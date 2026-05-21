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Cómo conseguir entradas para la final de la Liga de Campeones del PSG en 2026: información sobre el Puskas Arena, dónde comprarlas, precios y más

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Así podrá ver al PSG buscar la gloria ante el Arsenal en Budapest este mayo.

El París Saint-Germain se ha clasificado oficialmente para la final de la Liga de Campeones de la UEFA, que se disputará en Budapest el 30 de mayo de 2026.

Ahora puede ver al PSG conquistar Europa 30 años después de su triunfo en la Recopa de 1996.

Tanto si eres un habitual del Virage Auteuil como si vives lejos, no te pierdas la oportunidad de hacer historia.

GOAL te explica cómo conseguir tu entrada para el Puskás Aréna, con enlaces oficiales y precios.

¿Cuándo es la final de la Liga de Campeones de la UEFA?

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Liga de Campeones - Final
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¿Cómo comprar entradas para la final de la Liga de Campeones de la UEFA?

Al PSG se le han asignado 16 824 entradas. Los aficionados ocuparán el lado sur del Puskás Aréna, que se teñirá de rojo y azul.

Las entradas son personales e intransferibles; se deberá mostrar documentación en los accesos.

Periodos de venta:

  • Fase 1 (Abonados prioritarios): Abonados Petit Prince e Integral con más puntos de fidelidad. Hasta el lunes 11 de mayo, 13:00.
  • Fase 2 (Miembros de MyParis y otros abonados): Los miembros del programa MyParis y el resto de abonados pueden participar en el sorteo oficial hasta el lunes 11 de mayo.
  • Fase 3 (Resultados del sorteo): Los agraciados recibirán un correo el lunes por la tarde con un código para comprar en el portal de la UEFA por orden de llegada.
  • Fase 4 (Venta general/Lista de espera): Si quedan entradas, se ofrecerán a los inscritos en la lista de espera desde el martes 12 de mayo.

Mercados secundarios

Si no eres abonado ni miembro de MyParis, conseguir entradas por la asignación oficial será complicado.

Quienes deseen asistir a toda costa pueden recurrir a plataformas secundarias como StubHub, aunque los precios suelen ser más altos por la importancia del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Liga de Campeones de la UEFA?

Los precios oficiales de las entradas para la final de la Liga de Campeones de 2026 en Budapest van de 70 a 950 €.

La UEFA ha publicado los siguientes niveles de precios:

  • Categoría 1: 760–950 € (centro de las gradas principal y opuesta)
  • Categoría 2: 520–650 € (esquinas o filas superiores de las gradas principales)
  • Categoría 3: 140 € - 180 € (detrás de las porterías o en las esquinas más alejadas).
  • Fans First: 70 € (detrás de las porterías)
  • Acceso fácil/silla de ruedas: 70 €

Consulta las webs oficiales del PSG y la UEFA para más información, y plataformas de reventa como StubHub o Ticombo para comprobar disponibilidad.

¿Dónde se celebra la final de la Liga de Campeones de la UEFA?

El Puskás Arena de Budapest, el mayor estadio polideportivo de Hungría, con capacidad para 67 215 espectadores.

Construido entre 2017 y 2019 en el sitio del antiguo estadio Ferenc Puskás, alberga los partidos de la selección húngara.

El Puskas Arena, estadio de cuatro estrellas de la UEFA, ha acogido varios eventos futbolísticos importantes desde su inauguración: cuatro partidos de la Eurocopa 2020, la Supercopa de la UEFA 2020 entre el Bayern de Múnich y el Sevilla, y la final de la Europa League 2023 entre el Sevilla y la Roma.

El estadio rinde homenaje a Ferenc Puskas, leyenda del fútbol húngaro y estrella de los «Magos de Hungría» de los años 50, que luego brilló en el Real Madrid y conquistó tres Copas de Europa.

¿Qué se puede esperar del PSG contra el Arsenal?

Cara a cara

Paris Saint-GermainEmpateArsenal
2
2
1
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PSG
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Arsenal
ARS
1
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Arsenal
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PSG
1
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PSG
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Paris Saint-Germain
PSG
1
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Arsenal
ARS
1
F
6Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5
PSG

PSG - Formulario

FCL
D2-2
FCB
D1-1
B29
W1-0
RCL
W0-2
PAR
L2-1
Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ARS

ARS - Formulario

FUL
W3-0
ATM
W1-0
WHU
W0-1
BUR
W1-0
CRY
W1-2
Gol marcado (encajado)
8/1
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
Paris Saint-Germain

Lesiones y suspensiones

Arsenal

Ningún jugador apartado

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

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