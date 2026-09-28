Cómo comprar entradas para el Gales vs Portugal: precios de la UEFA Nations League, información del partido, ventas de última hora y más

La fase de grupos de la UEFA Nations League de Gales baja el telón el martes 17 de noviembre, cuando reciba en Cardiff a la vigente campeona, Portugal. Puedes disfrutar de la ocasión en todo su esplendor reservando hoy mismo tus entradas para el partido.

Los Dragones de Craig Bellamy no se dejaron intimidar cuando se enfrentaron a Cristiano Ronaldo y compañía en la jornada inaugural de la UEFA Nations League allá por septiembre. El gol de João Félix en el minuto 22 fue lo único que separó a ambos equipos en el Estádio José Alvalade de Lisboa.

Hay que remontarse dos años para encontrar la última vez que Gales derrotó en casa a una selección situada entre las 10 mejores del ranking. En aquella noche memorable en la capital galesa, Harry Wilson marcó dos veces en la victoria por 2-1 sobre Croacia. ¿Podrá la Red Wall llevar en volandas a los suyos hacia otra victoria histórica?

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ahora mismo tus entradas para el Gales vs Portugal de la UEFA Nations League, incluidos precios, disponibilidad y los mejores lugares donde comprar.

¿Cuándo es el partido de la UEFA Nations League entre Gales y Portugal?

El Gales vs Portugal se disputa en el Cardiff City Stadium de Cardiff el martes 17 de noviembre, con inicio previsto a las 19:45 (GMT).

UEFA Nations League A - Jornada 6 17 nov 2026 - 14:45 Cardiff City Stadium

Cómo comprar entradas para el Gales vs Portugal de la UEFA Nations League

Las entradas oficiales para el partido de la UEFA Nations League entre Gales y Portugal se pueden comprar online a través del portal de venta de entradas de la FAW.

Las entradas salieron a la venta por primera vez el 18 de septiembre a las 12:00. La Football Association of Wales (FAW) distribuye las entradas en un sistema escalonado basado en puntos de fidelidad y estatus de membresía:

Campaign Tickets (jul - sep de 2026) : cubrían los tres partidos en casa de la fase de grupos de la Nations League y los clasificatorios para la Euro 2028. Solo disponibles para miembros de la Red Wall.

Entradas individuales : se abrieron primero para miembros de la Red Wall con muchos puntos de fidelidad. Las entradas que quedaran pasarían a escalones inferiores y a la venta general más cerca de noviembre.

Si buscas asegurar asientos de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la tranquilidad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Gales vs Portugal de la UEFA Nations League?

Las entradas oficiales para el partido de la UEFA Nations League entre Gales y Portugal partían de 30,00 £ para adultos y 9,50 £ para júnior (de 16 años o menos).

La Football Association of Wales (FAW) clasifica las entradas individuales en tres tramos de precios distintos según la visibilidad desde el asiento.

Categoría 1 (Premium / Longside) : estos asientos premium se sitúan a lo largo de las principales bandas del campo. Esto incluye la Grandstand (West) y la Ninian Stand (East), que ofrecen las vistas más equilibradas de la acción. (Franja de precios: 15-40 £)

Categoría 2 (Standard / Corners) : estos asientos estándar están ubicados donde los laterales se unen con los fondos, y ofrecen vistas diagonales del terreno de juego. (Franja de precios: 10-35 £)

Categoría 3 (Family Stand / Shortside) : están situados detrás de las porterías. Incluye la Canton Stand, hogar de los grupos de aficionados más ruidosos, y la Family Stand designada. (Franja de precios: 5-30 £)

Sigue de cerca los sitios oficiales de la selección cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también los sitios secundarios de reventa como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Cardiff City Stadium

El Cardiff City Stadium es un importante recinto deportivo de Gales, sede tanto del Cardiff City Football Club como de la selección galesa de fútbol. Inaugurado oficialmente en 2009, es el segundo estadio más grande de Gales tras el Principality Stadium, con una capacidad para 33.280 espectadores.

Durante 99 años, el Cardiff City jugó en el legendario e intimidante Ninian Park. A comienzos de los 2000, el viejo campo se había quedado anticuado y se aprobaron los planes para un nuevo recinto con todas las localidades de asiento para ayudar al club a modernizarse.

La construcción comenzó en 2007 en el solar del antiguo Leckwith Athletics Stadium, con un coste del proyecto de alrededor de 48 millones de libras. El nuevo Cardiff City Stadium abrió sus puertas con un amistoso ante el club escocés Celtic en julio de 2009, que terminó con empate 0-0.

Momentos memorables en el Cardiff City Stadium

La épica ante Bélgica (2015) : Gales derrotó a Bélgica por 1-0 gracias a un legendario gol de Gareth Bale, estableciendo un récord de asistencia en el estadio de 33.280 y allanando el camino hacia su histórica trayectoria en la Euro 2016.

Clasificación para el Mundial (2022) : la 'Red Wall' cantó con el alma bajo los focos mientras Gales derrotaba a Ucrania por 1-0, lo que significó su clasificación para su primera Copa Mundial de la FIFA en 64 años.

El Real Madrid y la Supercopa de la UEFA (2014) : el recinto fue protagonista cuando acogió la Supercopa de la UEFA. El Real Madrid derrotó al Sevilla por 2-0, con la superestrella Cristiano Ronaldo marcando ambos goles sobre el césped de Cardiff.

Rock and Roll: por supuesto, no solo se utiliza para el deporte. El estadio es también un gran recinto de conciertos y ha acogido a enormes artistas musicales, entre ellos Bon Jovi, Elton John, Rod Stewart y Stereophonics.

Cómo llegar

En tren: una de las maneras más sencillas de llegar al estadio desde el centro de Cardiff.

Estación de Ninian Park: es la estación más cercana, a solo 5 minutos a pie de las puertas del estadio.

Estación de Grangetown: otra excelente opción, a solo 10 minutos a pie del estadio.

En autobús: Cardiff cuenta con rutas regulares de autobús que paran justo al lado del estadio.

Servicio lanzadera de día de partido (ruta 95): durante la temporada de fútbol, Cardiff Bus opera autobuses lanzadera especiales. Pasan cada 15 minutos desde 2 horas antes del inicio, saliendo de Wood Street (parada JB), en el centro de la ciudad.

Rutas estándar: puedes coger los autobuses 1, 2, 95 o 95A desde el centro de la ciudad. Bájate en Sloper Road o en la parada ASDA Leckwith Road.

En coche: se puede acceder fácilmente al estadio desde la autopista, y está ubicado en el código postal CF11 8AZ.

Cómo llegar: sal de la autopista M4 en la salida 33. Toma la autovía A4232 en dirección Cardiff/Barry y después incorpórate a la salida B4267 señalizada hacia el estadio.

Aparcamiento: los aparcamientos del estadio suelen cerrar 60 minutos antes del inicio por motivos de seguridad. Evita aparcar en el parque comercial cercano, ya que tiene un límite estricto de 90 minutos y se multa mucho en los días de partido.

Partido de la UEFA Nations League entre Gales y Portugal: todo lo que necesitas saber

Gales vs Portugal: forma reciente

Ranking FIFA: Gales (#38) vs Portugal (#7)

Gales encadena actualmente una racha de seis partidos sin ganar. Desde que Bosnia y Herzegovina puso fin a su sueño mundialista en el play-off de marzo, ha empatado dos amistosos, ante Irlanda del Norte y Ghana, y ha perdido contra Rumanía, Portugal y Dinamarca.

Portugal ha disputado 11 partidos durante 2026 y su única derrota llegó ante España (0-1) en su duelo de octavos de final del Mundial en verano.

Gales vs Portugal: historial reciente de enfrentamientos directos

El balance histórico de enfrentamientos entre Portugal y Gales es de 4 victorias para Portugal y 1 para Gales, sin empates en sus 5 encuentros anteriores. Portugal ha marcado 9 goles en esos partidos, frente a los 4 de Gales.

Portugal logró una victoria por 1-0 cuando ambos equipos se enfrentaron en el Estádio José Alvalade de Lisboa el 24 de septiembre, en la jornada inaugural de la UEFA Nations League. El único gol de la noche llegó en el minuto 22 por medio de João Félix, que recibió un pase de Nuno Mendes y soltó un disparo desde fuera del área.

Grp. 4 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Portugal POR 2 2 0 0 3 1 +2 6 W W 2 Noruega NOR 2 1 0 1 4 4 0 3 L W 3 Dinamarca DEN 2 1 0 1 4 3 +1 3 W L 4 Gales WAL 2 0 0 2 0 3 -3 0 L L Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso



