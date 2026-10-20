El Manchester City afronta la campaña tras debutar con una victoria por 2-0 a domicilio ante el FC Porto. El AEK Atenas se ganó un puesto en la fase de liga después de derrotar al Levski Sofía por un global de 4-0 en la ronda de play-off.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Manchester City contra el AEK Atenas, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Manchester City contra el AEK Atenas de la Champions League?

El Manchester City contra el AEK Atenas se disputará en el Etihad Stadium de Manchester el martes 20 de octubre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 15:00 Etihad Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Manchester City contra el AEK Atenas de la Champions League?

Para comprar entradas para el partido de Champions League entre el Manchester City y el AEK Atenas en el Etihad Stadium el 20 de octubre de 2026, tienes estas opciones:

1. Portal oficial de entradas del Manchester City

Accede a la sección de entradas y servicios de hospitalidad de la web oficial del Manchester City.

2. Entradas para la afición visitante (AEK Atenas)

Los aficionados que quieran sentarse en la zona visitante deben adquirir las entradas directamente a través de la taquilla oficial del AEK Atenas o de su programa de asignación de entradas para la afición visitante, ya que el club local no vende esas entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester City contra el AEK Atenas de la Champions League?

Los precios de las entradas para el Manchester City contra el AEK Atenas de la Champions League de la UEFA varían según la categoría del asiento y la modalidad de compra:

1. Entrada general (adultos)

Las entradas estándar para adultos suelen costar entre 45 € y 95 € , según la categoría y la vista (detrás de las porterías o en los laterales).

2. Entradas con descuento y juveniles

Las entradas con descuento para mayores, adultos jóvenes y menores suelen costar entre 25 € y 50 € .

3. Zona de la afición visitante (AEK Atenas)

La normativa de la UEFA fija en 70 € el precio máximo de las entradas para la afición visitante.

4. Servicios de hospitalidad para el partido

Los paquetes VIP oficiales y las opciones de sala de hospitalidad parten de unos 180 € y pueden superar los 450 € , según el servicio de restauración y la ubicación del asiento.

Manchester City contra AEK Atenas en la Champions League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Manchester City y el AEK Atenas

El Manchester City ha ganado sus cinco partidos más recientes, con victorias en la Premier League, la Champions League y la Copa de la Liga inglesa. Su último resultado fue un triunfo por 5-0 ante el Norwich City en la Copa de la Liga inglesa el 17 de septiembre. En esa racha también venció al Manchester United por 1-0 en la Premier League y al FC Porto por 2-0 en la Champions League. El City marcó 12 goles y encajó dos en esos cinco encuentros, en dos de los cuales dejó su portería a cero.

El AEK Atenas ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha empatado uno. En su encuentro más reciente goleó por 8-1 al Panserraikos FC en la copa. También venció al LASK por 1-0 en la Champions League y goleó al Aris Thessaloniki por 5-0 en la Superliga. Su único tropiezo fue un empate a 1-1 ante el Asteras Tripolis.

Manchester City contra AEK Atenas: Enfrentamientos recientes

Actualmente no hay datos disponibles sobre enfrentamientos directos entre el Manchester City y el AEK Atenas para este partido.