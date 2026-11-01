Cómo conseguir entradas para el Nápoles en la temporada 2026/27: próximos partidos, precios de las entradas de la Serie A, información sobre el estadio Diego Armando Maradona y más

El Napoli, campeón de la Serie A en dos de las últimas cuatro temporadas, busca ampliar su palmarés. Puedes ver en acción a jugadores como Scott McTominay, Kevin De Bruyne y Rasmus Højlund reservando hoy mismo tus entradas para sus partidos.

Tras conquistar la Serie A por primera vez en 33 años en la temporada 2022/23, I Ciucciarelli (los burritos) mantuvieron el impulso: recuperaron el título dos temporadas después y acabaron segundos en la tabla en la campaña más reciente.

Puede que Massimiliano Allegri, nuevo entrenador del Napoli, necesitara algo de tiempo para asentarse tras tomar el relevo de Antonio Conte en verano, pero las recientes buenas actuaciones tanto en las competiciones nacionales como en Europa habrán elevado la moral de la afición del Stadio Diego Armando Maradona.

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Próximos partidos del Napoli

Fecha y hora (local) Partido Entradas Lugar Domingo, 1 de noviembre (20:45) Serie A: Juventus contra Napoli Entradas Allianz Stadium (Turín) Miércoles, 4 de noviembre (20:00) Champions League: Porto contra Napoli Entradas Estádio do Dragão (Oporto) Domingo, 8 de noviembre (12:30) Serie A: Napoli contra Lazio Entradas Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Domingo, 21 de noviembre (20:45) Serie A: Napoli contra Torino Entradas Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Martes, 24 de noviembre (20:00) Champions League: Manchester City contra Napoli Entradas Etihad Stadium (Mánchester) Domingo, 29 de noviembre (15:00) Serie A: Sassuolo contra Napoli Entradas Mapei Stadium (Reggio Emilia) Sábado, 5 de diciembre (20:45) Serie A: Napoli contra Lecce Entradas Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Martes, 8 de diciembre (21:00) Champions League: Napoli contra Club Brugge Entradas Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Domingo, 13 de diciembre (20:45) Serie A: Napoli contra AC Milan Entradas Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Miércoles, 16 de diciembre (21:00) Coppa Italia: Napoli contra Fiorentina Por anunciar Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Domingo, 20 de diciembre (20:45) Serie A: Atalanta contra Napoli Entradas New Balance Arena (Bérgamo) Domingo, 3 de enero (18:00) Serie A: Parma contra Napoli Entradas Stadio Ennio Tardini (Parma) Jueves, 7 de enero (20:45) Serie A: Napoli contra Cagliari Entradas Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Lunes, 11 de enero (20:45) Serie A: Udinese contra Napoli Entradas Bluenergy Stadium (Udine)

Cómo comprar entradas para el Napoli

Las entradas oficiales para los partidos del Napoli se pueden comprar directamente a través del portal TicketOne Napoli o en la web del club. Para utilizar TicketOne, el proveedor oficial de entradas del Napoli, es necesario crear una cuenta de usuario gratuita.

Las entradas suelen salir a la venta entre 7 y 10 días antes del partido, aunque los encuentros de gran interés o especiales pueden seguir otros plazos. Las fases de venta son las siguientes:

Fase 1 (Fan Stadium Card / Fidelity Card) : Acceso prioritario y precios reducidos para quienes tengan la tarjeta de fidelidad de pago.

: Acceso prioritario y precios reducidos para quienes tengan la tarjeta de fidelidad de pago. Fase 2 (socios prémium) : Acceso para los socios del club antes de la venta al público.

: Acceso para los socios del club antes de la venta al público. Fase 3 (venta general): Abierta al público general a través de TicketOne. Las entradas para los partidos más solicitados contra rivales de primer nivel (como Juventus, Roma e Inter, o los encuentros de Champions League) suelen agotarse durante la fase 1 o la fase 2 y pueden no llegar a la venta general.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Napoli en el mercado de reventa. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan localidades por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Napoli?

Las entradas oficiales para los partidos del Napoli en el Stadio Diego Armando Maradona suelen costar entre 20 y 275 €, según el nivel, la zona y la importancia del encuentro (los partidos habituales se sitúan en el extremo inferior de la horquilla, mientras que los grandes partidos europeos o de especial interés tienen precios más altos).

Zonas y categorías de asientos

Curva (Curva A y Curva B): Situadas detrás de las porterías, acogen a los ultras y aficionados que más animan. Los precios van desde unos 20 € para los partidos habituales de menor categoría hasta importes más altos para los grandes encuentros o las citas europeas.

Distinti: Se extiende a lo largo de un lateral del campo, con una buena visión general y precios intermedios.

Tribuna Nisida y Tribuna Posillipo: Situadas junto a las líneas de banda, una frente a la otra a la altura del centro del campo. Ofrecen los asientos más cómodos y caros del estadio, además de la visión más completa. Los precios máximos llegan a 275 € para los partidos de gran interés.

Tribuna Family: Situada en el nivel inferior, debajo de la Tribuna Nisida, es una opción económica para las familias. Según las comunicaciones recientes del club, las entradas cuestan 14 € por adulto y 10 € para los niños de hasta 12 años.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información o las plataformas de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Stadio Diego Armando Maradona

El Stadio Diego Armando Maradona es el tercer estadio de fútbol más grande de Italia y el emblemático fortín del SSC Napoli. Situado en el barrio de Fuorigrotta, al oeste de Nápoles, este recinto con capacidad para 54.726 espectadores sentados es mucho más que hormigón y césped: es un templo laico donde confluyen el fútbol, la pasión y el espíritu eterno de Diego Maradona.

La construcción del estadio comenzó en 1952 para sustituir al Stadio Partenopeo, dañado por la guerra. Se inauguró oficialmente en diciembre de 1959 con un partido entre el Napoli y la Juventus que los locales ganaron por 2-1.

El recinto experimentó una profunda transformación para el Mundial de la FIFA de 1990, con la instalación de asientos en todas las localidades y de su famosa cubierta en voladizo. Otra reforma, que costó 20 millones de euros, sustituyó los antiguos asientos por otros de un vivo azul marino que evocan los colores del golfo de Nápoles con motivo de la Universiada de Verano de 2019.

Tras la muerte de la leyenda del fútbol Diego Maradona, el ayuntamiento cambió oficialmente el nombre de Stadio San Paolo a Stadio Diego Armando Maradona en diciembre de 2020.

Momentos memorables en el Stadio Diego Armando Maradona

El primer scudetto (1987) : El Napoli empató 1-1 contra la Fiorentina en el estadio para conquistar su primer título de Serie A. La histórica victoria puso fin a décadas de dominio de los ricos clubes del norte y desató una celebración que se prolongó durante una semana por toda la ciudad.

: El Napoli empató 1-1 contra la Fiorentina en el estadio para conquistar su primer título de Serie A. La histórica victoria puso fin a décadas de dominio de los ricos clubes del norte y desató una celebración que se prolongó durante una semana por toda la ciudad. La semifinal de la Copa de la UEFA de 1989 (Napoli contra Bayern de Múnich) : Antes del saque inicial, Maradona deleitó al público con el calentamiento previo a un partido más emblemático de la historia: bailó e hizo malabares con el balón, con los cordones desatados, mientras los altavoces del estadio reproducían a todo volumen «Live Is Life», de Opus. El Napoli empató 2-2 (ganó 4-2 en el global) y después conquistó su único trofeo europeo.

: Antes del saque inicial, Maradona deleitó al público con el calentamiento previo a un partido más emblemático de la historia: bailó e hizo malabares con el balón, con los cordones desatados, mientras los altavoces del estadio reproducían a todo volumen «Live Is Life», de Opus. El Napoli empató 2-2 (ganó 4-2 en el global) y después conquistó su único trofeo europeo. La semifinal del Mundial de 1990 (Italia contra Argentina): Quizá uno de los partidos más complejos desde el punto de vista emocional de la historia del fútbol. Maradona, hijo adoptivo de Nápoles, capitaneó a Argentina contra Italia en el estadio de su propio club. Pidió a los napolitanos que apoyaran a Argentina, lo que dio pie a la famosa pancarta de los ultras: «Maradona, Nápoles te quiere, pero Italia es nuestra patria». Argentina ganó en la tanda de penaltis y aquel fue el único estadio de Italia en el que no se abucheó el himno argentino.

Los dos estadios Maradona: Nápoles no es la única ciudad con un estadio que lleva este nombre. El estadio de Argentinos Juniors, en Buenos Aires, también se llama Estadio Diego Armando Maradona, en homenaje al lugar donde Diego comenzó su carrera profesional.

Récords y estadísticas del Napoli

El SSC Napoli (Società Sportiva Calcio Napoli), fundado en 1926, es uno de los clubes de fútbol de mayor relevancia cultural y riqueza histórica de Italia.

Con sede en la apasionada ciudad sureña de Nápoles, el club juega sus partidos como local en el Stadio Diego Armando Maradona. El Napoli representa un profundo orgullo regional y es célebre por haber roto el dominio histórico del norte de Italia en el fútbol.

Palmarés del club y títulos destacados

Serie A : 4 títulos (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25)

: 4 títulos (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25) Coppa Italia : 6 títulos (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20)

: 6 títulos (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20) Supercoppa Italiana : 3 títulos (1990, 2014, 2025)

: 3 títulos (1990, 2014, 2025) Copa de la UEFA (Europa League): 1 título (1988-89)

Récords individuales de los jugadores

Más partidos: Marek Hamšík (520), Giuseppe Bruscolotti (508)

Más goles: Dries Mertens (148), Lorenzo Insigne (122)

El divino número 10

Tras su marcha y por su huella imborrable en la ciudad, el Napoli retiró oficialmente la camiseta con el número 10 en honor a Diego Maradona. Ningún jugador volverá a llevarla en el club.

De la quiebra a la cima

En 2004, el Napoli quebró por completo y descendió a la Serie C1 (la tercera categoría). El productor cinematográfico Aurelio De Laurentiis compró el club, lo resucitó bajo el nombre provisional de «Napoli Soccer» y dirigió un ascenso histórico de vuelta a la élite del fútbol.

La mascota del burro

Aunque el escudo original del club mostraba un majestuoso caballo, una desastrosa temporada inaugural llevó a los vecinos a bromear con que el equipo era un «burro que rebuznaba» (O Ciuccio). En lugar de ofenderse, el club asumió la broma y convirtió al burro en su mascota oficial.