La Lazio recibe al Atalanta el domingo 6 de diciembre de 2026 en el Estadio Olímpico de Roma.

En sus enfrentamientos recientes en liga, la Lazio ganó en casa por 2-0 en febrero de 2026, tras encuentros muy ajustados que incluyeron un empate a cero y una derrota por 1-0 en campañas anteriores. Sus duelos recientes también se extendieron a la Copa de Italia a principios de 2026, con dos empates muy disputados, por 2-2 y 1-1.

Deja que GOAL te explique todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Lazio-Atalanta, desde dónde comprarlas hasta cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Lazio-Atalanta de la Serie A?

El Lazio-Atalanta comenzará en el Estadio Olímpico de Roma el domingo 6 de diciembre de 2026.

Serie A - Jornada 14 6 dic 2026 - 09:00 Stadio Olimpico, Rome

¿Cómo comprar entradas para el Lazio-Atalanta de la Serie A?

Para comprar entradas para el Lazio-Atalanta de la Serie A, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Puedes comprar entradas directamente a través de la SS Lazio o de su socio oficial de venta de entradas, la principal vía de compra para los partidos que se disputan en el Estadio Olímpico de Roma.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas para el público general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Serie A cuando se agotan las entradas disponibles por vías oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lazio-Atalanta de la Serie A?

Estos son los precios de las entradas para el Lazio-Atalanta de la Serie A:

1. Canales oficiales del club

Grada Curva estándar: 25 a 40 €

25 a 40 € Distinti (gradas laterales): 45 a 70 €

45 a 70 € Tribuna Tevere / Monte Mario (gradas principales): 80 a 180 € o más

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas oficiales del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Grada superior / entradas generales: 50 a 90 €

50 a 90 € Grada inferior / asientos en los laterales: 110 a 220 €

110 a 220 € Reventa de entradas VIP / de hospitalidad: 250 a 450 € o más

Lazio-Atalanta de la Serie A: todo lo que debes saber

Estado de forma de Lazio y Atalanta

La Lazio llega en un gran momento de forma: ha ganado sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su último resultado fue una victoria por 2-1 ante el Cagliari en la Serie A, con un gol de cabeza de Pinamonti que decidió el partido. Durante esta racha, la Lazio marcó seis goles ante el Sassuolo en una victoria a domicilio por 6-2 y venció al Juventus por 3-0 fuera de casa. En esos cinco encuentros, la Lazio ha marcado 14 goles y ha encajado solo cuatro.

El Atalanta suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su último encuentro fue una derrota en casa por 3-0 ante el Parma, y en este periodo también perdió ante el AC Milan (3-2) y el Ajax (2-0 en la Conference League). El equipo de Bérgamo empató a cuatro con el Frosinone y a dos con la Fiorentina en los otros dos partidos, y sumó solo cinco puntos de los quince posibles en la Serie A.

Lazio-Atalanta: últimos enfrentamientos

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue en la Copa de Italia el 22 de abril de 2026, cuando el partido en el estadio del Atalanta terminó 1-1. Antes, Lazio y Atalanta empataron a dos en un encuentro de la Copa de Italia disputado en el Estadio Olímpico en marzo de 2026. En la Serie A, la Lazio ganó en casa por 2-0 en febrero de 2026, mientras que los dos enfrentamientos ligueros anteriores, en octubre de 2025 y abril de 2025, terminaron con un empate a cero y una victoria del Atalanta por 1-0, respectivamente. En los últimos cinco enfrentamientos, la Lazio suma dos victorias frente a una del Atalanta, con dos empates.