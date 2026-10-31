Desde que levantó el trofeo de la Champions League al término de la temporada 2022/23, el Manchester City no ha conseguido superar los cuartos de final en Europa. ¿Recuperará su brillo sobre el césped en la competición continental? Ya puedes reservar entradas para sus próximos partidos de Champions League.

Entradas para el Manchester City en la Champions LeagueReserva ahora

Con grandes enfrentamientos de la fase de liga ante el Napoli, el Barcelona y el Sporting, entre otros, a la afición del Manchester City le esperan noches europeas vibrantes en los próximos meses.

GOAL te ofrece toda la información actualizada para conseguir entradas para los próximos partidos del Manchester City en la Champions League: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Manchester City en la Champions League

Fecha (hora local) Partido Estadio Entradas Miércoles 4 de noviembre (21:00) RB Leipzig contra Manchester City Red Bull Arena (visitante) Entradas Martes 24 de noviembre (20:00) Manchester City contra Napoli Etihad Stadium (local) Entradas Martes 8 de diciembre (21:00) Barcelona contra Manchester City Camp Nou (visitante) Entradas Miércoles 20 de enero (21:00) Lens contra Manchester City Stade Bollaert-Delelis (visitante) Por anunciar Miércoles 27 de enero (20:00) Manchester City contra Sporting CP Etihad Stadium (local) Entradas

Cómo comprar entradas para el Manchester City en la Champions League

Las entradas del Manchester City rara vez salen a la venta para el público general. El club cuenta con una afición fiel y el Etihad agota rápidamente sus localidades.

Para los partidos de la Premier League, los abonados ya ocupan 46.000 de las 53.400 plazas del estadio. Lo más probable es que necesites ser socio del Manchester City, en la categoría Matchday Member, para poder comprar entradas para estos encuentros a través del club.

Puede haber excepciones en los partidos de la fase de liga de la Champions League o en los de la FA Cup o la Carabao Cup, cuando suele haber menos demanda. Sin embargo, no hay garantías y la disponibilidad variará.

Aunque el portal oficial del club es la vía más segura para que los aficionados compren entradas del Manchester City, quienes quieran asistir a un partido de Champions League pueden considerar plataformas de reventa como StubHub, que podrían ofrecerles la mejor oportunidad de conseguirlas.

¿Cuánto cuestan las entradas del Manchester City para la Champions League?

Si compras directamente al club entradas para adultos para partidos de Champions League en el Etihad Stadium, los precios van de 25 £ (nivel 0 de la grada familiar y niveles 0 y 3 de la grada sur) a 50 £ (asientos prémium sin servicios de hospitalidad en la sección 93:20). Los precios también varían para las entradas con descuento: los mayores de 65 años y los jóvenes de entre 18 y 21 años pagan entre 22 £ y 37 £, mientras que los menores de 18 años pueden entrar por solo 10 £ en la grada familiar o pagar hasta 25 £ en la sección 93:20.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información sobre disponibilidad y precios. En plataformas de reventa como StubHub hay entradas disponibles actualmente desde 95 £.

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¿Qué paquetes de hospitalidad ofrece el Manchester City para los partidos de Champions League?

Los paquetes de hospitalidad del Manchester City también son una buena forma de conseguir asiento para quienes no son socios. Suelen tardar más en agotarse que las entradas de venta directa y las de reventa, por lo que pueden ser una buena opción cuando las demás alternativas son limitadas.

Estos son algunos de los paquetes de hospitalidad disponibles para los partidos del Manchester City en el Etihad Stadium:

The Mancunian (desde 390 £)

Una muestra de la cultura de Mánchester, con música en directo y decoración local. Incluye un menú de estilo brasserie, mientras que las bebidas pueden comprarse el mismo día o mediante paquetes reservados con antelación.

The Tunnel Club (desde 570 £)

(The Tunnel Club Premier: desde 870 £)

Acceso entre bastidores para recibir a la plantilla del Manchester City a su llegada. También incluye un menú contemporáneo de temporada, bebidas y asientos ejecutivos acolchados. Entre los extras figuran entrevistas en directo en la sala, música a cargo de un DJ y un concurso con premios en la sala.

Backstage (desde 1.140 £)

Una versión mejorada de la experiencia «The Tunnel Club». Accede entre bastidores y vive de primera mano todos los preparativos de un día de partido, incluida una charla privada con un integrante del equipo de operaciones del primer equipo de Pep y una visita al estadio por zonas no abiertas al público con una leyenda del club.

Historia del Etihad Stadium

El City of Manchester Stadium, conocido actualmente como Etihad Stadium por motivos de patrocinio, es el estadio del Manchester City desde 2003. Se había inaugurado oficialmente un año antes, ya que fue la sede principal de los Juegos de la Commonwealth de 2002.

Su capacidad actual es de 53.600 espectadores, lo que lo convierte en el séptimo estadio de fútbol más grande de Inglaterra y el undécimo del Reino Unido. Además de acoger principalmente partidos del Manchester City, el Etihad ha sido escenario de la final de la Copa de la UEFA de 2008, partidos internacionales de la selección inglesa de fútbol, encuentros de rugby a 13, combates de boxeo, partidos internacionales de la selección inglesa de rugby a 15 y conciertos.