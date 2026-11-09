Noviembre de 2026 se perfila como un mes inolvidable para el deporte en Londres, con el emocionante desenlace de la primera edición de las finales del World Rugby Nations Championship como gran atractivo.

Para los aficionados al fútbol, habrá un Inglaterra contra Croacia en la Liga de Naciones de la UEFA, un Arsenal contra Borussia Dortmund en la Champions League y varios atractivos encuentros de la Premier League, entre ellos el Arsenal contra Manchester City.

Con el otoño instalado en la capital, deportistas de talla mundial llegados de todo el planeta competirán en los emblemáticos recintos de la ciudad. Puedes verlos en directo si reservas hoy tus entradas.

Tanto si visitas Londres por vacaciones o por trabajo este noviembre y quieres disfrutar de deporte de primer nivel como si vives allí y buscas entradas de última hora, GOAL te ofrece toda la información que necesitas: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

1. Inglaterra contra Croacia en la Liga de Naciones de la UEFA, Wembley: 12 de noviembre

El Inglaterra contra Croacia se disputará en el estadio de Wembley (Londres) el jueves 12 de noviembre, con el inicio previsto a las 19:45 (GMT).

¿Cómo comprar entradas para el Inglaterra contra Croacia de la Liga de Naciones de la UEFA?

Las entradas para los partidos de Inglaterra en casa se ponen primero a la venta a través del portal oficial de entradas de England Football. Los miembros del England Supporters Travel Club y los abonados afiliados a la FA suelen tener acceso prioritario antes de que las entradas restantes salgan a la venta general.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Inglaterra contra Croacia de la Liga de Naciones de la UEFA?

Los precios de las entradas para los partidos de Inglaterra varían considerablemente según la ubicación del asiento y el paquete. Por los canales oficiales, las categorías de precios suelen ser las siguientes:

Categoría 1 : desde 80 £

: desde 80 £ Categoría 2 : desde 65 £

: desde 65 £ Categoría 3 : desde 45 £

: desde 45 £ Categoría 4: desde 35 £

2. Partidos de la Premier League en Londres (varios estadios): del 7 al 29 de noviembre

Se acerca otro parón internacional a mediados de noviembre, pero después aún quedarán partidos destacados de la Premier League, entre ellos el gran duelo entre Arsenal y Manchester City.

Fecha (y hora local) Partido Entradas Estadio Sábado 21 de noviembre (15:00) Chelsea contra Leeds United Entradas Stamford Bridge Sábado 21 de noviembre (15:00) Tottenham Hotspur contra Ipswich Town Entradas Tottenham Hotspur Stadium Lunes 23 de noviembre (20:00) Brentford contra Everton Entradas Gtech Community Stadium Domingo 29 de noviembre (14:05) Crystal Palace contra Hull City Entradas Selhurst Park Domingo 29 de noviembre (14:05) Fulham contra Bournemouth Entradas Craven Cottage Domingo 29 de noviembre (16:30) Arsenal contra Manchester City Entradas Emirates Stadium

¿Qué equipos de la Premier League hay en Londres?

Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, norte de Londres)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, oeste de Londres)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, oeste de Londres)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, sur de Londres)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, oeste de Londres)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, norte de Londres)

¿Cómo comprar entradas para la Premier League?

Existen varias opciones de entradas para los partidos de la Premier League, desde entradas para encuentros individuales hasta abonos de temporada y paquetes adicionales de hospitalidad, disponibles a través de los portales oficiales de entradas de los clubes.

Los clubes de la máxima categoría del fútbol británico suelen asignar las entradas en tres fases:

Primero, a los abonados

Después, a quienes hayan asistido anteriormente a partidos en casa, según sus puntos de fidelidad

Por último, al público durante el periodo de venta general

Si no consigues entradas por los canales oficiales de los clubes o buscas entradas de última hora, puede merecer la pena consultar plataformas verificadas de reventa, como LiveFootballTickets.

3. Arsenal contra Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24 de noviembre

El Arsenal contra Borussia Dortmund se disputará en el Emirates Stadium (Londres) el martes 24 de noviembre, con el inicio previsto a las 20:00 (GMT).

¿Cómo comprar entradas para el Arsenal contra Borussia Dortmund de la Champions League?

Debido a una demanda sin precedentes y a que el acceso por los tornos del Emirates Stadium es 100 % digital, el Arsenal asigna las entradas mediante un sistema estructurado:

Abonados: Tienen asiento garantizado para los 19 partidos de la Premier League y los 4 de la Champions League (fase de liga) en casa. Las entradas que no utilicen pueden volver a ponerse a la venta a través de la plataforma oficial de reventa del club.

Tienen asiento garantizado para los 19 partidos de la Premier League y los 4 de la Champions League (fase de liga) en casa. Las entradas que no utilicen pueden volver a ponerse a la venta a través de la plataforma oficial de reventa del club. Sorteos para miembros Red: Las tradicionales colas en línea por orden de llegada se han sustituido por sorteos aleatorios para los miembros Red de pago. Deben inscribirse durante un plazo concreto, semanas antes de cada partido.

Las tradicionales colas en línea por orden de llegada se han sustituido por sorteos aleatorios para los miembros Red de pago. Deben inscribirse durante un plazo concreto, semanas antes de cada partido. Plataforma oficial de reventa de entradas: Si un partido agota las entradas, los miembros oficiales que no hayan obtenido una en el sorteo pueden comprar directamente a los abonados entradas devueltas a su precio original a través del Arsenal Ticket Exchange.

Si un partido agota las entradas, los miembros oficiales que no hayan obtenido una en el sorteo pueden comprar directamente a los abonados entradas devueltas a su precio original a través del Arsenal Ticket Exchange. Paquetes de hospitalidad: Las opciones prémium, que incluyen asientos en Club Level, alta gastronomía y acceso a palcos privados, están disponibles directamente a través del portal oficial de hospitalidad del Arsenal tanto para los partidos de la Premier League como para los de la Champions League.

Las opciones prémium, que incluyen asientos en Club Level, alta gastronomía y acceso a palcos privados, están disponibles directamente a través del portal oficial de hospitalidad del Arsenal tanto para los partidos de la Premier League como para los de la Champions League. Plataformas de reventa de entradas: Para partidos con las entradas agotadas o para asistir a última hora, los aficionados pueden encontrar entradas en plataformas verificadas de reventa como LiveFootballTickets.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos del Arsenal en la Champions League?

El Arsenal clasifica los partidos que disputa en casa en el Emirates Stadium en tres niveles (categorías A, B y C), que determinan el precio original de las entradas:

Partidos de categoría A: Precios más altos para rivales de primer nivel y derbis (por ejemplo, Real Madrid, Tottenham y Manchester City). Los precios suelen oscilar entre 65 £ y más de 120 £ .

Precios más altos para rivales de primer nivel y derbis (por ejemplo, Real Madrid, Tottenham y Manchester City). Los precios suelen oscilar entre . Partidos de categoría B: Rivales de nivel intermedio (por ejemplo, Borussia Dortmund, Leeds y Everton). Los precios suelen oscilar entre 45 £ y 75 £ .

Rivales de nivel intermedio (por ejemplo, Borussia Dortmund, Leeds y Everton). Los precios suelen oscilar entre . Partidos de categoría C: Rivales que generan menos demanda (por ejemplo, Sabah, Coventry City y Hull City). Los precios originales oscilan entre 35 £ y 55 £ .

Rivales que generan menos demanda (por ejemplo, Sabah, Coventry City y Hull City). Los precios originales oscilan entre . Tarifas reducidas: Hay precios reducidos en las categorías designadas para los Junior Gunners (menores de 18 años), los miembros Young Adult (de 18 a 24 años) y los aficionados Senior (mayores de 66 años).

Hay precios reducidos en las categorías designadas para los Junior Gunners (menores de 18 años), los miembros Young Adult (de 18 a 24 años) y los aficionados Senior (mayores de 66 años). Requisito de afiliación oficial: Para participar en los sorteos o comprar entradas a su precio original por los canales oficiales, los aficionados deben contar con una afiliación oficial de pago al club en vigor.

4. World Rugby Nations Championship en Londres, Allianz Stadium: del 8 al 29 de noviembre

Uno de los grandes acontecimientos deportivos que tendrán lugar en Londres este otoño será, sin duda, el fin de semana de las finales del Nations Championship (del 27 al 29 de noviembre).

Este nuevo torneo bienal, que enfrenta a las grandes potencias del rugby de los hemisferios norte y sur para coronar a un campeón mundial, comenzó en julio y culminará en Londres.

Además de acoger todos los partidos del fin de semana de las finales, el Allianz Stadium de Twickenham albergará los tres últimos encuentros de Inglaterra en la fase de grupos: contra Australia (8 de noviembre), Japón (14 de noviembre) y Nueva Zelanda (21 de noviembre).

Aunque los enfrentamientos del fin de semana de las finales no se confirmarán hasta que termine la fase de grupos, está garantizado que las doce selecciones participantes jugarán durante esos tres últimos días.

Fecha (y hora local) Jornada y partido Entradas Sábado 14 de noviembre (16:40) J5: Inglaterra contra Japón Entradas Sábado 21 de noviembre (14:10) J6: Inglaterra contra Nueva Zelanda Entradas Viernes 27 de noviembre (16:40) 11.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Viernes 27 de noviembre (20:10) 5.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Sábado 28 de noviembre (13:10) 9.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Sábado 28 de noviembre (16:40) 3.er puesto: por determinar contra por determinar Entradas Domingo 29 de noviembre (13:10) 7.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Domingo 29 de noviembre (16:40) Final: por determinar contra por determinar Entradas

Cómo comprar entradas para el World Rugby Nations Championship en Londres

Las entradas oficiales para el World Rugby Nations Championship 2026 pueden comprarse a través de los portales centrales del torneo o de la federación anfitriona de cada partido (por ejemplo, Inglaterra), según el encuentro.

Fin de semana de las finales (del 27 al 29 de noviembre) : La venta de entradas para los seis partidos finales que se celebrarán en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestiona de forma centralizada a través de la web oficial del Nations Championship Rugby y de Ticketmaster, su socio de venta de entradas.

: La venta de entradas para los seis partidos finales que se celebrarán en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestiona de forma centralizada a través de la web oficial del Nations Championship Rugby y de Ticketmaster, su socio de venta de entradas. Partidos de la fase de grupos (julio y noviembre): Las entradas para cada partido de la fase de grupos las distribuyen directamente las federaciones anfitrionas. Puedes adquirirlas en sus portales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el World Rugby Nations Championship en Londres?

Los precios de las entradas oficiales para el World Rugby Nations Championship 2026 varían considerablemente según se compren entradas para un solo día o paquetes de varios días para el «fin de semana de las finales» en el Allianz Stadium (Twickenham), Londres.

Para cada jornada con dos partidos durante el «fin de semana de las finales», las categorías de precios oficiales son las siguientes:

Dos partidos del viernes 27 de noviembre : las entradas para el día cuestan entre 20 £ y 125 £

: las entradas para el día cuestan entre 20 £ y 125 £ Dos partidos del sábado 28 de noviembre : las entradas para el día cuestan entre 40 £ y 180 £

: las entradas para el día cuestan entre 40 £ y 180 £ Dos partidos del domingo 29 de noviembre : las entradas para el día cuestan entre 125 £ y 280 £

: las entradas para el día cuestan entre 125 £ y 280 £ Abonos de varios días (para 2 o 3 días): ofrecen descuentos progresivos del 10 % al 15 %. Por ejemplo, un abono de adulto para 3 días cuesta entre 242 £ y 514 £.

Partidos de la fase de grupos de noviembre

Los precios de las entradas estándar para adultos de los partidos individuales de la fase de grupos disputados en Londres son los siguientes:

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