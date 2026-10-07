Evita por completo el drama de las colas para entradas: la hospitality oficial de día de partido ofrece una vía autorizada y prioritaria de acceso directo a Stamford Bridge, sin tener que pasar por puntos de fidelidad, niveles de membresía ni sorteos sobresaturados.

Con una capacidad ajustada de 40.000 espectadores y una demanda en máximos históricos, conseguir entradas de admisión general para grandes noches de la Premier League y competiciones europeas puede sentirse como una batalla cuesta arriba. La hospitality oficial cambia por completo el panorama, con acceso inmediato y verificado, además de alta cocina, barras incluidas y vistas de primer nivel al terreno de juego.

¿Cómo reservar entradas premium del Chelsea?

Puedes conseguir entradas premium oficiales del Chelsea FC a través de los canales directos del club y de plataformas autorizadas de venta primaria:

Portal Oficial de Hospitality del Chelsea FC (hospitality.chelseafc.com): el motor de reserva directa del Chelsea para lounges de partido individual, duelos de copa nacional, encuentros europeos y alquileres de temporada de Executive Suite.

SportsBreaks: revendedor oficial autorizado y socio de viajes para aficionados, que ofrece paquetes verificados de entradas hospitality de Westview y Under The Bridge (UTB), combinados con estancias en hoteles de Londres o tarjetas de transporte de la ciudad. Reserva entradas premium del Chelsea en SportsBreaks.

Keith Prowse: revendedor oficial autorizado y socio de ticketing, que ofrece experiencias verificadas de hospitality en Stamford Bridge, asientos acolchados de lujo y propuestas de alta cocina en los lounges de la West Stand y la East Stand. Reserva entradas premium del Chelsea en Keith Prowse.

Champions Travel: revendedor oficial autorizado que ofrece asientos garantizados para partidos en Stamford Bridge, combinados con alojamiento en hoteles del oeste de Londres y traslados fluidos. Reserva entradas premium del Chelsea en Champions Travel.

De un vistazo: hospitality en Stamford Bridge, entradas premium y paquetes VIP

Paquete premium Categoría Rango de precios (por persona)* Ubicación Incluye Westview / UTB Sports Lounge Lounge 275 £ - 550 £ West Stand / Fulham Road Asiento acolchado en la West Stand, zona gastronómica/buffet del chef antes del partido, bebida al descanso, programa oficial del partido Canoville & Champions Club Nivel Club 395 £ - 750 £ East Stand (graderío intermedio) Asiento acolchado en la línea del área, buffet previo de tres platos, bar de pago, aperitivos postpartido, sesión de preguntas y respuestas con una leyenda del club Tambling’s & Harris Suite Restauración 650 £ - 1.250 £ West Stand (graderío intermedio) Menú de alta cocina de 3 platos, barra libre incluida (cerveza/vino/bebidas espirituosas), asientos acolchados en la línea de medio campo Millennium Suite & Club 1905 Premium 1.200 £ - 2.200 £ West Stand (nivel 2) Experiencia gastronómica gourmet de 4 platos, recepción con champán, asientos centrales junto al palco de directivos, visitas de leyendas Executive Boxes (10-20 invitados) Palco 11.000 £ - 24.000 £ (por palco) West Stand / East Stand Suite privada cerrada, anfitrión personal, restauración personalizada de varios platos, asientos en balcón privado fuera de la suite

*Los precios fluctúan en función de la categorización del partido (Categoría A frente a Categoría B/C).

¿Cuánto cuestan la hospitality y las entradas premium del Chelsea FC?

El precio de la hospitality y de los paquetes premium del Chelsea FC varía en función de la categorización del partido (Categoría A frente a Categoría B/C), el servicio de comida (puestos de street food frente a cenas de varios platos preparadas por chefs) y la ubicación respecto al campo (graderío superior frente a nivel del palco de directivos):

Bares deportivos informales y lounges contemporáneos (275 £ - 550 £ por persona): opciones de acceso asequible como Westview o Under The Bridge (UTB). Incluyen asientos acolchados en la West Stand, animadas estaciones gastronómicas antes del partido y vales para bebidas al descanso.

Buffets tradicionales y lounges Club (395 £ - 750 £ por persona): opciones de gama media como la Canoville Suite o Champions Club en la East Stand. Incluyen buffets calientes de varios platos, servicio de bar de pago, aperitivos salados postpartido y apariciones de antiguos iconos del Chelsea.

Alta cocina y lounges de medio campo (650 £ - 1.250 £ por persona): espacios culinarios premium como Tambling’s Suite o Harris Suite en la West Stand. Ofrecen menús gourmet de tres platos, paquetes de bebidas incluidos y asientos centrales en la línea de medio campo.

Lounges insignia ultra-VIP (1.200 £ - 2.200+ £ por persona): entornos de día de partido de primer nivel como Millennium Suite o The Clubhouse. Incluyen alta cocina de cuatro platos, recepciones con champán, regalos exclusivos del partido y asientos justo al lado del palco de directivos.

Palcos ejecutivos privados (11.000 £ - 24.000 £ por palco): suites cerradas para 10 a 20 invitados en niveles de palcos dedicados. Incluyen restauración personalizada de varios platos, servicio de anfitrión personal y asientos en balcón privado justo fuera de tu suite.

¿Qué paquetes premium están disponibles en el Chelsea FC?

Palcos ejecutivos privados (10-20 invitados)

Ubicados en niveles de palcos específicos en la West Stand y la East Stand, los palcos ejecutivos ofrecen privacidad total combinada con asientos directos en balcón justo fuera del cristal de tu suite.

Executive Boxes: desde 11.000 £ (10 a 20 invitados)

Qué incluyen: suite privada cerrada con vistas al campo, camarero y anfitrión personales, alta cocina de varios platos o buffets gourmet, bar privado completamente abastecido, programas del partido y visitas de leyendas del club.

Suites VIP insignia

Diseñadas para entretenimiento ejecutivo, ocasiones especiales o pequeños grupos que buscan alta cocina junto con visión central del centro del campo.

The Millennium Suite: desde 1.200 £ por persona

The Clubhouse: desde 1.500 £ por persona

Qué incluyen: asientos junto al prestigioso Directors' Lounge, alta cocina de cuatro platos, barra libre incluida con bebidas espirituosas y champán, regalos del partido e informes tácticos previos al encuentro.

Lounges gastronómicos y experienciales

Para aficionados que buscan gastronomía de primer nivel o acceso al campo entre bastidores:

Tambling’s Suite: 650 £ - 1.100 £ por persona (llamada así en honor al legendario goleador Bobby Tambling)

Harris Suite: desde 750 £ por persona

Under The Bridge (UTB): desde 350 £ por persona

Dugout Club: paquetes premium de acceso a pie de campo y al túnel de jugadores

Qué incluyen: menús de chef de tres platos, paquetes de bebidas incluidos, entretenimiento en el lounge antes del partido y asientos acolchados en la West Stand.

Hospitality informal y de gran valor

Opciones flexibles y de mucha energía pensadas para familias, viajeros internacionales y grupos:

Westview: 275 £ - 510 £ por persona

Canoville Suite: 395 £ - 750 £ por persona

Qué incluye:

Asientos acolchados en West Stand Upper o en el graderío intermedio de la East Stand

Acceso a modernos concourses llenos de luz o a lounges privados que abren 2,5 horas antes del partido

Vales para puestos de comida antes del partido o acceso a buffet del chef

Bebidas gratuitas al descanso (té/café/refrescos)

Programa oficial del partido

¿Qué hay que saber sobre las gradas y las vistas de Stamford Bridge?

Las cuatro gradas de Stamford Bridge ofrecen perspectivas únicas según prefieras visión táctica o ambiente de día de partido:

West Stand (graderío intermedio y Westview Upper): alberga suites ejecutivas y lounges de alta cocina. Los bloques 1-8 del graderío intermedio de la West Stand están situados justo encima de los banquillos y del túnel de jugadores, y ofrecen vistas privilegiadas de la línea de medio campo.

East Stand (graderío intermedio): acoge la Canoville Suite, Champions Club y Captains Bar. Está situada en la línea del área, con vistas elevadas sobre ambas áreas técnicas y frente a la plataforma de cámaras.

Matthew Harding Stand & Shed End: gradas detrás de la portería que reúnen al apasionado apoyo local. Paquetes informales de hospitality como UTB te sitúan cerca de estos fondos de gran energía.

¿Cómo conseguir hospitality y entradas premium para el Chelsea Women’s (WSL)?

Para los aficionados que buscan la experiencia de hospitality en Stamford Bridge a un precio accesible, los partidos del Chelsea FC Women en la Super League (WSL) y en la Liga de Campeones Femenina de la UEFA disputados en Stamford Bridge ofrecen una alternativa accesible.

Los paquetes de hospitality para partidos femeninos incluyen acceso a lounges de la West Stand, opciones de buffet gourmet y asientos acolchados a precios significativamente más reducidos, lo que los hace populares entre familias y grupos juveniles.

Código de vestimenta: ¿qué debo ponerme con entradas premium del Chelsea?

Nivel informal (Westview / UTB / Canoville Suite): smart casual. Se permiten las camisetas oficiales del Chelsea como local y los colores del equipo. Los chándales, la ropa de gimnasio, los colores del equipo visitante y las camisetas del rival están estrictamente prohibidos.

Lounges y palcos formales (Millennium Suite / Tambling’s / Executive Boxes): smart casual a formal. Pantalones de vestir o vaqueros elegantes, camisas con cuello o prendas de punto elegantes, y zapatos de vestir limpios o zapatillas elegantes. Las camisetas réplica de fútbol están restringidas en los comedores formales de nivel superior.

¿Hay restricciones de equipaje y bolsos con las entradas premium del Chelsea?

Límite de bolso: Stamford Bridge aplica un estricto límite de tamaño A4 (297 mm x 210 mm x 210 mm) a todos los bolsos que acceden a los tornos del estadio.

Sin consigna en el recinto: no hay instalaciones de consigna ni depósito de bolsos en Stamford Bridge los días de partido. Las maletas y mochilas grandes serán rechazadas por seguridad en los perímetros exteriores.

Solución de almacenamiento: guarda el equipaje de mayor tamaño en las consignas de las estaciones de London Victoria o Earl's Court antes de desplazarte a Fulham Road.

Transporte: ¿cómo llegar al Chelsea con entradas premium?

Las suites y lounges de hospitality abren entre 2,5 y 3 horas antes del saque inicial y permanecen abiertos hasta entre 1 y 2 horas después del pitido final.

Llegada : la estación más cercana es Fulham Broadway (District Line), situada a 3 minutos a pie de los accesos VIP de Stamford Bridge. Como alternativa, puedes tomar el London Overground hasta West Brompton o Imperial Wharf, a 15 minutos a pie.

Salida : las colas tras el partido en la estación de metro de Fulham Broadway pueden llevar más de 45 minutos. Como los pases de hospitality dan acceso al lounge después del partido, relájate dentro, sigue en los monitores del lounge las entrevistas en directo de los entrenadores tras el encuentro y espera a que se despejen las aglomeraciones antes de salir.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cuándo recibo mis entradas electrónicas?

Las entradas electrónicas oficiales de hospitality del Chelsea FC se envían por correo electrónico directamente a la persona principal de la reserva aproximadamente entre 3 y 5 días antes del partido. Las entradas electrónicas pueden guardarse directamente en carteras digitales del smartphone (Apple Wallet / Google Wallet) o escanearse como códigos de barras PDF en los tornos VIP.

¿Qué pasa si cambia la fecha del partido por la retransmisión televisiva?

Los partidos de la Premier League se reprograman con frecuencia por motivos de retransmisión, cambiando entre franjas de viernes por la tarde-noche, sábado, domingo o lunes. Las entradas de hospitality siguen siendo automáticamente válidas para el nuevo horario del partido. Conviene contar siempre con flexibilidad al organizar viajes y reservas de hotel.

¿Se permite la entrada de niños en los lounges de hospitality de Stamford Bridge?

Sí. Los niños son bienvenidos en todas las zonas de hospitality de Stamford Bridge. Todos los asistentes, independientemente de su edad, deben disponer de una entrada válida de hospitality para el día del partido, y los menores de 16 años deben ir acompañados por una persona adulta.