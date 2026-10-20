El Paris Saint-Germain aspira a convertirse en el cuarto equipo de la historia, después del Ajax, el Bayern Múnich y el Real Madrid, en conquistar tres títulos consecutivos de la Copa de Europa/Champions League. Ya puedes reservar entradas para verlo jugar en la Champions League 2026/27.

El gigante francés quiere volver a brillar en Europa después de que, tras su espectacular triunfo por 5-0 ante el Inter de Milán en la final de la Champions League de 2025, se proclamara campeón de nuevo al derrotar al Arsenal en los penaltis en la final de 2026 disputada en Budapest.

El equipo de estrellas de Luis Enrique tratará de mantener su buena racha tras abrir su actual campaña en la Champions League con una contundente goleada por 6-1 al Slovan Bratislava y victorias por 4-2 tanto ante el Manchester City como frente al Barcelona. Con partidos de la fase liga contra el Villarreal, la Roma y el Aston Villa, entre otros, todavía por disputar, se avecinan unos meses apasionantes en Europa.

En GOAL te ofrecemos toda la información actualizada sobre cómo conseguir entradas para los próximos partidos del Paris Saint-Germain en la Champions League, incluidos los lugares donde comprarlas, sus precios y mucho más.

¿Cuáles son los próximos partidos del PSG en la Champions League 2026/27?

Fecha (hora local) Partido Entradas Estadio Martes 3 de noviembre (21:00) Villarreal contra PSG Entradas Estadio de la Cerámica (visitante) Miércoles 25 de noviembre (21:00) PSG contra AS Roma Entradas Parque de los Príncipes (local) Martes 8 de diciembre (20:00) Aston Villa contra PSG Entradas Villa Park (visitante) Miércoles 20 de enero (21:00) Como 1907 contra PSG Entradas Estadio Giuseppe Sinigaglia (visitante) Miércoles 27 de enero (21:00) PSG contra Galatasaray Entradas Parque de los Príncipes (local)

Cómo comprar entradas para los partidos del PSG en la Champions League

Hay varias opciones para adquirir entradas para los partidos del Paris Saint-Germain, desde localidades para encuentros individuales hasta paquetes de hospitalidad. El método más fiable para comprarlas es acudir al portal oficial de venta de entradas del PSG.

Conviene consultar la web con regularidad para conocer la información sobre la venta de entradas, las fechas en que se ponen a la venta y su disponibilidad. Las entradas suelen salir a la venta por internet unas semanas antes de cada partido, y es posible que tengas que crear una cuenta y facilitar datos personales. Ser socio del club también te da prioridad para conseguir localidades para los partidos en el Parque de los Príncipes.

Cuando las entradas para un partido del PSG aparecen como «Grand Public», significa que están a la venta para el público general y que no necesitas ser socio para comprarlas. Antes de esa fase, los aficionados del PSG con la membresía Red & Blue disponen de un breve periodo de prioridad antes de que las entradas del Paris Saint-Germain salgan a la venta para el público general.

Aunque el portal oficial del club es la forma más segura de comprar entradas para el PSG, quienes quieran asistir a un partido de la Champions League también pueden considerar plataformas de reventa como StubHub y Ticombo, que podrían ofrecerles la mejor oportunidad de conseguirlas.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos del PSG en la Champions League?

Para quienes deseen comprar entradas para partidos individuales del Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, los precios para adultos han oscilado habitualmente entre40 € y 280 € al adquirirlas directamente a través del club. No obstante, los precios de la temporada 2026/27 deben confirmarse en el portal oficial de venta de entradas del PSG, ya que pueden variar de un año a otro, especialmente porque los continuos éxitos europeos del club impulsan la demanda.

El precio varía según el rival y la ubicación del asiento en el estadio. Las entradas más baratas para ver al PSG suelen encontrarse detrás de la portería, en la grada Virage Boulogne.

Consulta la web oficial del PSG para obtener más información y las plataformas de reventa como StubHub y Ticombo para comprobar la disponibilidad actual de entradas.

Resultados recientes del PSG en la Champions League

El PSG espera ofrecer una actuación más sólida en la fase liga de la Champions League de esta temporada. Pese a proclamarse campeón por segundo año consecutivo, sufrió dos derrotas (ante el Bayern Múnich y el Sporting CP) y empató dos veces durante la fase de grupos, lo que le dejó fuera de los ocho primeros puestos y le obligó a disputar la eliminatoria de acceso a octavos.

Fecha Ronda y rival Marcador (resultado) Estadio 20 de octubre de 2026 Fase liga: Barcelona 4-2 (victoria) Parque de los Príncipes (París) 14 de octubre de 2026 Fase liga: Manchester City 4-2 (victoria) Etihad Stadium (Mánchester) 9 de septiembre de 2026 Fase liga: Slovan Bratislava 6-1 (victoria) Parque de los Príncipes (París) 30 de mayo de 2026 Final: Arsenal 1-1 tras la prórroga (victoria por 4-3 en los penaltis) Puskás Aréna (Budapest) 6 de mayo de 2026 Semifinales (vuelta): Bayern Múnich 1-1 (empate) Allianz Arena (Múnich) 28 de abril de 2026 Semifinales (ida): Bayern Múnich 5-4 (victoria) Parque de los Príncipes (París) 14 de abril de 2026 Cuartos de final (vuelta): Liverpool 2-0 (victoria) Anfield (Liverpool) 8 de abril de 2026 Cuartos de final (ida): Liverpool 2-0 (victoria) Parque de los Príncipes (París) 17 de marzo de 2026 Octavos de final (vuelta): Chelsea 3-0 (victoria) Stamford Bridge (Londres) 11 de marzo de 2026 Octavos de final (ida): Chelsea 5-2 (victoria) Parque de los Príncipes (París) 25 de febrero de 2026 Eliminatoria de acceso a octavos (vuelta): Mónaco 2-2 (empate) Parque de los Príncipes (París) 17 de febrero de 2026 Eliminatoria de acceso a octavos (ida): Mónaco 3-2 (victoria) Estadio Luis II (Mónaco) 28 de enero de 2026 Fase liga: Newcastle 1-1 (empate) Parque de los Príncipes (París) 20 de enero de 2026 Fase liga: Sporting CP 1-2 (derrota) Estádio José Alvalade (Lisboa)



