Arne Slot puede haber sido destituido como entrenador del Liverpool tras una campaña por debajo de lo esperado la temporada pasada, pero al menos contribuyó a que el equipo se clasificara para la Champions League. Ya puedes reservar entradas para una de las grandes noches europeas que se avecinan en Anfield o fuera de casa.

Bajo la dirección de Andoni Iraola, los aficionados del Liverpool esperan revivir la magia de sus recientes aventuras europeas. Durante la etapa de Klopp, el equipo alcanzó tres finales de la Champions League en cinco años (2018-2022) y se proclamó campeón de Europa por sexta vez en su historia en 2019, tras vencer al Tottenham en Madrid.

El Liverpool comenzó la Champions League de la temporada pasada con una victoria en casa ante el Atlético de Madrid y acabó tercero en la fase de liga. Espera que sea un buen presagio, ya que este septiembre también inició su andadura europea con un triunfo en Anfield frente al equipo de Diego Simeone. Con partidos aún por disputar ante el Inter de Milán, el Oporto y el Villarreal, entre otros, a la afición del Liverpool le esperan unos meses de emocionantes duelos europeos.

En GOAL te ofrecemos toda la información actualizada sobre cómo conseguir entradas para los próximos partidos del Liverpool en la Champions League: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuáles son los partidos del Liverpool en la Champions League 2026/27?

Fecha (hora local) Partido Entradas Estadio Miércoles 14 de octubre (18:45) LASK contra Liverpool Entradas Raiffeisen Arena (fuera de casa) Martes 20 de octubre (20:00) Liverpool contra Villarreal Entradas Anfield (en casa) Miércoles 4 de noviembre (20:45) Fenerbahçe contra Liverpool Entradas Estadio Şükrü Saracoğlu (fuera de casa) Miércoles 25 de noviembre (21:00) Brujas contra Liverpool Entradas Estadio Jan Breydel (fuera de casa) Miércoles 9 de diciembre (20:00) Liverpool contra Oporto Entradas Anfield (en casa) Martes 19 de enero (21:00) Inter de Milán contra Liverpool Por confirmar San Siro (fuera de casa) Miércoles 27 de enero (20:00) Liverpool contra RC Lens Entradas Anfield (en casa)

Cómo comprar entradas para los partidos del Liverpool en la Champions League

Las entradas oficiales para los partidos del Liverpool en la Champions League pueden comprarse directamente a través de la página de venta de entradas del club o mediante el programa de entradas para competiciones de copa y las ventas para socios. También se pueden adquirir entradas específicas de hospitalidad del LFC sin necesidad de disponer de los créditos exigidos a los socios para las entradas ordinarias.

Se necesita tener activa una membresía oficial del LFC (Full, Light o Junior) para acceder a las ventas y sorteos de entradas ordinarias para socios. Las entradas para los partidos de la Champions League y de las competiciones de copa se gestionan mediante el Auto Cup Scheme para quienes cumplen los requisitos, o a través de ventas y sorteos específicos para socios, partido a partido.

Las primeras ventas y las inscripciones para los sorteos de los partidos de la Champions League se abrieron en julio, coincidiendo con la puesta en marcha de la temporada por parte del club, con fases adicionales tras el sorteo de la fase de liga de la UEFA.

Aunque el portal oficial del club es la opción más segura para comprar entradas del Liverpool, quienes quieran asistir a un partido de la Champions League también pueden considerar plataformas de reventa como StubHub y Ticombo, que podrían ofrecerles más posibilidades de conseguirlas.

¿Cuánto cuestan las entradas del Liverpool para la Champions League?

Las entradas oficiales ordinarias para los partidos del Liverpool en Anfield en la Champions League cuestan entre 30 y más de 60 £ en la temporada 2026/27. El club ha limitado la subida de las entradas ordinarias al 3 % esta temporada y mantendrá esos precios sin cambios en la 2027/28. Las entradas para aficionados locales en la zona alta de la Main Stand siguen costando 9 £, sin ninguna subida.

El Liverpool no establece precios base distintos para los partidos de la Champions League y los encuentros habituales de la Premier League. El precio nominal depende únicamente del nivel, la grada y la zona concreta de Anfield:

Zona y grada Precio para adultos Características principales Main Stand (niveles centrales) 62 £ (el más alto) Los asientos más próximos a los banquillos y a instalaciones modernas, con vistas panorámicas de primera categoría Main Stand (nivel superior) 31-55 £ Vistas elevadas del campo; también alberga la zona de «entradas para aficionados locales» de 9 £ Sir Kenny Dalglish Stand 55-60 £ Asientos en el lateral opuesto a la Main Stand, con la perspectiva clásica de las retransmisiones The Kop 39-44 £ La grada más famosa por el apoyo vocal de la afición local y su intenso ambiente en los partidos Anfield Road Stand (niveles inferior y superior) 31-54 £ Situada frente a la Kop, cuenta con una zona para jóvenes adultos recién habilitada (hasta los 24 años)

Los paquetes oficiales de hospitalidad del LFC para las noches de la fase de grupos de la Champions League suelen costar entre 175 y más de 400 £ por asiento. Incluyen asientos de categoría superior en la Main Stand o en el fondo de Anfield Road, acceso a salas de hospitalidad y comida antes del partido (por ejemplo, en Brodies Sports Bar, The Boot Room Restaurant o The Carlsberg Dugout).

Consulta la web oficial del PSG para obtener más información y plataformas de reventa como StubHub y Ticombo para comprobar la disponibilidad actual de entradas.

Resultados recientes del Liverpool en la Champions League

En sus últimas campañas europeas, el Liverpool solo ha ganado o perdido. Sorprendentemente, acumula 44 partidos (entre la Champions League y la Europa League) sin empatar. La última vez que firmó tablas fue ante el Benfica en Anfield, en abril de 2022, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

Fecha Ronda y rival Marcador (resultado) Estadio 9 de septiembre de 2026 Fase de liga: Atlético de Madrid 2-1 (victoria) Anfield (Liverpool) 14 de abril de 2026 Cuartos de final (vuelta): PSG 0-2 (derrota) Anfield (Liverpool) 8 de abril de 2026 Cuartos de final (ida): PSG 0-2 (derrota) Parque de los Príncipes (París) 18 de marzo de 2026 Octavos de final (vuelta): Galatasaray 4-0 (victoria) Anfield (Liverpool) 10 de marzo de 2026 Octavos de final (ida): Galatasaray 0-1 (derrota) RAMS Park (Estambul) 28 de enero de 2026 Fase de liga: Qarabağ FK 6-0 (victoria) Anfield (Liverpool) 21 de enero de 2026 Fase de liga: Marsella 3-0 (victoria) Stade Vélodrome (Marsella)



