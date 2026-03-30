Cómo seguir a Argentina en el Mundial 2026: dónde conseguir entradas, vuelos, reservas y más

No sorprende que, excluyendo a los países anfitriones, Argentina lidere la demanda de entradas para el Mundial 2026 de la FIFA.

Durante la fase de grupos, Lionel Messi y compañía harán las delicias de las multitudes en Kansas City y Dallas, y nunca es demasiado pronto para dejar cerrados esos billetes de viaje y las reservas de hotel.

GOAL te ofrece toda la información sobre vuelos, hoteles para el Mundial y, por supuesto, cómo comprar esas entradas vitales para los partidos de Argentina en el Mundial.

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¿Cuál es el calendario de Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026?

Fecha Partido (hora local) Estadio Entradas Martes, 16 de junio Argentina vs Argelia (20:00) Arrowhead Stadium (Kansas City) Entradas Lunes, 22 de junio Argentina vs Austria (12:00) AT&T Stadium (Arlington) Entradas Sábado, 27 de junio Argentina vs Jordania (21:00) AT&T Stadium (Arlington) Entradas

¿Cómo conseguir entradas para los partidos de Argentina en el Mundial 2026?

Los aficionados han tenido varias oportunidades de comprar entradas para los partidos de Argentina en el Mundial 2026 a través del portal de venta de entradas del sitio de la FIFA.

Aunque ya se han celebrado varias fases de venta, como el «Visa Presale Draw» (septiembre), el «Early Ticket Draw» (octubre) y el «Random Selection Draw» (dic./ene.), todavía quedan opciones de entradas disponibles.

Fase de ventas de última hora

Si no tuviste éxito durante las anteriores ventanas de sorteo del Mundial 2026, tu última oportunidad de intentar conseguir entradas por las vías oficiales es consultar lo que siga disponible durante la fase de ventas «de última hora», que empieza en abril.

La FIFA no ha dicho cuántas entradas se pondrán a la venta ni para qué partidos, pero cabe esperar una disponibilidad limitada y que se agoten rápidamente.

Para comprar entradas, debes visitar el portal oficial de venta de entradas de la FIFA y registrarte para obtener una cuenta.

Después podrás iniciar sesión en tu cuenta de la FIFA y consultar la disponibilidad de entradas.

Mercados secundarios

Si buscas una forma oficial y segura de revender o intercambiar tus entradas para los partidos de Argentina en el Mundial 2026, el FIFA Resale/Exchange Marketplace es el canal oficial para hacerlo.

El Marketplace se abrió por primera vez el pasado octubre. Volverá a abrir en abril y se accederá a él a través de FIFA.com/tickets.

La disponibilidad en la plataforma de reventa suele ser limitada e irregular, especialmente a medida que se acercan los partidos, pero sigue siendo la opción más segura para comprar entradas fuera de las fases de venta principales.

Para los aficionados en México, un Exchange Marketplace específico (Mercado de Intercambio) gestiona las transacciones locales de reventa bajo las mismas garantías oficiales.

Para quienes se queden fuera de las ventanas oficiales de la FIFA o necesiten entradas para fechas o ciudades concretas, sitios de venta secundaria como StubHub también ofrecerán disponibilidad de entradas para los partidos de Argentina en el Mundial 2026. Estas plataformas ofrecen más flexibilidad, pero por lo general a precios significativamente más altos debido a los mercados de reventa impulsados por la demanda.

¿Cómo comprar vuelos para ver a Argentina en el Mundial 2026?

Si vas a volar a Kansas City o Dallas para ver a Argentina en acción en el Mundial, planificar con antelación es clave a la hora de comprar los vuelos.

Reservar con tiempo suele traducirse en tarifas más bajas y mejores horarios de vuelo, y además te da la tranquilidad de tenerlo todo listo para tu próxima aventura mundialista.

Los aficionados utilizarán principalmente el Aeropuerto Internacional de Kansas City (MCI) para el partido inaugural de Argentina en el Mundial y el Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth (DFW) para sus siguientes encuentros de la fase de grupos.

El Aeropuerto Internacional de Kansas City (MCI) está aproximadamente a 48 km del Arrowhead Stadium, mientras que el Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth (DFW) se encuentra a unos 23 km del AT&T Stadium.

Los aficionados que quieran desplazarse a Norteamérica para el Mundial 2026 de la FIFA pueden reservar sus vuelos a través de Skyscanner, uno de los principales proveedores de comparación de precios de vuelos entre múltiples aerolíneas.

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¿Cuánto cuestan los vuelos para el Mundial 2026?

Se espera que la demanda de vuelos aumente significativamente a medida que se acerque el gran arranque del Mundial, y es probable que los precios se disparen en verano.

Esta subida se ve además impulsada por el hecho de que junio y julio ya se consideran meses punta para viajar, con precios que tienden a dispararse durante este periodo.

Las tarifas aéreas pueden fluctuar en cualquier momento, por lo que es necesario hacer seguimiento de los vuelos para asegurarte de conseguir la mejor oferta.

Los precios más recientes, vistos en Skyscanner, para vuelos de junio a las ciudades que acogerán los partidos de la fase de grupos de Argentina en el Mundial 2026 son los siguientes:

Fecha Origen Destino Coste (USD) 15 de junio Buenos Aires (EZE) Kansas City (MCI) 881 $ 15 de junio Londres (LHR) Kansas City (MCI) 868 $ 15 de junio Madrid (MAD) Kansas City (MCI) 718 $ 15 de junio Roma (FCO) Kansas City (MCI) 1.274 $ 15 de junio Argel (ALG) Kansas City (MCI) 1.130 $ 21 de junio Buenos Aires (EZE) Dallas (DFW) 902 $ 21 de junio Londres (LHR) Dallas (DFW) 1.290 $ 21 de junio Madrid (MAD) Dallas (DFW) 949 $ 21 de junio Roma (FCO) Dallas (DFW) 1.007 $ 21 de junio Viena (VIE) Dallas (DFW) 777 $ 26 de junio Buenos Aires (EZE) Dallas (DFW) 673 $ 26 de junio Londres (LHR) Dallas (DFW) 915 $ 26 de junio Madrid (MAD) Dallas (DFW) 732 $ 26 de junio Roma (FCO) Dallas (DFW) 626 $ 26 de junio Amán (AMM) Dallas (DFW) 787 $

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¿Dónde alojarse para los partidos de Argentina en el Mundial 2026?

Aunque este verano habrá multitud de opciones de alojamiento disponibles para los aficionados del Mundial 2026, es comprensible que las distintas ciudades anfitrionas registren una gran demanda de alojamiento.

Por ello, conviene confirmar las reservas de hotel cuanto antes.

Mientras que algunos de los que viajen a Kansas City o Dallas para la fase de grupos de Argentina en el Mundial 2026 querrán estar lo bastante cerca de los propios estadios para empaparse del ambiente eléctrico, otros preferirán evitar el ajetreo antes y después de los partidos.

Tanto si buscas opciones de hotel económicas como de lujo para tu estancia durante el Mundial 2026, se recomienda a los aficionados reservar con antelación habitaciones con cancelación reembolsable.

Esto permite a los aficionados asegurar tarifas más bajas sin riesgos, y al buscar alojamiento en sitios de viajes como Booking.com hay disponibles opciones tanto de cancelación gratuita como de no pago por adelantado.

Kansas City

El Arrowhead Stadium está situado en el Truman Sports Complex, a unos 15-20 minutos al este del centro de la ciudad. Como muchos hoteles a poca distancia a pie del estadio se están llenando rápidamente, algunos argentinos pueden plantearse alojarse en zonas más culturales, como el Power & Light District o cerca de la Plaza, y utilizar los autobuses lanzadera del torneo.

Dallas

Del mismo modo, para aquellos aficionados que vayan a uno o a los dos partidos de Argentina en el AT&T Stadium, hay dos opciones principales. Puedes alojarte en Arlington y estar cerca del estadio, o bien ir al Downtown de Dallas, aproximadamente a 25 minutos, por la vida nocturna y las zonas oficiales para aficionados.

Además, tanto Kansas City como Dallas cuentan con redes de transporte específicas del Mundial que conectarán las principales zonas hoteleras y las fan zones con los estadios.

¿Qué esperar de Argentina en el Mundial 2026?

Grandes multitudes acudieron a ver en acción a Lionel Messi y compañía durante la Copa América 2024, que se disputó en Estados Unidos.

Más de 80.000 aficionados presenciaron la semifinal entre Argentina y Canadá en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y más de 65.000 vieron a Argentina levantar otro gran trofeo en el Hard Rock Stadium de Miami tras una victoria por 1-0 sobre Colombia.

El hecho de contar con jugadores de primer nivel, como Lionel Messi y Rodrigo De Paul, militando en el Inter Miami de la MLS también ha aumentado aún más la base de aficionados de Argentina en la región, junto con el hecho de que hayan disputado amistosos con regularidad en Norteamérica durante los últimos años.

Sorprendentemente, ninguna nación ha defendido con éxito la corona del Mundial desde Brasil en 1962. Sin embargo, Argentina, tres veces campeona, recordará su conquista del trofeo bajo el liderazgo de Diego Maradona en México 86 mientras centra su atención en reconquistar el mayor premio del fútbol internacional.