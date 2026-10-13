Pocos acontecimientos deportivos atraen a una audiencia mundial o tienen el peso histórico de El Clásico. El enfrentamiento entre las dos grandes potencias del fútbol español, el Real Madrid y el FC Barcelona, trasciende los noventa minutos sobre el terreno de juego: en él chocan distintas filosofías futbolísticas, identidades regionales y fuerzas culturales.

Tras más de 260 enfrentamientos oficiales, el historial sigue sorprendentemente igualado: ambos clubes suman 106 victorias cada uno. Ya se dispute bajo el techo cerrado del Santiago Bernabéu de Madrid o en el Spotify Camp Nou de Cataluña, conseguir una entrada para El Clásico es una de las grandes experiencias que todo aficionado al deporte sueña con vivir.





¿Cuándo es el próximo Clásico?

El primer Clásico de la temporada 2026/27 está confirmado para la jornada 10, en octubre, y el partido de vuelta se disputará en el Bernabéu en mayo.

El derbi madrileño también tiene dos fechas confirmadas esta temporada: el Atlético de Madrid recibirá al Real Madrid en el Riyadh Air Metropolitano el 20 de septiembre (jornada 7), antes del partido de vuelta en el Bernabéu el 4 de abril de 2027 (jornada 30).

Partido Fecha y hora Entradas El Clásico: Barcelona contra Real Madrid 25 de octubre de 2026 Entradas El Clásico: Real Madrid contra Barcelona 9 de mayo de 2027 Entradas

Cómo comprar entradas para El Clásico

El Clásico es el partido de clubes con mayor demanda, por lo que la venta de entradas sigue un estricto orden de prioridad a través de los canales oficiales de los clubes antes de llegar a los mercados de reventa:

Venta para socios oficiales: Ambos clubes dan prioridad a sus socios oficiales (socios del Real Madrid; socios y culés premium del FC Barcelona). Los periodos de venta para socios se abren aproximadamente entre 7 y 10 días antes del inicio del partido, por lo que quedan muy pocas entradas para la venta al público general.

Venta al público general: Las localidades estándar que queden se ponen a la venta entre 3 y 5 días antes del partido en los portales oficiales de los clubes (realmadrid.com o fcbarcelona.com). Suelen agotarse en cuestión de segundos.

Plataformas de reventa: Para los aficionados que viajan desde otros países o que no consiguieron entradas en la venta oficial, plataformas de reventa fiables como StubHub ofrecen una forma segura de comprar entradas digitales verificadas con mucha antelación o incluso hasta el comienzo del partido.

Paquetes VIP y de hospitalidad: Son la forma más fiable de garantizarse localidades directamente a través de los clubes sin esperar en las colas para socios. Las entradas VIP incluyen asientos en la parte baja de las tribunas laterales, acceso a salones privados del estadio, servicio de restauración gourmet y bebidas gratuitas.

¿Cuánto cuestan las entradas para El Clásico?

Debido a una demanda mundial sin parangón, las entradas para El Clásico tienen un precio muy superior al de los partidos habituales de LaLiga:

Precio oficial : Las entradas estándar a precio oficial cuestan desde unos 120 € a 150 € para localidades en las gradas superiores o detrás de las porterías (fondos), y ascienden a entre 350 € y más de 500 € para las mejores zonas centrales de las tribunas laterales (tribuna/lateral).

Mercados de reventa : En plataformas como StubHub, los precios de reventa fluctúan según la demanda. Las entradas más económicas en reventa suelen partir de entre 250 € y 350 €, mientras que las mejores localidades de categoría 1 para partidos decisivos por el título pueden costar entre 600 € y más de 1.200 €.

Paquetes VIP y de hospitalidad : Los paquetes VIP oficiales cuestan entre 950 € y más de 2.500 € por localidad, según la ubicación en el estadio y los servicios incluidos en los salones.

¿Dónde se disputa El Clásico?

Santiago Bernabéu

El Santiago Bernabéu es un estadio con techo retráctil situado en Madrid. Con capacidad para casi 80.000 espectadores, es el segundo estadio de fútbol más grande de España y alberga los partidos del Real Madrid desde que se terminó de construir en 1947.

El Bernabéu es uno de los estadios de fútbol más famosos del mundo y ha acogido cuatro finales de la Copa de Europa/Champions League (1957, 1969, 1980 y 2010), además de la final del Mundial de 1982, en la que Italia venció a Alemania Occidental por 3-1.

Más allá del fútbol, el Bernabéu también ha acogido a lo largo de los años a numerosas leyendas de la música nacionales e internacionales, entre ellas Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, los Rolling Stones y, más recientemente, Taylor Swift durante su gira Eras Tour, que batió récords.

Camp Nou

El Camp Nou se construyó en 1957 para sustituir al antiguo estadio de Les Corts, que se había quedado pequeño para la creciente afición del FC Barcelona.

Se convirtió entonces en el estadio más grande de Europa, con capacidad para 93.053 espectadores.

Además de acoger dos finales de la Copa de Europa/Champions League (1989 y 1999) y dos finales de la Recopa de Europa (1972 y 1982), el Camp Nou ha sido escenario de conciertos de grandes artistas como U2, Bruce Springsteen y Beyonce.

Tras su reciente remodelación, se espera que su aforo aumente hasta los 105.000 espectadores, lo que volverá a convertirlo en el estadio con mayor capacidad de Europa y en el tercer estadio de fútbol más grande del mundo.