Noviembre de 2026 se perfila como un mes inolvidable para el deporte en Londres, con el emocionante desenlace de la primera edición de las finales del World Rugby Nations Championship como gran atractivo.

Los aficionados al fútbol podrán disfrutar del Inglaterra contra Croacia en la Liga de Naciones de la UEFA, del Arsenal contra Borussia Dortmund en la Champions League y de varios encuentros destacados de la Premier League, entre ellos el Arsenal contra Manchester City.

Con el otoño ya instalado en la capital, deportistas de primer nivel de todo el mundo acudirán a los recintos más emblemáticos de la ciudad. Puedes verlos en directo si reservas hoy tus entradas.

Si vas a visitar Londres por vacaciones o por trabajo este noviembre y quieres disfrutar del deporte de primer nivel, o si vives allí y buscas entradas de última hora, deja que GOAL te ofrezca toda la información que necesitas: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

1. Inglaterra contra Croacia en la Liga de Naciones de la UEFA, Wembley: 12 de noviembre

Inglaterra contra Croacia se disputará en el estadio de Wembley (Londres) el jueves 12 de noviembre, con el inicio previsto a las 19:45 (GMT).

¿Cómo comprar entradas para el Inglaterra contra Croacia de la Liga de Naciones de la UEFA?

Las entradas para los partidos de Inglaterra en casa se ponen primero a la venta a través del portal oficial de England Football. Por lo general, los miembros del England Supporters Travel Club y los titulares de abonos afiliados a la FA tienen acceso prioritario antes de que las entradas restantes salgan a la venta general.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Inglaterra contra Croacia de la Liga de Naciones de la UEFA?

Los precios de las entradas para los partidos de Inglaterra varían considerablemente según la ubicación del asiento y el paquete. A través de los canales oficiales, las categorías de precios suelen ser las siguientes:

Categoría 1 : desde 80 £

: desde 80 £ Categoría 2 : desde 65 £

: desde 65 £ Categoría 3 : desde 45 £

: desde 45 £ Categoría 4: desde 35 £

2. Partidos de la Premier League en distintos estadios de Londres: del 7 al 29 de noviembre

Aunque se acerca otro parón internacional a mediados de noviembre, antes y después habrá partidos destacados de la Premier League, incluido el gran duelo entre Arsenal y Manchester City.

Fecha (y hora local) Partido Entradas Estadio Sábado 7 de noviembre (15:00) Arsenal contra Hull City Entradas Emirates Stadium Sábado 7 de noviembre (15:00) Fulham contra Newcastle United Entradas Craven Cottage Domingo 8 de noviembre (14:00) Crystal Palace contra Liverpool Entradas Selhurst Park Sábado 21 de noviembre (15:00) Chelsea contra Leeds United Entradas Stamford Bridge Sábado 21 de noviembre (15:00) Tottenham Hotspur contra Ipswich Town Entradas Tottenham Hotspur Stadium Lunes 23 de noviembre (20:00) Brentford contra Everton Entradas Gtech Community Stadium Domingo 29 de noviembre (14:05) Crystal Palace contra Hull City Entradas Selhurst Park Domingo 29 de noviembre (14:05) Fulham contra Bournemouth Entradas Craven Cottage Domingo 29 de noviembre (16:30) Arsenal contra Manchester City Entradas Emirates Stadium

¿Qué equipos de la Premier League hay en Londres?

Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, norte de Londres)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, oeste de Londres)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, oeste de Londres)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, sur de Londres)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, oeste de Londres)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, norte de Londres)

¿Cómo comprar entradas para la Premier League?

Hay distintas opciones para conseguir entradas para los partidos de la Premier League, desde entradas para un solo encuentro hasta abonos de temporada y paquetes adicionales de hospitalidad, disponibles a través de los portales oficiales de venta de los clubes.

Los clubes de la máxima categoría del fútbol británico suelen distribuir las entradas en tres fases:

Primero, entre los abonados

Después, entre quienes ya han asistido a partidos en casa, según sus puntos de fidelidad

Por último, entre el público durante la venta general

Si no consigues localidades a través de los canales oficiales de los clubes o buscas entradas de última hora, puede merecer la pena consultar plataformas verificadas de reventa, como LiveFootballTickets.

3. Arsenal contra Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24 de noviembre

El Arsenal contra Borussia Dortmund se disputará en el Emirates Stadium (Londres) el martes 24 de noviembre, con el inicio previsto a las 20:00 (GMT).

¿Cómo comprar entradas para el Arsenal contra Borussia Dortmund de la Champions League?

Debido a una demanda sin precedentes y al acceso a los tornos del Emirates Stadium mediante entradas totalmente digitales, el Arsenal distribuye las entradas a través de un sistema estructurado:

Abonados: Tienen el asiento garantizado para los 19 partidos en casa de la Premier League y los 4 de la Champions League (fase de liga). Las entradas que no vayan a utilizar pueden volver a ponerse a la venta a través de la plataforma oficial de reventa del club.

Tienen el asiento garantizado para los 19 partidos en casa de la Premier League y los 4 de la Champions League (fase de liga). Las entradas que no vayan a utilizar pueden volver a ponerse a la venta a través de la plataforma oficial de reventa del club. Sorteos para miembros Red: Las tradicionales colas en línea por orden de llegada se han sustituido por sorteos aleatorios para los miembros Red de pago. Los miembros deben inscribirse durante un plazo específico, semanas antes de cada partido.

Las tradicionales colas en línea por orden de llegada se han sustituido por sorteos aleatorios para los miembros Red de pago. Los miembros deben inscribirse durante un plazo específico, semanas antes de cada partido. Reventa oficial de entradas: Si se agotan las entradas para un partido, los miembros oficiales que no hayan obtenido una en el sorteo pueden comprar directamente a los abonados las entradas que estos devuelvan, por su precio original, a través de Arsenal Ticket Exchange.

Si se agotan las entradas para un partido, los miembros oficiales que no hayan obtenido una en el sorteo pueden comprar directamente a los abonados las entradas que estos devuelvan, por su precio original, a través de Arsenal Ticket Exchange. Paquetes de hospitalidad: El portal oficial de hospitalidad del Arsenal ofrece directamente opciones prémium para partidos de la Premier League y la Champions League, incluidos asientos en el nivel Club, alta cocina y acceso a palcos privados.

El portal oficial de hospitalidad del Arsenal ofrece directamente opciones prémium para partidos de la Premier League y la Champions League, incluidos asientos en el nivel Club, alta cocina y acceso a palcos privados. Plataformas de reventa de entradas: Para partidos con todas las entradas agotadas o para conseguir una entrada a última hora, los aficionados pueden recurrir a plataformas verificadas de reventa como LiveFootballTickets.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos del Arsenal en la Champions League?

El Arsenal divide sus partidos en casa en el Emirates Stadium en tres niveles (categorías A, B y C), que determinan el precio original de las entradas:

Partidos de categoría A: Precios prémium para rivales de primer nivel y derbis (por ejemplo, Real Madrid, Tottenham y Manchester City). Los precios suelen oscilar entre 65 £ y más de 120 £ .

Precios prémium para rivales de primer nivel y derbis (por ejemplo, Real Madrid, Tottenham y Manchester City). Los precios suelen oscilar entre . Partidos de categoría B: Rivales de nivel intermedio (por ejemplo, Borussia Dortmund, Leeds y Everton). Los precios suelen oscilar entre 45 £ y 75 £ .

Rivales de nivel intermedio (por ejemplo, Borussia Dortmund, Leeds y Everton). Los precios suelen oscilar entre . Partidos de categoría C: Rivales con menor demanda (por ejemplo, Sabah, Coventry City y Hull City). Los precios originales parten de una horquilla de 35 £ a 55 £ .

Rivales con menor demanda (por ejemplo, Sabah, Coventry City y Hull City). Los precios originales parten de una horquilla de . Tarifas reducidas: Hay tarifas reducidas en determinadas categorías para los Junior Gunners (menores de 18 años), los miembros Young Adult (de 18 a 24 años) y los aficionados sénior (mayores de 66 años).

Hay tarifas reducidas en determinadas categorías para los Junior Gunners (menores de 18 años), los miembros Young Adult (de 18 a 24 años) y los aficionados sénior (mayores de 66 años). Requisito de afiliación oficial: Para participar en los sorteos o comprar entradas a su precio original por los canales oficiales, los aficionados deben tener una afiliación oficial de pago al club en vigor.

4. World Rugby Nations Championship en Londres, Allianz Stadium: del 8 al 29 de noviembre

Uno de los grandes acontecimientos deportivos que se celebrarán en Londres este otoño será, sin duda, el fin de semana de las finales del Nations Championship (del 27 al 29 de noviembre).

Este torneo bienal de nueva creación, que enfrenta a las grandes potencias del rugby de los hemisferios norte y sur para coronar a un campeón mundial, comenzó en julio y culminará en Londres.

Además de acoger todos los partidos del fin de semana de las finales, el Allianz Stadium de Twickenham será escenario de los tres últimos encuentros de Inglaterra en la fase de grupos: contra Australia (8 de noviembre), contra Japón (14 de noviembre) y contra Nueva Zelanda (21 de noviembre).

Aunque los emparejamientos del fin de semana de las finales no se confirmarán hasta que termine la fase de grupos, está garantizado que las doce naciones participantes jugarán durante esos tres días de cierre del torneo.

Fecha (y hora local) Jornada y partido Entradas Domingo 8 de noviembre (15:10) J4: Inglaterra contra Australia Entradas Sábado 14 de noviembre (16:40) J5: Inglaterra contra Japón Entradas Sábado 21 de noviembre (14:10) J6: Inglaterra contra Nueva Zelanda Entradas Viernes 27 de noviembre (16:40) 11.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Viernes 27 de noviembre (20:10) 5.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Sábado 28 de noviembre (13:10) 9.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Sábado 28 de noviembre (16:40) 3.er puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Domingo 29 de noviembre (13:10) 7.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Domingo 29 de noviembre (16:40) Final: por confirmar contra por confirmar Entradas

Cómo comprar entradas para el World Rugby Nations Championship en Londres

Las entradas oficiales para el World Rugby Nations Championship 2026 pueden comprarse a través de los portales centrales del torneo o de la federación anfitriona correspondiente (por ejemplo, la de Inglaterra), según el partido.

Fin de semana de las finales (del 27 al 29 de noviembre) : Las entradas para los seis partidos finales que se celebrarán en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestionan de forma centralizada a través del sitio web oficial del Nations Championship Rugby y de Ticketmaster, su socio de venta de entradas.

: Las entradas para los seis partidos finales que se celebrarán en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestionan de forma centralizada a través del sitio web oficial del Nations Championship Rugby y de Ticketmaster, su socio de venta de entradas. Partidos de la fase de grupos (julio y noviembre): Las entradas para cada partido de la fase de grupos las distribuyen directamente las federaciones anfitrionas. Puedes adquirirlas a través de sus portales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el World Rugby Nations Championship en Londres?

Los precios oficiales de las entradas para el World Rugby Nations Championship 2026 varían considerablemente según se compren entradas para un solo día o paquetes de varios días para el «fin de semana de las finales» en el Allianz Stadium (Twickenham), Londres.

Para cada una de las jornadas con dos partidos del «fin de semana de las finales», las categorías de precios oficiales son las siguientes:

Dos partidos del viernes 27 de noviembre : Las entradas para la jornada cuestan entre 20 £ y 125 £

: Las entradas para la jornada cuestan entre 20 £ y 125 £ Dos partidos del sábado 28 de noviembre : Las entradas para la jornada cuestan entre 40 £ y 180 £

: Las entradas para la jornada cuestan entre 40 £ y 180 £ Dos partidos del domingo 29 de noviembre : Las entradas para la jornada cuestan entre 125 £ y 280 £

: Las entradas para la jornada cuestan entre 125 £ y 280 £ Abonos para varios días (2 o 3 días): Ofrecen descuentos progresivos del 10 % al 15 %. Por ejemplo, un abono de adulto para 3 días cuesta entre 242 £ y 514 £.

Partidos de la fase de grupos de noviembre

Los precios de las entradas estándar para adultos para cada uno de los partidos de la fase de grupos disputados en Londres son los siguientes:

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