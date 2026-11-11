Noviembre de 2026 se perfila como un mes inolvidable de grandes acontecimientos deportivos en Londres, encabezado por el emocionante desenlace de la primera edición de las Finales del World Rugby Nations Championship.

Para los aficionados al fútbol, habrá un Inglaterra contra Croacia en la UEFA Nations League, un Arsenal contra Borussia Dortmund en la Champions League y varios atractivos encuentros de la Premier League, entre ellos el Arsenal contra Manchester City.

Con el otoño ya instalado en la capital, deportistas de talla mundial procedentes de todo el planeta acudirán a los emblemáticos recintos de la ciudad. Puedes verlos en directo si reservas hoy tus entradas.

Tanto si visitas Londres por vacaciones o por trabajo este noviembre y quieres disfrutar de deporte de primer nivel como si vives allí y buscas entradas de última hora, deja que GOAL te ofrezca toda la información que necesitas, incluidos los puntos de venta, los precios y mucho más.

1. Inglaterra contra Croacia en la UEFA Nations League, Wembley: 12 de noviembre

El Inglaterra contra Croacia se disputará en el estadio de Wembley (Londres) el jueves 12 de noviembre, con el inicio previsto a las 19:45 (GMT).

¿Cómo comprar entradas para el Inglaterra contra Croacia de la UEFA Nations League?

Las entradas para los partidos de Inglaterra en casa se ponen primero a la venta a través del portal oficial de entradas de England Football. Los miembros del England Supporters Travel Club y los abonados vinculados a la FA suelen tener acceso prioritario antes de que las entradas restantes salgan a la venta general.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Inglaterra contra Croacia de la UEFA Nations League?

Los precios de las entradas para los partidos de Inglaterra varían considerablemente según la ubicación del asiento y el paquete. Por los canales oficiales, las categorías de precios suelen ser las siguientes:

Categoría 1 : desde 80 £

: desde 80 £ Categoría 2 : desde 65 £

: desde 65 £ Categoría 3 : desde 45 £

: desde 45 £ Categoría 4: desde 35 £

2. Partidos de la Premier League en distintos estadios de Londres: del 7 al 29 de noviembre

Aunque se aproxima otro parón de selecciones a mediados de noviembre, después habrá varios partidos destacados de la Premier League, entre ellos el gran duelo entre Arsenal y Manchester City.

Fecha (y hora local) Partido Entradas Estadio Sáb. 21 de noviembre (15:00) Chelsea contra Leeds United Entradas Stamford Bridge Sáb. 21 de noviembre (15:00) Tottenham Hotspur contra Ipswich Town Entradas Tottenham Hotspur Stadium Lun. 23 de noviembre (20:00) Brentford contra Everton Entradas Gtech Community Stadium Dom. 29 de noviembre (14:05) Crystal Palace contra Hull City Entradas Selhurst Park Dom. 29 de noviembre (14:05) Fulham contra Bournemouth Entradas Craven Cottage Dom. 29 de noviembre (16:30) Arsenal contra Manchester City Entradas Emirates Stadium

¿Qué equipos de la Premier League hay en Londres?

Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, norte de Londres)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, oeste de Londres)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, oeste de Londres)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, sur de Londres)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, oeste de Londres)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, norte de Londres)

¿Cómo comprar entradas para la Premier League?

Existen varias opciones para conseguir entradas para los partidos de la Premier League, desde entradas para encuentros individuales hasta abonos de temporada y paquetes adicionales de hospitalidad, disponibles a través de los portales oficiales de los clubes.

Los clubes de la máxima categoría del fútbol británico suelen distribuir las entradas en tres fases:

Primero, entre los abonados

Después, entre quienes ya han asistido a partidos en casa, según sus puntos de fidelidad

Por último, entre el público general durante el periodo de venta general

Si no consigues entradas por los canales oficiales de los clubes o buscas entradas de última hora, puede merecer la pena consultar plataformas verificadas de reventa, como LiveFootballTickets.

3. Arsenal contra Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24 de noviembre

El Arsenal contra Borussia Dortmund se disputará en el Emirates Stadium (Londres) el martes 24 de noviembre, con el inicio previsto a las 20:00 (GMT).

¿Cómo comprar entradas para el Arsenal contra Borussia Dortmund de la Champions League?

Ante una demanda sin precedentes y con un acceso al Emirates Stadium a través de tornos 100 % digital, el Arsenal distribuye las entradas mediante un sistema estructurado:

Abonados: Tienen asiento garantizado para los 19 partidos de la Premier League y los 4 de la Champions League (fase de liga) que se disputen en casa. Las entradas que no vayan a utilizarse pueden volver a ponerse a la venta a través de la plataforma oficial de reventa del club.

Tienen asiento garantizado para los 19 partidos de la Premier League y los 4 de la Champions League (fase de liga) que se disputen en casa. Las entradas que no vayan a utilizarse pueden volver a ponerse a la venta a través de la plataforma oficial de reventa del club. Sorteos para socios Red: Los tradicionales turnos de compra por internet, atendidos por orden de llegada, se han sustituido por sorteos aleatorios para los socios Red de pago. Los socios deben inscribirse durante un plazo concreto de solicitud, semanas antes de cada partido.

Los tradicionales turnos de compra por internet, atendidos por orden de llegada, se han sustituido por sorteos aleatorios para los socios Red de pago. Los socios deben inscribirse durante un plazo concreto de solicitud, semanas antes de cada partido. Plataforma oficial de intercambio de entradas: Si se agotan las entradas de un partido, los socios oficiales que no hayan obtenido una en el sorteo pueden comprar directamente a los abonados entradas devueltas a su precio original a través de Arsenal Ticket Exchange.

Si se agotan las entradas de un partido, los socios oficiales que no hayan obtenido una en el sorteo pueden comprar directamente a los abonados entradas devueltas a su precio original a través de Arsenal Ticket Exchange. Paquetes de hospitalidad: El portal oficial de hospitalidad del Arsenal ofrece directamente opciones prémium para los partidos de la Premier League y la Champions League, incluidos asientos en el Club Level, alta cocina y acceso a palcos privados.

El portal oficial de hospitalidad del Arsenal ofrece directamente opciones prémium para los partidos de la Premier League y la Champions League, incluidos asientos en el Club Level, alta cocina y acceso a palcos privados. Plataformas de reventa de entradas: Para partidos con entradas agotadas o para conseguir una entrada a última hora el día del encuentro, los aficionados pueden recurrir a plataformas verificadas de reventa como LiveFootballTickets.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos del Arsenal en la Champions League?

El Arsenal clasifica sus partidos en casa en el Emirates Stadium en tres niveles (categorías A, B y C), que determinan el precio original de las entradas:

Partidos de categoría A: Precios prémium para rivales de primer nivel y derbis (por ejemplo, Real Madrid, Tottenham y Manchester City). Los precios suelen oscilar entre 65 £ y más de 120 £ .

Precios prémium para rivales de primer nivel y derbis (por ejemplo, Real Madrid, Tottenham y Manchester City). Los precios suelen oscilar entre . Partidos de categoría B: Rivales de nivel intermedio (por ejemplo, Borussia Dortmund, Leeds y Everton). Los precios suelen oscilar entre 45 £ y 75 £ .

Rivales de nivel intermedio (por ejemplo, Borussia Dortmund, Leeds y Everton). Los precios suelen oscilar entre . Partidos de categoría C: Rivales con menor demanda de entradas (por ejemplo, Sabah, Coventry City y Hull City). Los precios originales van de 35 £ a 55 £ .

Rivales con menor demanda de entradas (por ejemplo, Sabah, Coventry City y Hull City). Los precios originales van de . Tarifas reducidas: Hay precios reducidos en determinadas categorías para Junior Gunners (menores de 18 años), socios Young Adult (de 18 a 24 años) y aficionados mayores de 66 años.

Hay precios reducidos en determinadas categorías para Junior Gunners (menores de 18 años), socios Young Adult (de 18 a 24 años) y aficionados mayores de 66 años. Requisito de afiliación oficial: Para participar en los sorteos o comprar entradas a su precio original por los canales oficiales, los aficionados deben tener una afiliación oficial de pago al club en vigor.

4. World Rugby Nations Championship en Londres, Allianz Stadium: del 8 al 29 de noviembre

Uno de los grandes acontecimientos deportivos que se celebrarán en Londres este otoño es, sin duda, el fin de semana de las finales del Nations Championship (del 27 al 29 de noviembre).

Este torneo bienal de nueva creación, que enfrenta a las grandes potencias del rugby de los hemisferios norte y sur para coronar a un campeón mundial absoluto, comenzó en julio y culminará en Londres.

Además de acoger todos los partidos del fin de semana de las finales, el Allianz Stadium de Twickenham será escenario de los tres últimos partidos de Inglaterra en la fase de grupos: contra Australia (8 de noviembre), Japón (14 de noviembre) y Nueva Zelanda (21 de noviembre).

Aunque los emparejamientos del fin de semana de las finales no se confirmarán hasta que termine la fase de grupos, está garantizada la participación de las doce selecciones competidoras durante los tres días del fin de semana que cerrará el torneo.

Fecha (y hora local) Jornada y partido Entradas Sáb. 14 de noviembre (16:40) J5: Inglaterra contra Japón Entradas Sáb. 21 de noviembre (14:10) J6: Inglaterra contra Nueva Zelanda Entradas Vie. 27 de noviembre (16:40) 11.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Vie. 27 de noviembre (20:10) 5.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Sáb. 28 de noviembre (13:10) 9.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Sáb. 28 de noviembre (16:40) 3.er puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Dom. 29 de noviembre (13:10) 7.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Dom. 29 de noviembre (16:40) Final: por confirmar contra por confirmar Entradas

Cómo comprar entradas para el World Rugby Nations Championship en Londres

Las entradas oficiales para el World Rugby Nations Championship 2026 pueden comprarse a través de los portales centrales del torneo o de la federación anfitriona correspondiente (por ejemplo, la de Inglaterra), según el partido.

Fin de semana de las finales (del 27 al 29 de noviembre) : La venta de entradas para los seis partidos finales que se disputarán en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestiona de forma centralizada a través de la web oficial del Nations Championship Rugby y de Ticketmaster, su socio de venta de entradas.

: La venta de entradas para los seis partidos finales que se disputarán en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestiona de forma centralizada a través de la web oficial del Nations Championship Rugby y de Ticketmaster, su socio de venta de entradas. Partidos de la fase de grupos (julio y noviembre): Las entradas para cada partido de la fase de grupos las distribuyen directamente las federaciones de las selecciones anfitrionas. Puedes adquirirlas en sus portales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el World Rugby Nations Championship en Londres?

Los precios de las entradas oficiales para el World Rugby Nations Championship 2026 varían considerablemente según se compren entradas para un solo día o paquetes de varios días para el «fin de semana de las finales» en el Allianz Stadium (Twickenham), Londres.

Para las jornadas de dos partidos del «fin de semana de las finales», las categorías de precios oficiales son las siguientes:

Dos partidos del viernes 27 de noviembre : Las entradas para el día cuestan entre 20 £ y 125 £

: Las entradas para el día cuestan entre 20 £ y 125 £ Dos partidos del sábado 28 de noviembre : Las entradas para el día cuestan entre 40 £ y 180 £

: Las entradas para el día cuestan entre 40 £ y 180 £ Dos partidos del domingo 29 de noviembre : Las entradas para el día cuestan entre 125 £ y 280 £

: Las entradas para el día cuestan entre 125 £ y 280 £ Abonos de varios días (para 2 o 3 días): Ofrecen descuentos progresivos del 10 % al 15 %. Por ejemplo, un abono de adulto para 3 días cuesta entre 242 £ y 514 £.

Partidos de la fase de grupos de noviembre

Los precios de las entradas estándar para adultos para cada partido de la fase de grupos disputado en Londres son los siguientes:

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