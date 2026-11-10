El Aston Villa recibe al Everton el miércoles 2 de Desember de 2026 en Villa Park, Birmingham.

Sus últimos enfrentamientos en la Premier League han sido duelos tácticos muy igualados, entre los que destaca la ajustada victoria del Everton por 1-0 en Villa Park. Antes de ese trabajado triunfo a domicilio, ambos equipos empataron 0-0 en Goodison Park en septiembre de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Aston Villa contra el Everton, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Aston Villa contra el Everton de la Premier League?

El Aston Villa contra el Everton comenzará el miércoles 2 de Desember de 2026 en Villa Park, Birmingham.

Premier League - Jornada 13 2 dic 2026 - 15:15 Villa Park

¿Cómo comprar entradas para el Aston Villa contra el Everton de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Aston Villa y el Everton, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Puedes comprar entradas directamente en la web oficial del Aston Villa (si eres aficionado local) o en el portal oficial de venta de entradas del Everton (si eres aficionado visitante), siempre que tengas el abono de socio necesario y cumplas los requisitos de puntos de fidelidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Aston Villa contra el Everton de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Aston Villa y el Everton:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas estándar para adultos: Cuestan aproximadamente entre 61 y 115 £ .

Cuestan aproximadamente entre . Entradas con descuento: Generalmente cuestan entre 46,50 y 88 £ .

Generalmente cuestan entre . Entradas infantiles: Cuestan a partir de unos 29,50 £ .

Cuestan a partir de unos . Cuota de socio del club: Cuesta alrededor de 59,95 £ en total.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Precios iniciales de reventa: Generalmente parten de entre 65 y 82 £ .

Generalmente parten de entre . Precios medios de mercado: Generalmente parten de entre 115 y 180 £ .

Generalmente parten de entre . Paquetes de hospitalidad: Cuestan a partir de 120 £.

Aston Villa contra Everton en la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Aston Villa y el Everton

El Aston Villa ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha empatado uno. Su encuentro más reciente fue una victoria por 2-1 sobre el Manchester City en la Premier League. Durante esa racha también logró un triunfo por 6-0 ante el Fenerbahce en la Champions League. El Aston Villa ha marcado 13 goles y ha encajado cinco en esos cinco partidos. Los únicos puntos que se ha dejado fueron en un empate 2-2 en el campo del Brentford.

El Everton ha ganado dos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante el Arsenal en la Premier League, y durante esa racha también perdió por 2-0 frente al Chelsea. El Everton empató 2-2 con el Hull City y anteriormente logró victorias ante el Ipswich Town y el Wolverhampton Wanderers.

Aston Villa contra Everton: Últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar en enero de 2026, cuando el Everton ganó 1-0 en Villa Park en la Premier League. En los últimos cinco duelos directos, el Aston Villa presenta un balance mejor, con dos victorias frente a una del Everton y dos empates. Ambos equipos empataron dos de esos cinco encuentros, y el resultado más destacado del Aston Villa fue una victoria en casa por 3-2 en septiembre de 2024.