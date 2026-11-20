El Atlético de Madrid recibe al Valencia el domingo 13 de diciembre de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Sus últimos enfrentamientos en LaLiga han sido duelos tácticos muy igualados, a menudo decididos por un solo gol y marcados por la organización defensiva característica de Diego Simeone. Con ambos equipos en la lucha por clasificarse para competiciones europeas, cada encuentro liguero entre ellos tiene un peso enorme para sus aspiraciones en la zona alta de la tabla.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Atlético de Madrid-Valencia, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el Atlético de Madrid-Valencia de LaLiga?

El Atlético de Madrid-Valencia se disputa el domingo 13 de diciembre de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Primera División - Jornada 16 13 dic 2026 - 09:00 Riyadh Air Metropolitano

¿Cómo comprar entradas para el Atlético de Madrid-Valencia de LaLiga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el próximo Atlético de Madrid-Valencia de LaLiga:

1. Canales oficiales de los clubes

Canales oficiales del club (web oficial del Atlético de Madrid): Para los partidos que se juegan en el Riyadh Air Metropolitano, comprar las entradas directamente en el portal oficial del Atlético de Madrid es la opción más segura y fiable.

Para los partidos que se juegan en el Riyadh Air Metropolitano, comprar las entradas directamente en el portal oficial del Atlético de Madrid es la opción más segura y fiable. Canales oficiales del club (web oficial del Valencia CF): Si el partido se juega en el estadio de Mestalla, pueden adquirirse entradas directamente en la web oficial del Valencia CF. Por lo general, se reserva un sector específico para la afición visitante, cuyas entradas pueden gestionarse a través de las oficinas de venta de cualquiera de los dos clubes.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las entradas de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten comprar y vender entradas para los próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Atlético de Madrid-Valencia de LaLiga?

Estos son los precios de las entradas para el próximo Atlético de Madrid-Valencia de LaLiga:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general (gradas superiores y laterales): Suelen partir de unos 40 a 55 € .

Suelen partir de unos . Localidades estándar (fondos): Por lo general, oscilan entre 50 y 85 € .

Por lo general, oscilan entre . Localidades oficiales en los laterales y zonas prémium: Suelen costar entre 90 y 150 € .

Suelen costar entre . Paquetes VIP y de hospitalidad: Parten de unos 120 a más de 250 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas oficiales en los canales de los clubes, puedes recurrir a plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Precios iniciales de reventa: Por lo general, parten de unos 45 a 60 € .

Por lo general, parten de unos . Precio medio de reventa: Se sitúa entre 80 y 130 € .

Se sitúa entre . Localidades VIP y en los laterales de reventa: Pueden costar desde 120 hasta más de 300 €.

Atlético de Madrid-Valencia de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Atlético de Madrid y el Valencia

El Atlético de Madrid ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota en casa por 1-2 ante el Barcelona en LaLiga, después de caer 0-2 frente al Bayern de Múnich en la Champions League. Entre los resultados positivos de esa racha figuran una victoria a domicilio por 2-0 ante el Levante y un triunfo en casa por 1-0 frente al Deportivo de A Coruña. El Atlético marcó cuatro goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

Los últimos cinco partidos del Valencia se saldaron con dos victorias, un empate y dos derrotas. Su encuentro más reciente fue una victoria por 6-0 ante el Tavernes de la Valldigna en la Copa del Rey, pero su trayectoria liguera ofrece un panorama distinto. Antes perdió 0-3 ante el Real Madrid en Mestalla, ganó 1-0 a domicilio al Elche, cayó 1-2 frente al Villarreal y empató 0-0 con el Athletic de Bilbao. El Valencia marcó ocho goles y encajó seis en esos cinco partidos, aunque su balance liguero durante ese periodo es considerablemente más discreto.

Atlético de Madrid-Valencia: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en LaLiga el 2 de mayo de 2026, cuando el Valencia recibió al Atlético de Madrid y perdió 0-2. En los últimos cinco duelos directos, el Atlético de Madrid presenta una clara ventaja: cuatro victorias, ninguna del Valencia y un empate. El choque más reciente en el Riyadh Air Metropolitano, disputado en diciembre de 2025, acabó 2-1 a favor del Atlético.