Cómo conseguir entradas para el Tottenham Hotspur en la temporada 2026-27: próximos partidos, precios e información sobre los abonos

El Tottenham Hotspur arranca la temporada 2026/27 a las órdenes de Roberto De Zerbi, que logró mantener al equipo en la categoría en mayo de 2026, tras una campaña angustiosa para el club del norte de Londres. Sin competiciones europeas esta temporada, toda la atención se centra en la Premier League y las competiciones nacionales. GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber para conseguir entradas en el Tottenham Hotspur Stadium.

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Próximos partidos del Tottenham Hotspur en la Premier League 2026/27

Fecha y hora Partido Estadio Competición Entradas Sáb. 17 de octubre de 2026, 15:00 Tottenham Hotspur contra Coventry City Tottenham Hotspur Stadium (local) Premier League Entradas Sáb. 24 de octubre de 2026, 15:00 Chelsea contra Tottenham Hotspur Stamford Bridge (visitante) Premier League Entradas Sáb. 31 de octubre de 2026, 15:00 Tottenham Hotspur contra Crystal Palace Tottenham Hotspur Stadium (local) Premier League Entradas Sáb. 7 de noviembre de 2026, 15:00 Leeds United contra Tottenham Hotspur Elland Road (visitante) Premier League Entradas Sáb. 21 de noviembre de 2026, 15:00 Tottenham Hotspur contra Ipswich Town Tottenham Hotspur Stadium (local) Premier League Entradas Sáb. 28 de noviembre de 2026, 15:00 Sunderland contra Tottenham Hotspur Stadium of Light (visitante) Premier League Entradas Mié. 2 de diciembre de 2026, 20:00 Tottenham Hotspur contra Fulham Tottenham Hotspur Stadium (local) Premier League Entradas Sáb. 5 de diciembre de 2026, 15:00 Tottenham Hotspur contra Arsenal (derbi del norte de Londres) Tottenham Hotspur Stadium (local) Premier League Entradas Sáb. 12 de diciembre de 2026, 15:00 Hull City contra Tottenham Hotspur MKM Stadium (visitante) Premier League Entradas Sáb. 19 de diciembre de 2026, 15:00 Liverpool contra Tottenham Hotspur Anfield (visitante) Premier League Entradas Sáb. 26 de diciembre de 2026, 15:00 Tottenham Hotspur contra Bournemouth Tottenham Hotspur Stadium (local) Premier League Entradas Mié. 30 de diciembre de 2026, 20:00 Tottenham Hotspur contra Brighton and Hove Albion Tottenham Hotspur Stadium (local) Premier League Entradas Sáb. 2 de enero de 2027, 15:00 Manchester City contra Tottenham Hotspur Etihad Stadium (visitante) Premier League Entradas Mié. 6 de enero de 2027, 20:00 Fulham contra Tottenham Hotspur Craven Cottage (visitante) Premier League Entradas Sáb. 16 de enero de 2027, 15:00 Tottenham Hotspur contra Leeds United Tottenham Hotspur Stadium (local) Premier League Entradas Sáb. 23 de enero de 2027, 15:00 Crystal Palace contra Tottenham Hotspur Selhurst Park (visitante) Premier League Entradas Sáb. 30 de enero de 2027, 15:00 Tottenham Hotspur contra Sunderland Tottenham Hotspur Stadium (local) Premier League Entradas Sáb. 6 de febrero de 2027, 15:00 Ipswich Town contra Tottenham Hotspur Portman Road (visitante) Premier League Entradas Mié. 10 de febrero de 2027, 20:00 Tottenham Hotspur contra Manchester City Tottenham Hotspur Stadium (local) Premier League Entradas Sáb. 20 de febrero de 2027, 15:00 Brighton and Hove Albion contra Tottenham Hotspur American Express Stadium (visitante) Premier League Entradas Sáb. 27 de febrero de 2027, 15:00 Tottenham Hotspur contra Liverpool Tottenham Hotspur Stadium (local) Premier League Entradas Mié. 3 de marzo de 2027, 20:00 Bournemouth contra Tottenham Hotspur Vitality Stadium (visitante) Premier League Entradas Sáb. 13 de marzo de 2027, 15:00 Tottenham Hotspur contra Nottingham Forest Tottenham Hotspur Stadium (local) Premier League Entradas Sáb. 20 de marzo de 2027, 15:00 Everton contra Tottenham Hotspur Hill Dickinson Stadium (visitante) Premier League Entradas Sáb. 10 de abril de 2027, 15:00 Tottenham Hotspur contra Brentford Tottenham Hotspur Stadium (local) Premier League Entradas Sáb. 17 de abril de 2027, 15:00 Newcastle United contra Tottenham Hotspur St. James' Park (visitante) Premier League Entradas Sáb. 24 de abril de 2027, 15:00 Tottenham Hotspur contra Hull City Tottenham Hotspur Stadium (local) Premier League Entradas Sáb. 1 de mayo de 2027, 15:00 Arsenal contra Tottenham Hotspur (derbi del norte de Londres) Emirates Stadium (visitante) Premier League Entradas Sáb. 8 de mayo de 2027, 15:00 Tottenham Hotspur contra Chelsea Tottenham Hotspur Stadium (local) Premier League Entradas Sáb. 15 de mayo de 2027, 15:00 Coventry City contra Tottenham Hotspur Coventry Building Society Arena (visitante) Premier League Entradas Dom. 23 de mayo de 2027, 15:00 Tottenham Hotspur contra Manchester United Tottenham Hotspur Stadium (local) Premier League Entradas Dom. 30 de mayo de 2027, 16:00 Aston Villa contra Tottenham Hotspur Villa Park (visitante) Premier League Entradas

En el momento de escribir estas líneas, las fechas y horas de muchos de los próximos partidos están sujetas a cambios en función de las retransmisiones televisivas. El Tottenham también entrará en la FA Cup en la tercera ronda, en enero. Sus rivales y los detalles de la eliminatoria se conocerán tras el sorteo de diciembre.

¿Cómo comprar entradas para el Tottenham Hotspur?

Las entradas se venden en tres fases: primero a los abonados, después a los socios del club según sus puntos de fidelidad y, por último, al público general. La afiliación One Hotspur (45 £) es la modalidad básica, abierta a todo el mundo; One Hotspur+ (55 £) añade un periodo de compra prioritario de 24 horas y una plaza en la lista de espera de abonos.

Próximos partidos TOT Premier League 15:00 COV Ver

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¿Cuánto cuestan las entradas para el Tottenham Hotspur?

Los precios para adultos a través del club suelen oscilar entre 38 y 109 £, repartidos en tres categorías:

Categoría A (71-109 £): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle. Categoría B (49-96 £): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham. Categoría C (38-81 £): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland.

Hay descuentos para mayores (19-54 £), jóvenes de 18 a 21 años (28,50-81,50 £) y menores de 18 años (19-54 £). Las plataformas de reventa como StubHub también son una opción cuando se agotan las entradas oficiales.

Los precios de los abonos oscilan entre 856 y 2.147 £, mientras que los abonos 1882 Season Tickets cuestan 2.367 £. Hay descuentos para menores (50 %), jóvenes (25 %) y mayores (50 %). La lista de espera, abierta únicamente a los socios One Hotspur+, cuenta con unos 80.000 nombres.

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Todo lo que necesitas saber sobre el Tottenham Hotspur Stadium

El Tottenham Hotspur Stadium es la casa del equipo desde 2019 y tiene capacidad para 62.850 espectadores, lo que lo convierte en el tercer estadio de fútbol más grande de Inglaterra, por detrás de Wembley y Old Trafford. Su elemento más destacado es la grada sur, de un solo nivel y con capacidad para 17.500 personas. Tiene una inclinación de 34 grados, la máxima permitida por ley en el Reino Unido, y sitúa la primera fila a solo 4,9 metros de la línea de gol. El campo retráctil del estadio, el primero de su tipo, deja al descubierto una superficie sintética para los partidos de la NFL en Londres, conciertos y otros eventos.