El Paris Saint-Germain aspira a convertirse en el cuarto equipo de la historia, después del Ajax, el Bayern de Múnich y el Real Madrid, en ganar tres títulos consecutivos de la Copa de Europa/Champions League. Ya puedes reservar entradas para ver al equipo en la Champions League 2026/27.

El gigante francés quiere volver a brillar en Europa después de dar continuidad a su contundente triunfo por 5-0 ante el Inter de Milán en la final de la Champions League de 2025 con una victoria sobre el Arsenal en la tanda de penaltis de la final de 2026, disputada en Budapest.

El plantel repleto de estrellas de Luis Enrique buscará mantener su impulso tras iniciar esta campaña de Champions League con una contundente goleada por 6-1 al Slovan Bratislava en París y una victoria por 4-2 a domicilio ante el Manchester City. Con partidos de la fase de liga todavía por disputar frente al Barcelona, la Roma y el Aston Villa, entre otros, se avecinan unos meses apasionantes en Europa.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información actualizada sobre cómo conseguir entradas para los próximos partidos del Paris Saint-Germain en la Champions League: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuáles son los partidos del PSG en la Champions League 2026/27?

Fecha (hora local) Partido Entradas Estadio Martes 20 de octubre (21:00) PSG contra Barcelona Entradas Parque de los Príncipes (local) Martes 3 de noviembre (21:00) Villarreal contra PSG Entradas Estadio de la Cerámica (visitante) Miércoles 25 de noviembre (21:00) PSG contra AS Roma Entradas Parque de los Príncipes (local) Martes 8 de diciembre (20:00) Aston Villa contra PSG Entradas Villa Park (visitante) Miércoles 20 de enero (21:00) Como 1907 contra PSG Entradas Estadio Giuseppe Sinigaglia (visitante) Miércoles 27 de enero (21:00) PSG contra Galatasaray Entradas Parque de los Príncipes (local)

Cómo comprar entradas para los partidos del PSG en la Champions League

Hay varias opciones para comprar entradas para los partidos del Paris Saint-Germain, desde localidades individuales hasta paquetes de hospitalidad. El método más fiable es acudir al portal oficial de entradas del PSG.

Conviene consultar la web con regularidad para informarse sobre la venta de entradas, las fechas en que se ponen a la venta y su disponibilidad. Las entradas suelen salir a la venta por internet unas semanas antes de cada partido, y es posible que tengas que crear una cuenta y facilitar datos personales. Ser socio del club también te da prioridad para conseguir localidades para los partidos en el Parque de los Príncipes.

Cuando las entradas para un partido del PSG aparecen bajo la categoría «Grand Public», significa que están a la venta para el público general y que no necesitas ser socio para comprarlas. Antes de esa fase, los aficionados del PSG con la afiliación Red & Blue Membership disponen de un breve periodo de prioridad antes de que las entradas del Paris Saint-Germain salgan a la venta para el público general.

Aunque el portal oficial del club es la forma más segura de comprar entradas para el PSG, quienes deseen asistir a un partido de Champions League pueden plantearse recurrir a plataformas de reventa como StubHub y Ticombo, que podrían ofrecerles más posibilidades de conseguirlas.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos del PSG en la Champions League?

Para quienes quieran comprar entradas para partidos individuales del Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, los precios para adultos suelen oscilar entre40 y 280 € si se adquieren directamente a través del club. No obstante, conviene confirmar los precios de la temporada 2026/27 en el portal oficial de entradas del PSG, ya que pueden variar de un año a otro, especialmente porque los continuados éxitos europeos del club están aumentando la demanda.

El precio varía según el rival y la ubicación de la localidad en el estadio. Las entradas más baratas para ver al PSG suelen encontrarse detrás de la portería, en la grada Virage Boulogne.

Consulta la web oficial del PSG para obtener más información y las plataformas de reventa como StubHub y Ticombo para comprobar la disponibilidad actual de entradas.

Resultados recientes del PSG en la Champions League

El PSG espera ofrecer una actuación más convincente en la fase de liga de la Champions League de esta temporada. Pese a proclamarse campeón por segundo año consecutivo, sufrió dos derrotas, ante el Bayern de Múnich y el Sporting CP, y empató dos veces durante la fase de grupos. Eso le impidió acabar entre los ocho primeros y le obligó a disputar la eliminatoria de acceso a octavos de final.

Fecha Ronda y rival Marcador (resultado) Estadio 14 de octubre de 2026 Fase de liga: Manchester City 4-2 (victoria) Etihad Stadium (Mánchester) 9 de septiembre de 2026 Fase de liga: Slovan Bratislava 6-1 (victoria) Parque de los Príncipes (París) 30 de mayo de 2026 Final: Arsenal 1–1 tras la prórroga (victoria por 4–3 en los penaltis) Puskás Aréna (Budapest) 6 de mayo de 2026 Semifinales (vuelta): Bayern de Múnich 1-1 (empate) Allianz Arena (Múnich) 28 de abril de 2026 Semifinales (ida): Bayern de Múnich 5-4 (victoria) Parque de los Príncipes (París) 14 de abril de 2026 Cuartos de final (vuelta): Liverpool 2-0 (victoria) Anfield (Liverpool) 8 de abril de 2026 Cuartos de final (ida): Liverpool 2-0 (victoria) Parque de los Príncipes (París) 17 de marzo de 2026 Octavos de final (vuelta): Chelsea 3-0 (victoria) Stamford Bridge (Londres) 11 de marzo de 2026 Octavos de final (ida): Chelsea 5-2 (victoria) Parque de los Príncipes (París) 25 de febrero de 2026 Eliminatoria de acceso a octavos de final (vuelta): Mónaco 2-2 (empate) Parque de los Príncipes (París) 17 de febrero de 2026 Eliminatoria de acceso a octavos de final (ida): Mónaco 3-2 (victoria) Estadio Luis II (Mónaco) 28 de enero de 2026 Fase de liga: Newcastle 1-1 (empate) Parque de los Príncipes (París) 20 de enero de 2026 Fase de liga: Sporting CP 1-2 (derrota) Estádio José Alvalade (Lisboa)



