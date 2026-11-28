La Roma firmó su mejor actuación liguera en ocho temporadas al terminar tercera en la Serie A en la campaña 2025/26. En los próximos meses buscará mantener esa progresión tanto en las competiciones nacionales como en las europeas.

Puedes ver a la Roma en directo si reservas tus entradas para un partido hoy mismo.

Bajo la dirección de Rudi Garcia y Luciano Spalletti, la Roma fue subcampeona de la Serie A tres veces durante la década de 2010 (2013-14, 2014-15 y 2016-17). La afición del Estadio Olímpico espera ahora que Gian Piero Gasperini siga demostrando su talento en el banquillo tras una primera campaña al frente del equipo que dejó una gran impresión.

La Roma terminó la temporada pasada con cinco victorias ligueras consecutivas, incluida una por 2-0 ante la Lazio en el Derby della Capitale, y comenzó esta campaña de la misma manera, con una larga racha sin perder en la Serie A.

La campaña de la Roma promete ser imperdible. GOAL te ofrece toda la información actualizada para conseguir entradas para sus partidos: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos de la Roma

Fecha y hora (local) Partido Entradas Estadio Domingo 29 de noviembre (18:00) Serie A: Roma - Monza Entradas Estadio Olímpico (Roma) Viernes 4 de diciembre (20:45) Serie A: Bolonia - Roma Entradas Estadio Renato Dall'Ara (Bolonia) Martes 8 de diciembre (21:00) Champions League: Roma - Sporting CP Entradas Estadio Olímpico (Roma) Domingo 13 de diciembre (12:30) Serie A: Lazio - Roma Entradas Estadio Olímpico (Roma) Sábado 19 de diciembre (20:45) Serie A: Roma - Juventus Entradas Estadio Olímpico (Roma) Sábado 2 de enero (18:00) Serie A: Roma - Frosinone Entradas Estadio Olímpico (Roma) Martes 5 de enero (18:30) Serie A: Venezia - Roma Entradas Estadio Pier Luigi Penzo (Venecia) Sábado 9 de enero (18:00) Serie A: Roma - AC Milan Entradas Estadio Olímpico (Roma) Martes 12 de enero (21:00) Coppa Italia: Roma - Hellas Verona Entradas Estadio Olímpico (Roma) Domingo 17 de enero (hora por confirmar) Serie A: Atalanta - Roma Entradas New Balance Arena (Bérgamo) Martes 19 de enero (22:00) Champions League: AEK Atenas - Roma Entradas OPAP Arena (Atenas) Domingo 24 de enero (hora por confirmar) Serie A: Roma - Udinese Entradas Estadio Olímpico (Roma) Miércoles 27 de enero (21:00) Champions League: Roma - Lille Entradas Estadio Olímpico (Roma) Domingo 31 de enero (hora por confirmar) Serie A: Monza - Roma Entradas Estadio Brianteo (Monza)

Cómo comprar entradas para la Roma

Las entradas oficiales para los partidos de la Roma pueden comprarse por internet a través del portal oficial de entradas del club o, los días de partido, en la taquilla habilitada del Estadio Olímpico. Para comprar entradas individuales o abonos para los partidos de la Roma como local en el Estadio Olímpico a través del portal oficial del club, es obligatorio disponer de una cuenta gratuita «MyASR Account».

Las entradas suelen salir a la venta entre dos y cuatro semanas antes de cada partido (aproximadamente entre tres y cuatro semanas antes en los encuentros habituales de la Serie A).

Periodos de prioridad: la venta se abre por fases, no de una sola vez:

Fase 1 : Los abonados (PLUS y CLASSIC EXTRA) tienen acceso prioritario y pueden comprar entradas adicionales con descuento.

: Los abonados (PLUS y CLASSIC EXTRA) tienen acceso prioritario y pueden comprar entradas adicionales con descuento. Fase 2 : Titulares de la AS Roma Card o miembros de MyASR con historial de compras.

: Titulares de la AS Roma Card o miembros de MyASR con historial de compras. Fase 3: La venta general se abre a todas las personas con una cuenta MyASR.

En partidos con mucha demanda, como el Derby della Capitale ante la Lazio, los encuentros contra la Juventus, el Inter o el AC Milan, o las eliminatorias europeas, las entradas pueden agotarse rápidamente durante las fases prioritarias o de venta para abonados. Por eso, conviene intentar comprarlas en cuanto se abra la venta.

Los aficionados también pueden comprar entradas para los partidos de la Roma en el mercado de reventa. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan entradas por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguirlas a última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Roma?

Las entradas oficiales para los partidos de la Roma en el Estadio Olímpico suelen costar entre 20 y más de 125 €, según el rival y la categoría del encuentro. Los partidos con mucha demanda, como el Derby della Capitale o las grandes citas europeas, cuestan bastante más en la reventa o en las categorías de precio superiores.

El Estadio Olímpico se divide en varias zonas principales de asientos:

Curva Sud (grada sur) : El núcleo histórico de los seguidores más incondicionales y los ultras de la Roma. Generalmente ofrece precios más bajos y un gran ambiente, aunque la demanda es enorme y quedan pocas entradas disponibles para el público general.

: El núcleo histórico de los seguidores más incondicionales y los ultras de la Roma. Generalmente ofrece precios más bajos y un gran ambiente, aunque la demanda es enorme y quedan pocas entradas disponibles para el público general. Curva Nord (grada norte) : Suele destinarse a la afición visitante o al público general, según la distribución prevista para cada partido.

: Suele destinarse a la afición visitante o al público general, según la distribución prevista para cada partido. Distinti (Distinti Sud / Distinti Nord) : Situados junto a las curvas, ofrecen una vista lateral del terreno de juego desde el nivel inferior y tienen precios moderados.

: Situados junto a las curvas, ofrecen una vista lateral del terreno de juego desde el nivel inferior y tienen precios moderados. Tribuna Tevere : La tribuna principal, situada a un lado del campo y dividida en niveles superior, inferior y parterre. Incluye zonas con precios especiales, como el sector familiar (para adultos acompañados de menores de 14 años), asientos destinados a mujeres y localidades para mayores de 65 años.

: La tribuna principal, situada a un lado del campo y dividida en niveles superior, inferior y parterre. Incluye zonas con precios especiales, como el sector familiar (para adultos acompañados de menores de 14 años), asientos destinados a mujeres y localidades para mayores de 65 años. Tribuna Monte Mario: La tribuna lateral más exclusiva, con asientos de categoría superior, vistas centradas y proximidad a las zonas de hospitalidad y VIP.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información o plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio Olímpico

El Estadio Olímpico de Roma es uno de los recintos deportivos con más historia y ambiente del mundo. Con capacidad para más de 70.000 espectadores, es la mayor instalación deportiva de la capital italiana y el emblemático campo de dos acérrimos rivales de la Serie A de la misma ciudad: la AS Roma y la SS Lazio. También acoge partidos de las selecciones italianas de fútbol y rugby.

Aunque el estadio se inauguró en la década de 1930, recibió el nombre de Estadio Olímpico después de que Roma lograra la organización de los XVII Juegos Olímpicos de Verano. Fue remodelado para que todas sus localidades fueran de asiento y pudiera acoger las ceremonias de apertura y clausura, así como las pruebas de atletismo.

Para albergar el Mundial de la FIFA de 1990, el estadio fue demolido casi por completo y reconstruido en hormigón. Aquella reforma incorporó su hoy célebre cubierta ovalada de teflón y fibra de vidrio.

Momentos memorables en el Estadio Olímpico

Final de la Eurocopa de 1968 : Tras un empate inicial 1-1 ante Yugoslavia, Italia ganó por 2-0 el partido de desempate disputado en el Olímpico y conquistó su primer título europeo.

: Tras un empate inicial 1-1 ante Yugoslavia, Italia ganó por 2-0 el partido de desempate disputado en el Olímpico y conquistó su primer título europeo. Final del Mundial de la FIFA de 1990 : Alemania Occidental derrotó por 1-0 a la Argentina de Diego Maradona gracias a un penalti tardío de Andreas Brehme y conquistó el título mundial en uno de los grandes momentos internacionales del estadio.

: Alemania Occidental derrotó por 1-0 a la Argentina de Diego Maradona gracias a un penalti tardío de Andreas Brehme y conquistó el título mundial en uno de los grandes momentos internacionales del estadio. «El milagro de la Roma» (2018) : Tras perder 4-1 ante el Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Champions League, la Roma logró una espectacular remontada con un 3-0 en la vuelta en el Olímpico y avanzó por la regla de los goles fuera de casa.

: Tras perder 4-1 ante el Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Champions League, la Roma logró una espectacular remontada con un 3-0 en la vuelta en el Olímpico y avanzó por la regla de los goles fuera de casa. Torneo de las Seis Naciones de rugby: Desde 2012, el estadio ha sido el fortín en el que la selección italiana de rugby se ha dado a conocer al mundo y ha logrado victorias históricas en el Seis Naciones ante potencias como Francia.

La despedida de Francesco Totti (2017): Uno de los días más emotivos de la historia del fútbol llegó cuando el eterno capitán de la Roma jugó su último partido e hizo llorar a decenas de miles de aficionados en la Curva Sud.

Récords y estadísticas de la Roma

La AS Roma (Associazione Sportiva Roma) es uno de los clubes de fútbol con más historia y relevancia cultural de Italia. Fundado en 1927 mediante una fusión concebida para dotar a Roma de un club capaz de competir con las potencias dominantes del norte, el equipo ha forjado una identidad estrechamente ligada a la historia y al orgullo de la capital italiana.

Títulos del club y trofeos destacados

Aunque la Roma tenga menos grandes títulos de liga que sus rivales del norte, su palmarés incluye trofeos de enorme prestigio tanto en Italia como en Europa.

Serie A : 3 títulos (1941-42, 1982-83, 2000-01)

: 3 títulos (1941-42, 1982-83, 2000-01) Coppa Italia : 9 títulos (1963-64, 1968-69, 1979-80, 1980-81, 1983-84, 1985-86, 1990-91, 2006-07, 2007-08)

: 9 títulos (1963-64, 1968-69, 1979-80, 1980-81, 1983-84, 1985-86, 1990-91, 2006-07, 2007-08) Supercoppa Italiana : 2 títulos (2001, 2007)

: 2 títulos (2001, 2007) UEFA Europa Conference League: 1 título (2021-22)

Récords individuales de los jugadores

Más partidos: Francesco Totti (786), Daniele De Rossi (616)

Más goles: Francesco Totti (307), Roberto Pruzzo (138)

Un club nacido de una fusión

El club nació de la fusión de tres entidades deportivas romanas: Roman FC, Alba-Audace y Fortitudo-Pro Roma. La operación se impulsó para crear una potencia unificada en el sur de Italia, aunque la Lazio se negó a participar.

La loba capitolina

El célebre escudo del club muestra a una loba amamantando a los hermanos gemelos Rómulo y Remo. La imagen remite directamente al antiguo mito fundacional de la ciudad de Roma.

El «octavo rey de Roma»

Francesco Totti rechazó grandes ofertas de gigantes europeos, especialmente del Real Madrid, para permanecer en el club de su infancia durante los 25 años de su carrera. Sigue siendo venerado por todos como el simbólico «octavo rey de Roma».