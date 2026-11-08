La fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA llega a su fin para Gales el martes 17 de noviembre, cuando reciba en Cardiff a Portugal, vigente campeón. Puedes disfrutar de la ocasión en todo su esplendor reservando hoy mismo tus entradas para el partido.

Los Dragones de Craig Bellamy no se dejaron intimidar cuando se enfrentaron a Cristiano Ronaldo y compañía en la primera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA, allá por septiembre. El gol de João Félix en el minuto 22 fue lo único que separó a ambos equipos en el Estádio José Alvalade de Lisboa.

Hay que remontarse dos años para encontrar la última victoria de Gales en casa ante una selección situada entre las diez primeras del ranking. Aquella noche memorable en la capital galesa, Harry Wilson marcó dos goles en el triunfo por 2-1 ante Croacia. ¿Podrá la afición galesa impulsar a su equipo hacia otra victoria histórica?

GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Gales-Portugal de la Liga de Naciones de la UEFA, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores lugares donde comprarlas.

¿Cuándo se juega el Gales-Portugal de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Gales-Portugal se disputará en el Cardiff City Stadium de Cardiff el martes 17 de noviembre, con el inicio previsto para las 19:45 (GMT).

UEFA Nations League A - Jornada 6 17 nov 2026 - 14:45 Cardiff City Stadium

Cómo comprar entradas para el Gales-Portugal de la Liga de Naciones de la UEFA

Las entradas oficiales para el Gales-Portugal de la Liga de Naciones de la UEFA pueden comprarse por internet a través del portal de venta de entradas de la FAW.

Las entradas salieron a la venta por primera vez el 18 de septiembre a las 12:00. La Federación de Fútbol de Gales (FAW) las distribuye por tramos según los puntos de fidelidad y la condición de socio:

Abonos de campaña (julio-septiembre de 2026) : Incluían los tres partidos en casa de la fase de grupos de la Liga de Naciones y los clasificatorios para la Eurocopa 2028. Solo estaban disponibles para los socios de Red Wall.

: Incluían los tres partidos en casa de la fase de grupos de la Liga de Naciones y los clasificatorios para la Eurocopa 2028. Solo estaban disponibles para los socios de Red Wall. Entradas para partidos individuales: Primero se pusieron a disposición de los socios de Red Wall con más puntos de fidelidad. Las entradas restantes pasan a los tramos inferiores y a la venta general a medida que se acerca noviembre.

Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: Todas las compras en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la tranquilidad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Gales-Portugal de la Liga de Naciones de la UEFA?

Las entradas oficiales para el Gales-Portugal de la Liga de Naciones de la UEFA partían de 30,00 £ para adultos y 9,50 £ para menores de 16 años, incluidos los de esa edad.

La Federación de Fútbol de Gales (FAW) divide las entradas para partidos individuales en tres categorías de precio según las vistas desde los asientos.

Categoría 1 (preferente / lateral) : Estos asientos preferentes se distribuyen a lo largo de los laterales del campo. Incluyen la tribuna Grandstand (oeste) y la tribuna Ninian (este), que ofrecen las vistas más equilibradas del juego. (Precios: entre 15 y 40 £)

: Estos asientos preferentes se distribuyen a lo largo de los laterales del campo. Incluyen la tribuna Grandstand (oeste) y la tribuna Ninian (este), que ofrecen las vistas más equilibradas del juego. (Precios: entre 15 y 40 £) Categoría 2 (estándar / esquinas) : Estos asientos estándar se encuentran donde los laterales se unen con los fondos y ofrecen una vista diagonal del campo. (Precios: entre 10 y 35 £)

: Estos asientos estándar se encuentran donde los laterales se unen con los fondos y ofrecen una vista diagonal del campo. (Precios: entre 10 y 35 £) Categoría 3 (grada familiar / fondo): Estos asientos están detrás de las porterías. La categoría incluye la tribuna Canton, donde se ubican grupos de aficionados que animan al equipo, y la grada familiar designada. (Precios: entre 5 y 30 £)

Consulta las páginas oficiales de la selección cuando se acerque la fecha para obtener más información, así como plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Cardiff City Stadium

El Cardiff City Stadium es un importante recinto deportivo de Gales y el estadio del Cardiff City Football Club y de la selección galesa de fútbol. Inaugurado oficialmente en 2009, es el segundo estadio más grande de Gales, por detrás del Principality Stadium, y tiene capacidad para 33.280 espectadores sentados.

Durante 99 años, el Cardiff City jugó en el legendario e intimidante Ninian Park. A principios de la década de 2000, el antiguo campo se había quedado obsoleto y se aprobaron los planes para construir un nuevo estadio con asientos en todas sus localidades que ayudara al club a modernizarse.

La construcción comenzó en 2007 en los terrenos del antiguo Leckwith Athletics Stadium, con un coste aproximado de 48 millones de libras. El nuevo Cardiff City Stadium abrió sus puertas en julio de 2009 con un amistoso contra el Celtic escocés que terminó 0-0.

Momentos memorables en el Cardiff City Stadium

La gran noche ante Bélgica (2015) : Gales derrotó a Bélgica por 1-0 gracias a un gol legendario de Gareth Bale, estableció un récord de asistencia al estadio de 33.280 espectadores y allanó el camino para su histórica trayectoria en la Eurocopa 2016.

: Gales derrotó a Bélgica por 1-0 gracias a un gol legendario de Gareth Bale, estableció un récord de asistencia al estadio de 33.280 espectadores y allanó el camino para su histórica trayectoria en la Eurocopa 2016. La clasificación para el Mundial (2022) : La afición galesa animó sin descanso bajo los focos mientras Gales derrotaba a Ucrania por 1-0, un resultado que le permitió clasificarse para su primer Mundial de la FIFA en 64 años.

: La afición galesa animó sin descanso bajo los focos mientras Gales derrotaba a Ucrania por 1-0, un resultado que le permitió clasificarse para su primer Mundial de la FIFA en 64 años. El Real Madrid y la Supercopa de la UEFA (2014): El recinto acaparó la atención al albergar la Supercopa de la UEFA. El Real Madrid derrotó al Sevilla por 2-0, con dos goles de la estrella Cristiano Ronaldo sobre el césped de Cardiff.

Rock and roll: Por supuesto, no solo se utiliza para el deporte. El estadio es un importante recinto de conciertos y ha acogido actuaciones de grandes artistas y grupos, como Bon Jovi, Elton John, Rod Stewart y los Stereophonics.

Cómo llegar

En tren: Es una de las formas más sencillas de llegar al estadio desde el centro de Cardiff.

Estación de Ninian Park: Es la más cercana y se encuentra a solo cinco minutos a pie de las puertas del estadio.

Estación de Grangetown: Otra excelente opción, a solo diez minutos a pie del estadio.

En autobús: Cardiff cuenta con líneas regulares de autobús que paran junto al estadio.

Servicio especial los días de partido (línea 95): Durante la temporada de fútbol, Cardiff Bus ofrece autobuses especiales. Salen cada 15 minutos desde dos horas antes del inicio del partido, con salida de Wood Street (parada JB), en el centro de la ciudad.

Líneas regulares: Puedes tomar los autobuses 1, 2, 95 o 95A desde el centro de la ciudad. Bájate en Sloper Road o en la parada de ASDA Leckwith Road.

En coche: Se puede llegar fácilmente al estadio desde la autopista. Su código postal es CF11 8AZ.

Indicaciones: Sal de la autopista M4 por la salida 33. Toma la autovía A4232 en dirección a Cardiff/Barry y después la salida hacia la B4267 señalizada para llegar al estadio.

Aparcamiento: Los aparcamientos del estadio suelen cerrar 60 minutos antes del inicio del partido por motivos de seguridad. Evita aparcar en la zona comercial cercana, ya que tiene un límite estricto de 90 minutos y allí se imponen muchas multas los días de partido.

Gales-Portugal de la Liga de Naciones de la UEFA: Todo lo que necesitas saber

Gales-Portugal: Estado de forma reciente

Clasificación de la FIFA: Gales (38.º) y Portugal (7.º)

Gales acumula actualmente seis partidos sin ganar. Desde que Bosnia y Herzegovina acabó con sus sueños de disputar el Mundial en la repesca de marzo, ha empatado dos amistosos, contra Irlanda del Norte y Ghana, y ha perdido ante Rumanía, Portugal y Dinamarca.

Portugal ha jugado 11 partidos en 2026 y su única derrota llegó ante España (0-1) en el encuentro de octavos de final del Mundial disputado en verano.

Gales-Portugal: Resultados de los últimos enfrentamientos directos

El balance histórico de los enfrentamientos entre Portugal y Gales es de cuatro victorias para Portugal y una para Gales, sin empates en sus cinco duelos anteriores. Portugal ha marcado nueve goles en esos partidos, frente a los cuatro de Gales.

Portugal logró una victoria por 1-0 cuando ambos equipos se enfrentaron el 24 de septiembre en el Estádio José Alvalade de Lisboa, en la primera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA. El único gol de la noche llegó en el minuto 22: João Félix recibió un pase de Nuno Mendes y disparó desde fuera del área.