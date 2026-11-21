Por tercera temporada consecutiva, el Lyon (Olympique Lyonnais), de la Ligue 1, aspira a conquistar títulos tanto en Francia como en Europa. Ya puedes comprar entradas para verlo en acción.

Paulo Fonseca, contratado como entrenador por los propietarios del Lyon en enero de 2025, buscará seguir progresando tras más de 18 meses prometedores en el cargo. El Lyon terminó cuarto en la Ligue 1 la temporada pasada, su mejor resultado liguero desde la 2020/21, cuando también acabó cuarto.

El Lyon comenzó con fuerza la campaña actual: ganó tres partidos y empató dos en sus cinco primeros encuentros de Ligue 1. Ha destacado especialmente en casa, donde ganó cuatro de sus cinco primeros partidos en el Groupama Stadium y marcó al menos dos goles en cada una de esas victorias.

Si quieres ver en acción esta temporada a jugadores como Zachary Athekame, Ernest Nuamah y Corentin Tolisso, deja que GOAL te ofrezca toda la información actualizada para conseguir entradas para los partidos del Lyon: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Lyon

Fecha y hora (local) Partido Entradas Estadio Sábado 21 de noviembre (20:45) Ligue 1: Lille contra Lyon Entradas Stade Pierre Mauroy (Lille) Jueves 26 de noviembre (21:00) Liga Europa: Lyon contra Lillestrøm Entradas Groupama Stadium (Lyon) Domingo 29 de noviembre (20:45) Ligue 1: Lyon contra Mónaco Entradas Groupama Stadium (Lyon) Domingo 6 de diciembre (20:45) Ligue 1: Troyes contra Lyon Entradas Stade de l'Aube (Troyes) Jueves 10 de diciembre (21:00) Liga Europa: Lyon contra Union Saint-Gilloise Entradas Groupama Stadium (Lyon) Domingo 13 de diciembre (20:45) Ligue 1: Lyon contra Marsella Entradas Groupama Stadium (Lyon) Domingo 3 de enero (15:00) Ligue 1: Le Mans contra Lyon Entradas Stade Marie-Marvingt (Le Mans) Domingo 17 de enero (20:45) Ligue 1: Lyon contra Lorient Entradas Groupama Stadium (Lyon)

Cómo comprar entradas para el Lyon

Las entradas oficiales para los partidos del Lyon (Olympique Lyonnais) se pueden comprar directamente en la plataforma oficial de venta de entradas del club (billetterie.ol.fr).

Para los partidos habituales, las entradas suelen salir a la venta para el público general entre unas semanas y dos meses antes del inicio, después de un periodo de compra preferente para abonados y socios del club.

Primer periodo de compra preferente : Abonados (Abonnés) que quieran entradas adicionales.

: Abonados (Abonnés) que quieran entradas adicionales. Segundo periodo de compra preferente : Miembros del programa de fidelización MyOL.

: Miembros del programa de fidelización MyOL. Venta general: Abierta a cualquier persona con una cuenta gratuita, siempre que queden localidades disponibles.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Lyon en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan entradas por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguirlas a última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lyon?

Los precios de las entradas oficiales para los partidos del Lyon (Olympique Lyonnais) suelen partir de 15 a 25 € para los encuentros habituales de liga y superar los 180 € en sectores prémium o partidos de gran atractivo, como los disputados contra el PSG o el Marsella.

Las entradas se clasifican según la proximidad al terreno de juego y la calidad de las vistas:

Gradas de animación y esquinas (15-25 €) : La categoría más barata. Estas localidades están detrás de las porterías (los Virages) o en los sectores de las esquinas (por ejemplo, el sector 107).

: La categoría más barata. Estas localidades están detrás de las porterías (los Virages) o en los sectores de las esquinas (por ejemplo, el sector 107). Categoría intermedia y laterales estándar (26-65 €) : Localidades con una excelente relación calidad-precio, situadas en los niveles superiores e intermedios de las gradas laterales (Tribune Est y Tribune Ouest).

: Localidades con una excelente relación calidad-precio, situadas en los niveles superiores e intermedios de las gradas laterales (Tribune Est y Tribune Ouest). Entrada general prémium (76-120 € o más) : Sectores privilegiados de las bandas, situados en las gradas inferiores más próximas a la línea de medio campo y a los banquillos.

: Sectores privilegiados de las bandas, situados en las gradas inferiores más próximas a la línea de medio campo y a los banquillos. VIP y hospitalidad (150-300 € o más): Paquetes exclusivos que incluyen acceso a salas privadas, como el Salon des Lumières, asientos acolchados y servicio gastronómico de alta calidad.

Consulta la plataforma oficial de venta de entradas del club para obtener más información, o sitios de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Groupama Stadium

El Groupama Stadium, también conocido como Parc Olympique Lyonnais, es un recinto de última generación con capacidad para 59.186 espectadores situado en Décines-Charpieu, un suburbio de Lyon, Francia.

Inaugurado en 2016 como el tercer estadio más grande de Francia, es la sede del Lyon (Olympique Lyonnais), club de fútbol de la Ligue 1, y goza de reconocimiento mundial por su diseño futurista, su versatilidad para albergar distintos deportes y su acústica de primer nivel para conciertos.

Durante 65 años, el Lyon jugó en el histórico Stade de Gerland. Sin embargo, para estar a la altura de las crecientes ambiciones europeas del club, el emblemático presidente del OL Jean-Michel Aulas propuso en 2008 un proyecto para construir un estadio nuevo financiado con fondos privados.

El estadio se inauguró oficialmente en enero de 2016 con una contundente victoria del Lyon por 4-1 ante el Troyes. Alexandre Lacazette marcó el histórico primer gol del recinto.

Momentos memorables en el Groupama Stadium

Final de la Liga Europa de la UEFA de 2018 : El fútbol europeo acaparó los focos cuando el Atlético de Madrid derrotó con comodidad al Olympique de Marsella por 3-0, gracias a un brillante doblete de Antoine Griezmann.

: El fútbol europeo acaparó los focos cuando el Atlético de Madrid derrotó con comodidad al Olympique de Marsella por 3-0, gracias a un brillante doblete de Antoine Griezmann. Final del Mundial femenino de la FIFA de 2019 : El estadio se convirtió en el epicentro del fútbol femenino. Ante 57.900 espectadores y con todas las entradas vendidas, la selección femenina de Estados Unidos alcanzó la gloria mundial al vencer por 2-0 a Países Bajos y conquistar su cuarto título mundial.

: El estadio se convirtió en el epicentro del fútbol femenino. Ante 57.900 espectadores y con todas las entradas vendidas, la selección femenina de Estados Unidos alcanzó la gloria mundial al vencer por 2-0 a Países Bajos y conquistar su cuarto título mundial. Juegos Olímpicos de Verano de París 2024: El recinto acogió varios partidos de fútbol durante el torneo olímpico, que dejó una huella olímpica en su historia.

Grandes estrellas de la música: El estadio ha acogido conciertos memorables, entre ellos los de la gira Eras Tour de Taylor Swift en 2024, que atrajeron a más de 59.000 seguidores, así como actuaciones de Coldplay, The Rolling Stones y Linkin Park.

Récords y estadísticas del Lyon

El Lyon (Olympique Lyonnais), conocido cariñosamente como Les Gones («los niños»), es uno de los clubes de fútbol con más prestigio histórico de Francia.

Fundado en 1950, el club pasó de ser un especialista en las copas nacionales a mediados del siglo XX a convertirse en una potencia europea que dominó por completo el fútbol francés durante la década de 2000.

Títulos del club y trofeos destacados

Ligue 1 : 7 títulos (2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08)

: 7 títulos (2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08) Copa de Francia : 5 títulos (1963-64, 1966-67, 1972-73, 2007-08, 2011-12)

: 5 títulos (1963-64, 1966-67, 1972-73, 2007-08, 2011-12) Copa de la Liga: 1 título (2000-01)

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Serge Chiesa (547), Grégory Coupet (520)

Más goles: Fleury Di Nallo (222), Alexandre Lacazette (201)

El récord de siete títulos consecutivos

El Lyon ostenta el récord histórico de Francia de más títulos consecutivos de la Ligue 1 (7), logrados entre 2002 y 2008. En aquel momento, también era un récord histórico entre las cinco grandes ligas europeas.

La provocación del derbi de 2006 con la cara pintada

Antes del intenso derbi de Ródano-Alpes contra el Saint-Étienne en abril de 2006, los jugadores del Lyon saltaron al campo con la cara y el pelo pintados de rojo, blanco y azul, los colores del club. Respaldaron su atrevimiento con una goleada por 4-0 a sus rivales que les permitió asegurar esa misma noche su quinto título de liga consecutivo.

Una cantera de oro

Conocido como Les Gones («los niños» en el dialecto local), no sorprende que el Lyon tenga una de las canteras de talento más famosas de Europa. De ella han salido estrellas de talla mundial como Karim Benzema, Alexandre Lacazette, Anthony Martial, Samuel Umtiti y Corentin Tolisso.