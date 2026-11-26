El Al-Ettifaq recibe al Al Hazem el jueves 26 de noviembre de 2026 en el estadio Príncipe Mohamed bin Fahd de Dammam.

Su enfrentamiento más reciente, en febrero de 2026, terminó con una victoria por 3-1 del Al Hazem, que demostró ser capaz de dar la sorpresa. Antes de esa derrota, los dos equipos empataron 2-2 en un partido disputado en octubre de 2025, la última vez que el Al-Ettifaq recibió a su rival.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Al-Ettifaq contra Al Hazem, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Al-Ettifaq contra Al Hazem de la liga saudí?

El Al-Ettifaq contra Al Hazem se juega el jueves 26 de noviembre de 2026 en el estadio Príncipe Mohamed bin Fahd de Dammam.

1ª División - Jornada 15 12 dic 2026 - 09:25 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al-Ettifaq contra Al Hazem de la liga saudí?

Según la información sobre la venta de entradas para el próximo partido, estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Al-Ettifaq contra Al Hazem:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Por lo general, las entradas para los partidos en casa en el estadio Príncipe Mohammed Bin Fahd pueden adquirirse directamente a través del portal oficial de venta de entradas del Al-Ettifaq o de los canales del club.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como Grintahub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la liga saudí cuando se han agotado las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Ettifaq contra Al Hazem de la liga saudí?

Estos son los precios de las entradas para el partido de la liga saudí entre el Al-Ettifaq y el Al Hazem:

1. Canales oficiales del club

Localidades más económicas: de 10 a 30 SAR

de 10 a 30 SAR Entrada general estándar: de 50 a 125 SAR

de 50 a 125 SAR Localidades de categoría 1 o preferentes en la banda: de 250 a 700 SAR

de 250 a 700 SAR Paquetes VIP y de sala de hospitalidad: de 1.500 a 2.500 SAR o más

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas oficiales en la venta inicial del club, las plataformas de reventa como Grintahub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Localidades estándar: de 220 a 560 SAR

de 220 a 560 SAR Localidades preferentes en el centro del campo o la banda: de 560 a 1.200 SAR o más

de 560 a 1.200 SAR o más Localidades VIP: desde 1.800 SAR

Al-Ettifaq contra Al Hazem de la liga saudí: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al-Ettifaq y el Al Hazem

El Al-Ettifaq ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de la liga saudí. Su resultado más reciente fue un triunfo por 3-0 a domicilio ante el Al Kholood, y también ganó 1-0 al Neom SC durante esa racha. Su único tropiezo fue una derrota por 4-1 en casa frente al Al Ittihad. En esos cinco encuentros, el Al-Ettifaq marcó ocho goles y encajó nueve, cifras que reflejan su capacidad para marcar, pero también que no siempre se muestra sólido en defensa.

El Al Hazem solo ha logrado un empate y ha sufrido cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó 2-2 ante el Al-Fayha y, antes de ese partido, perdió 1-0 frente al Al Hilal. También cayó por 3-1 ante el Al Ahli y por 3-2 frente al Al Fateh. El equipo de Kadri ha marcado siete goles y ha encajado diez durante esta racha, y no ha ganado ninguno de sus últimos cuatro partidos.

Al-Ettifaq contra Al Hazem: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos fue en febrero de 2026, cuando el Al Hazem ganó 3-1 en casa al Al-Ettifaq en la liga saudí. Antes de eso, los dos clubes empataron 2-2 en octubre de 2025, cuando el Al-Ettifaq recibió al Al Hazem. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Al-Ettifaq presenta un mejor balance global, que incluye victorias por 5-2 y 2-0, aunque los resultados han sido variados y ambos equipos han conseguido ganar.