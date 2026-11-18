El Heart of Midlothian recibe al Borac Banja Luka el jueves 10 de diciembre de 2026 en Tynecastle Park, en Edimburgo.

No hay constancia de enfrentamientos anteriores entre el Heart of Midlothian y el Borac Banja Luka en competiciones europeas, por lo que será la primera vez que se midan ambos clubes. El Hearts llega al partido en una racha irregular, con una sola victoria en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Heart of Midlothian-Borac Banja Luka, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Heart of Midlothian-Borac Banja Luka de la Conference League?

El Heart of Midlothian-Borac Banja Luka se disputará en Tynecastle Park, en Edimburgo, el jueves 10 de diciembre de 2026.

Conference League - Jornada 5 10 dic 2026 - 15:00 Tynecastle Park

¿Cómo comprar entradas para el Heart of Midlothian-Borac Banja Luka de la Conference League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo Heart of Midlothian-Borac Banja Luka de la Conference League:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Puedes comprar entradas directamente a través de los canales oficiales del Hearts. Es la forma principal y más fiable de conseguirlas a su precio original cuando haya disponibilidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Conference League cuando se agotan los cupos de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Heart of Midlothian-Borac Banja Luka de la Conference League?

Estos son los precios estimados de las entradas para el Heart of Midlothian-Borac Banja Luka de la Conference League:

1. Canales oficiales del club

Entradas generales para adultos: Aproximadamente entre 30 y 55 €.

Aproximadamente entre Entradas con descuento (mayores, adultos jóvenes y menores): Aproximadamente entre 15 y 35 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta del club, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Reventa de entradas de acceso general: Los precios suelen partir de unos 45 a 70 € .

Los precios suelen partir de unos . Asientos prémium o en las bandas: Los precios pueden oscilar entre 90 y más de 150 €.

Heart of Midlothian-Borac Banja Luka de la Conference League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Heart of Midlothian y el Borac Banja Luka

El Hearts llega a este partido tras ganar solo uno de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, con un empate y tres derrotas. Su partido más reciente terminó con una abultada derrota por 5-2 ante el Falkirk en la Premiership. También perdió por 3-1 frente al Thun en su anterior encuentro de la Conference League. En esos cinco partidos, el Hearts marcó ocho goles y encajó doce, unas cifras que reflejan la irregularidad de sus últimas actuaciones.

El Borac Banja Luka presenta un balance reciente más dispar, aunque ligeramente más alentador: tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. En el más reciente logró una contundente victoria por 4-1 ante el Radnik Bijeljina en la Premier League, aunque la semana anterior cayó por 2-0 frente al Mjaellby en la Conference League. En sus últimos cinco encuentros ha marcado ocho goles y encajado tres.

Heart of Midlothian-Borac Banja Luka: antecedentes recientes

Los datos disponibles no registran enfrentamientos anteriores entre el Heart of Midlothian y el Borac Banja Luka. Este partido será el primero entre ambos clubes.