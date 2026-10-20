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Cómo comprar entradas para el Manchester City-AEK Atenas: precios de la Champions League, información del partido, ventas de última hora y más

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El Manchester City se enfrenta al AEK de Atenas en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas.

El Manchester City afronta la campaña tras debutar con una victoria por 2-0 a domicilio ante el FC Porto. El AEK Atenas se ganó un puesto en la fase de liga después de derrotar al Levski Sofía por un global de 4-0 en la ronda de play-off.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Manchester City contra el AEK Atenas, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Manchester City contra el AEK Atenas de la Champions League?

El Manchester City contra el AEK Atenas se disputará en el Etihad Stadium de Manchester el martes 20 de octubre de 2026.

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Liga de Campeones - Jornada 3
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¿Cómo comprar entradas para el Manchester City contra el AEK Atenas de la Champions League?

Para comprar entradas para el partido de Champions League entre el Manchester City y el AEK Atenas en el Etihad Stadium el 20 de octubre de 2026, tienes estas opciones:

1. Portal oficial de entradas del Manchester City

  • Accede a la sección de entradas y servicios de hospitalidad de la web oficial del Manchester City.

2. Entradas para la afición visitante (AEK Atenas)

  • Los aficionados que quieran sentarse en la zona visitante deben adquirir las entradas directamente a través de la taquilla oficial del AEK Atenas o de su programa de asignación de entradas para la afición visitante, ya que el club local no vende esas entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester City contra el AEK Atenas de la Champions League?

Los precios de las entradas para el Manchester City contra el AEK Atenas de la Champions League de la UEFA varían según la categoría del asiento y la modalidad de compra:

1. Entrada general (adultos)

  • Las entradas estándar para adultos suelen costar entre 45 € y 95 €, según la categoría y la vista (detrás de las porterías o en los laterales).

2. Entradas con descuento y juveniles

  • Las entradas con descuento para mayores, adultos jóvenes y menores suelen costar entre 25 € y 50 €.

3. Zona de la afición visitante (AEK Atenas)

  • La normativa de la UEFA fija en 70 € el precio máximo de las entradas para la afición visitante.

4. Servicios de hospitalidad para el partido

  • Los paquetes VIP oficiales y las opciones de sala de hospitalidad parten de unos 180 € y pueden superar los 450 €, según el servicio de restauración y la ubicación del asiento.

Manchester City contra AEK Atenas en la Champions League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Manchester City y el AEK Atenas

El Manchester City ha ganado sus cinco partidos más recientes, con victorias en la Premier League, la Champions League y la Copa de la Liga inglesa. Su último resultado fue un triunfo por 5-0 ante el Norwich City en la Copa de la Liga inglesa el 17 de septiembre. En esa racha también venció al Manchester United por 1-0 en la Premier League y al FC Porto por 2-0 en la Champions League. El City marcó 12 goles y encajó dos en esos cinco encuentros, en dos de los cuales dejó su portería a cero.

El AEK Atenas ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha empatado uno. En su encuentro más reciente goleó por 8-1 al Panserraikos FC en la copa. También venció al LASK por 1-0 en la Champions League y goleó al Aris Thessaloniki por 5-0 en la Superliga. Su único tropiezo fue un empate a 1-1 ante el Asteras Tripolis.

MCI

MCI - Formulario

NOR
W5-0
SUN
W5-3
LIV
W0-3
PSG
L2-4
IPS
W3-2
Gol marcado (encajado)
18/9
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5
AEK

AEK - Formulario

ATT
D1-1
PAF
W8-1
VOL
W1-2
OFI
W3-0
SHK
L3-1
Gol marcado (encajado)
15/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Manchester City contra AEK Atenas: Enfrentamientos recientes

Actualmente no hay datos disponibles sobre enfrentamientos directos entre el Manchester City y el AEK Atenas para este partido.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

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