, y puedes estar allí si compras hoy tu entrada.

Tras quedar subcampeona en la primera edición de la UEFA Nations League, en 2019, y alcanzar las semifinales en 2023, la selección neerlandesa, ahora dirigida por Xavi, querrá volver a luchar por el título. Grecia, por su parte, llegará con la confianza que le dio su reciente victoria por 1-0 ante Alemania en Augsburgo, por lo que el equipo local no puede tomarse a su rival a la ligera.

La última vez que vimos jugar a Países Bajos en el Johan Cruyff Arena, Cody Gakpo marcó un gol tardío ante Alemania para rescatar un empate en su estreno en la UEFA Nations League. Con ese resultado, la selección neerlandesa amplió a ocho partidos su racha invicta en el estadio de Ámsterdam.

GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Países Bajos-Grecia de la UEFA Nations League, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores lugares donde comprarlas.

¿Cuándo se juega el Países Bajos-Grecia de la UEFA Nations League?

El Países Bajos-Grecia se disputará en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam el viernes 13 de noviembre, con el inicio previsto a las 20:45 (CET).

UEFA Nations League A - Jornada 5 13 nov 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

Cómo comprar entradas para el Países Bajos-Grecia de la UEFA Nations League

Las entradas oficiales para el Países Bajos-Grecia de la UEFA Nations League pueden adquirirse a través de la tienda oficial de entradas de la KNVB, encargada de distribuir las localidades para los partidos en casa de la selección neerlandesa.

Los periodos de venta oficial suelen abrirse aproximadamente entre cuatro y seis semanas antes del partido. Los titulares de carnés de club y los miembros de clubes oficiales de aficionados siempre tienen acceso prioritario unos días antes de que comience la venta al público general.

Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: todas las compras realizadas en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la tranquilidad de saber que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Países Bajos-Grecia de la UEFA Nations League?

Aunque los precios oficiales concretos dependen de las distintas categorías y de los descuentos para miembros de la KNVB, los partidos de la selección en el Johan Cruyff Arena cuentan con estas zonas de asientos habituales:

Fondos (detrás de las porterías, gradas norte y sur) : Suelen ser las categorías de entradas oficiales más asequibles (categorías 3 y 4). Los sectores de la afición local más apasionada se encuentran principalmente en la grada sur (Zuid). ( Precios: 35-45 € )

: Suelen ser las categorías de entradas oficiales más asequibles (categorías 3 y 4). Los sectores de la afición local más apasionada se encuentran principalmente en la grada sur (Zuid). ( ) Laterales (tribunas principal y este) : Se dividen en graderío superior (categoría 2) e inferior (categoría 1). El graderío inferior de los laterales ofrece unas vistas privilegiadas cerca del terreno de juego y tiene el precio oficial estándar más alto. ( Precios: 45-80 € )

: Se dividen en graderío superior (categoría 2) e inferior (categoría 1). El graderío inferior de los laterales ofrece unas vistas privilegiadas cerca del terreno de juego y tiene el precio oficial estándar más alto. ( ) Sector de la afición visitante: Reservado específicamente para los seguidores griegos, se encuentra en los sectores superiores de las esquinas (normalmente los sectores 416 y 417).

Consulta las páginas oficiales de la selección cuando se acerque la fecha para obtener más información, así como plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Johan Cruyff Arena

El Johan Cruyff Arena es la joya de las instalaciones deportivas neerlandesas. Situado en el distrito de Zuidoost de Ámsterdam, es el espectacular estadio del AFC Ajax y de la selección de Países Bajos, con capacidad para 56.120 espectadores (71.000 en conciertos).

Reconocido en todo el mundo como pionero del diseño moderno de estadios, combina las tradiciones históricas del fútbol con las últimas innovaciones en este tipo de recintos.

El estadio abrió oficialmente en 1996 con su nombre original, Amsterdam ArenA. Se construyó para sustituir al querido pero anticuado De Meer del Ajax, que ya no podía acoger a su enorme afición. En 2018 pasó a llamarse oficialmente Johan Cruyff Arena, como homenaje permanente al legendario número 14 del Ajax que popularizó la emblemática filosofía del «fútbol total» y falleció en 2016.

Momentos memorables en el Johan Cruyff Arena

Estrellas del pop : Tina Turner fue la primera estrella del pop en actuar allí, en 1996. Poco después llegó Michael Jackson, que agotó las entradas para cinco conciertos históricos de su HIStory World Tour en 1997.

: Tina Turner fue la primera estrella del pop en actuar allí, en 1996. Poco después llegó Michael Jackson, que agotó las entradas para cinco conciertos históricos de su HIStory World Tour en 1997. Real Madrid-Juventus (final de la Champions League de 1998) : El estadio acogió el partido más importante del fútbol europeo de clubes. Un solitario gol de Predrag Mijatović dio al Real Madrid la victoria por 1-0 y puso fin a 32 años sin conquistar una Copa de Europa.

: El estadio acogió el partido más importante del fútbol europeo de clubes. Un solitario gol de Predrag Mijatović dio al Real Madrid la victoria por 1-0 y puso fin a 32 años sin conquistar una Copa de Europa. Chelsea-Benfica (final de la UEFA Europa League de 2013): En una final emocionante, Fernando Torres marcó para el Chelsea, pero el Benfica empató. En el minuto 93, Branislav Ivanović se elevó para rematar de cabeza el gol decisivo en el tiempo añadido y proclamar campeón de la Europa League al Chelsea.

La cubierta pionera de Europa: Fue el primer estadio europeo con una cubierta completamente retráctil. En aquel momento, construir una enorme cubierta deslizante sobre un estadio de primer nivel se consideraba una gran apuesta arquitectónica que más tarde se convertiría en un estándar mundial del sector.

Países Bajos-Grecia de la UEFA Nations League: Todo lo que necesitas saber

Países Bajos-Grecia: Resultados recientes

Clasificación FIFA: Países Bajos (9.º) y Grecia (46.º)

Países Bajos comenzó su campaña en la UEFA Nations League, y la era de «Xavi», con un empate en casa ante Alemania, seguido de una victoria por 2-1 frente a Serbia en Belgrado. Pese a acabar invicta la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026 en verano, con un empate ante Japón y victorias frente a Suecia y Túnez, cayó en la primera ronda eliminatoria al perder en los penaltis contra Marruecos.

Grecia comenzó su campaña en la UEFA Nations League con fuerza, al lograr dos importantes victorias a domicilio ante Serbia (2-1) y Alemania (1-0). Era la primera vez que ganaba dos partidos consecutivos fuera de casa desde marzo de 2025 y su primera victoria en cualquier encuentro en diez meses, con la que puso fin a una racha de cinco partidos sin ganar.

Países Bajos-Grecia: Últimos enfrentamientos directos

Países Bajos domina claramente el historial ante Grecia: ha ganado 9 de sus 11 enfrentamientos anteriores, con 24 goles a favor y solo tres en contra.

El último enfrentamiento entre ambas selecciones tuvo lugar en octubre de 2023, durante la fase de clasificación para la Eurocopa 2024. Países Bajos logró una emocionante victoria por 1-0 en Atenas gracias a un penalti transformado por Virgil van Dijk en el tiempo añadido.