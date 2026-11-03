Cómo conseguir entradas para el Lyon en la temporada 2026/27: Próximos partidos, precios de las entradas de la Ligue 1, información sobre el Groupama Stadium y más

Por tercera temporada consecutiva, el Lyon (Olympique Lyonnais), de la Ligue 1, aspira a conquistar títulos tanto en Francia como en Europa. Puedes asegurarte un asiento para verlo jugar comprando hoy tus entradas.

Paulo Fonseca, contratado como entrenador por los propietarios del Lyon en enero de 2025, buscará seguir progresando tras más de 18 meses prometedores en el cargo. El Lyon terminó cuarto en la Ligue 1 la temporada pasada, su mejor clasificación liguera desde la 2020/21, cuando también acabó cuarto.

El Lyon comenzó con fuerza la campaña actual, con tres victorias y dos empates en sus primeros cinco partidos de Ligue 1. Ha destacado especialmente en casa: ganó cuatro de sus cinco primeros encuentros en el Groupama Stadium y marcó dos o más goles en cada una de esas victorias.

Si quieres ver en acción esta temporada a jugadores como Zachary Athekame, Ernest Nuamah y Corentin Tolisso, GOAL te ofrece toda la información actualizada sobre las entradas para los partidos del Lyon: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Lyon

Fecha y hora local Partido Entradas Lugar Jueves, 5 de noviembre (18:45) Europa League: Real Sociedad contra Lyon Entradas Estadio de Anoeta (San Sebastián) Domingo, 8 de noviembre (17:15) Ligue 1: Brest contra Lyon Entradas Stade Francis-Le Blé (Brest) Sábado, 21 de noviembre (20:45) Ligue 1: Lille contra Lyon Entradas Stade Pierre Mauroy (Lille) Jueves, 26 de noviembre (21:00) Europa League: Lyon contra Lillestrøm Entradas Groupama Stadium (Lyon) Domingo, 29 de noviembre (20:45) Ligue 1: Lyon contra Mónaco Entradas Groupama Stadium (Lyon) Domingo, 6 de diciembre (20:45) Ligue 1: Troyes contra Lyon Entradas Stade de l'Aube (Troyes) Jueves, 10 de diciembre (21:00) Europa League: Lyon contra Union Saint-Gilloise Entradas Groupama Stadium (Lyon) Domingo, 13 de diciembre (20:45) Ligue 1: Lyon contra Marsella Entradas Groupama Stadium (Lyon) Domingo, 3 de enero (15:00) Ligue 1: Le Mans contra Lyon Entradas Stade Marie-Marvingt (Le Mans) Domingo, 17 de enero (20:45) Ligue 1: Lyon contra Lorient Entradas Groupama Stadium (Lyon)

Cómo comprar entradas para el Lyon

Las entradas oficiales para los partidos del Lyon (Olympique Lyonnais) pueden comprarse directamente en la plataforma oficial de venta de entradas del OL (billetterie.ol.fr).

Para los partidos habituales, las entradas suelen salir a la venta para el público general entre unas semanas y dos meses antes del inicio, después de un periodo de compra prioritaria para abonados y socios del club.

Primer periodo de compra prioritaria : Abonados (Abonnés) que buscan asientos adicionales.

: Abonados (Abonnés) que buscan asientos adicionales. Segundo periodo de compra prioritaria : Miembros del programa de fidelidad MyOL.

: Miembros del programa de fidelidad MyOL. Venta general: Abierta a cualquier persona con una cuenta gratuita, siempre que queden asientos disponibles.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Lyon en el mercado de reventa. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan asientos por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lyon?

Los precios oficiales de las entradas para los partidos del Lyon (Olympique Lyonnais) suelen partir de entre 15 y 25 € para encuentros de liga habituales y superar los 180 € en sectores prémium o partidos de gala, como los disputados contra el PSG o el Marsella.

Las entradas se clasifican según la proximidad al terreno de juego y la calidad de la vista:

Gradas de animación y esquinas (15-25 €) : La categoría más económica. Estos asientos se encuentran detrás de las porterías (los Virages) o en los sectores de las esquinas (por ejemplo, el sector 107).

: La categoría más económica. Estos asientos se encuentran detrás de las porterías (los Virages) o en los sectores de las esquinas (por ejemplo, el sector 107). Gradas laterales y de categoría intermedia (26-65 €) : Asientos con una excelente relación calidad-precio en los niveles superiores e intermedios de las gradas laterales (Tribune Est y Tribune Ouest).

: Asientos con una excelente relación calidad-precio en los niveles superiores e intermedios de las gradas laterales (Tribune Est y Tribune Ouest). Entrada general prémium (76-120 € o más) : Sectores privilegiados de las bandas, situados en los niveles inferiores más cercanos a la línea de medio campo y a los banquillos.

: Sectores privilegiados de las bandas, situados en los niveles inferiores más cercanos a la línea de medio campo y a los banquillos. VIP y servicios de hospitalidad (150-300 € o más): Paquetes exclusivos que incluyen acceso a salas como el Salon des Lumières, asientos acolchados y servicio de restauración gourmet.

Consulta el portal oficial de venta de entradas del club para obtener más información, o sitios de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Groupama Stadium

El Groupama Stadium (también conocido como Parc Olympique Lyonnais) es un recinto de última generación con capacidad para 59.186 espectadores situado en Décines-Charpieu, un suburbio de Lyon, Francia.

Inaugurado en 2016 como el tercer estadio más grande de Francia, es la sede del Lyon (Olympique Lyonnais), club de fútbol de la Ligue 1, y goza de reconocimiento mundial por su diseño futurista, su versatilidad para acoger distintos deportes y su acústica de primer nivel para conciertos.

Durante 65 años, el Lyon jugó en el histórico Stade de Gerland. Sin embargo, para estar a la altura de las crecientes ambiciones europeas del club, Jean-Michel Aulas, emblemático presidente del OL, propuso en 2008 un proyecto de estadio completamente nuevo y financiado con fondos privados.

El estadio se inauguró oficialmente en enero de 2016 con una contundente victoria del Lyon por 4-1 ante el Troyes. Alexandre Lacazette marcó el histórico primer gol del recinto.

Momentos memorables en el Groupama Stadium

Final de la Europa League de la UEFA de 2018 : El fútbol europeo fue protagonista cuando el Atlético de Madrid derrotó con comodidad al Olympique de Marsella por 3-0, gracias a un brillante doblete de Antoine Griezmann.

: El fútbol europeo fue protagonista cuando el Atlético de Madrid derrotó con comodidad al Olympique de Marsella por 3-0, gracias a un brillante doblete de Antoine Griezmann. Final del Mundial femenino de la FIFA de 2019 : El estadio se convirtió en el epicentro del fútbol femenino. Ante 57.900 espectadores que llenaron las gradas, la selección femenina de Estados Unidos (USWNT) se proclamó campeona del mundo al vencer por 2-0 a Países Bajos y conquistar su cuarto Mundial.

: El estadio se convirtió en el epicentro del fútbol femenino. Ante 57.900 espectadores que llenaron las gradas, la selección femenina de Estados Unidos (USWNT) se proclamó campeona del mundo al vencer por 2-0 a Países Bajos y conquistar su cuarto Mundial. Juegos Olímpicos de verano de París 2024: El recinto acogió varios partidos de fútbol durante el torneo olímpico, lo que añadió un capítulo olímpico a su historia.

Grandes estrellas de la música: El estadio ha acogido conciertos de figuras legendarias, entre ellos el Eras Tour de Taylor Swift en 2024, que atrajo a más de 59.000 aficionados, así como actuaciones de Coldplay, The Rolling Stones y Linkin Park.

Récords y estadísticas del Lyon

El Lyon (Olympique Lyonnais), conocido cariñosamente como Les Gones («los chavales»), es uno de los clubes de fútbol con más prestigio histórico de Francia.

Fundado en 1950, el club pasó de ser un especialista en las copas nacionales a mediados del siglo XX a convertirse en una potencia europea que dominó por completo el fútbol francés durante la década de 2000.

Títulos y trofeos más destacados del club

Ligue 1 : 7 títulos (2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08)

: 7 títulos (2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08) Copa de Francia : 5 títulos (1963-64, 1966-67, 1972-73, 2007-08, 2011-12)

: 5 títulos (1963-64, 1966-67, 1972-73, 2007-08, 2011-12) Copa de la Liga: 1 título (2000-01)

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Serge Chiesa (547), Grégory Coupet (520)

Más goles: Fleury Di Nallo (222), Alexandre Lacazette (201)

El récord de siete títulos consecutivos

El Lyon ostenta el récord histórico de Francia de más títulos consecutivos de Ligue 1 (7), conseguidos entre 2002 y 2008. En aquel momento, también era un récord histórico entre las cinco grandes ligas europeas.

La provocación del derbi de 2006 con las caras pintadas

Antes del intenso derbi de Ródano-Alpes contra el Saint-Étienne en abril de 2006, los jugadores del Lyon saltaron al campo con la cara y el pelo pintados de los colores rojo, blanco y azul del club. Respaldaron su osadía con una goleada por 4-0 ante sus rivales que les permitió conquistar aquella noche su quinto título de liga consecutivo.

La cantera, una mina de oro

Conocido como Les Gones («los chavales» en el dialecto local), no sorprende que el Lyon tenga una de las canteras más famosas de Europa. De ella han salido estrellas de talla mundial como Karim Benzema, Alexandre Lacazette, Anthony Martial, Samuel Umtiti y Corentin Tolisso.