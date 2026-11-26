Al Qadsiah recibe a Al Fateh el jueves 26 de noviembre de 2026 en el estadio Príncipe Saud bin Jalawi de Khobar.

Su último enfrentamiento liguero se disputó en febrero de 2026 en el estadio Príncipe Saud bin Jalawi y terminó con un disputado empate a 1-1. Antes de ese partido, Al Qadsiah había logrado una ajustada victoria a domicilio por 1-0 ante Al Fateh en septiembre de 2025.

Deja que GOAL te explique todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Al Qadsiah vs Al Fateh, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Al Qadsiah vs Al Fateh FC de la liga saudí?

El Al Qadsiah vs Al Fateh se disputa el jueves 26 de noviembre de 2026 en el estadio Príncipe Saud bin Jalawi de Khobar.

1ª División - Jornada 15 11 dic 2026 - 06:40 Prince Saud bin Jalawi Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al Qadsiah vs Al Fateh FC de la liga saudí?

Según la información sobre la venta de entradas para el próximo partido, estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Al Qadsiah vs Al Fateh FC:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Puedes consultar el portal oficial de Al Qadsiah o sus canales para socios, que gestionan la venta directa de entradas y los paquetes para los partidos que disputa en casa.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las opciones oficiales del club, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como GrintaHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la liga saudí cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Qadsiah vs Al Fateh FC de la liga saudí?

Estas son las opciones de precios para el partido de la liga saudí entre Al Ittihad y Al Ahli:

1. Canales oficiales del club

Entrada general: Precios desde unos 30 hasta 90 SAR .

Precios desde unos . Asientos prémium y junto al terreno de juego: Por lo general, cuestan entre 250 y 600 SAR .

Por lo general, cuestan entre . Opciones VIP y de hospitalidad: Precios desde unos 1.500 SAR.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas de la venta oficial del club, plataformas de reventa como GrintaHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Entradas estándar de reventa: Precios desde unos 2.000 SAR o más .

Precios desde unos . Asientos prémium de reventa: Las entradas de reventa de categoría superior o con servicios de hospitalidad en ubicaciones privilegiadas pueden alcanzar precios considerablemente más altos según la proximidad del partido y la demanda general.

Al Qadsiah vs Al Fateh FC de la liga saudí: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al Qadsiah y Al Fateh FC

Al Qadsiah ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, ha empatado uno y ha perdido otro, con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en ese periodo. Su encuentro más reciente terminó en una derrota en casa por 3-2 ante Al Hilal en la liga saudí. Antes había ganado 1-0 a domicilio a Al-Taawoun y 2-1 en casa a Abha. En esa racha también figura un empate a 1-1 contra Pakhtakor Tashkent en la Liga de Campeones Élite de la AFC. Marcó nueve goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

Al Fateh atraviesa un mal momento de forma: solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos y ha perdido cuatro, con un balance de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas. Su encuentro más reciente terminó en una derrota por 3-1 ante Al Shabab. En ese periodo también perdió 3-2 contra Al Khaleej y 4-0 ante Al Ahli, con ocho goles a favor y 13 en contra en los cinco partidos.

Al Qadsiah vs Al Fateh FC: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó 1-1 en el estadio Príncipe Saud bin Jalawi en febrero de 2026, en la liga saudí. En los últimos cinco duelos directos, Al Qadsiah presenta un mejor balance, con dos victorias frente a una de Al Fateh y dos empates. Al Qadsiah también ganó 3-0 en casa en agosto de 2024.