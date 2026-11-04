Es posible que Arne Slot fuera destituido como entrenador del Liverpool tras una temporada pasada por debajo de lo esperado, pero al menos ayudó al equipo a clasificarse para la Champions League. Ya puedes reservar entradas para una gran noche europea en Anfield o fuera de casa.

Bajo la dirección de Andoni Iraola, la afición del Liverpool espera recuperar la magia de sus recientes aventuras europeas. Durante la etapa de Klopp, el equipo llegó a tres finales de la Champions League en cinco años (2018-2022) y conquistó su sexto título continental en 2019 tras vencer al Tottenham en Madrid.

El Liverpool inició la campaña de la Champions League de la temporada pasada con una victoria en casa ante el Atlético de Madrid y acabó tercero en la fase de liga. Espera que aquello sea un buen presagio, ya que este septiembre también comenzó su andadura europea con un triunfo en Anfield frente al equipo rojiblanco de Diego Simeone. Con partidos aún por disputar ante el Inter de Milán y el Porto, entre otros, la afición del Liverpool tiene por delante encuentros europeos apasionantes en los próximos meses.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información actualizada sobre cómo conseguir entradas para los próximos partidos del Liverpool en la Champions League: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuáles son los partidos del Liverpool en la Champions League 2026/27?

Fecha (hora local) Partido Entradas Estadio Miércoles 4 de noviembre (20:45) Fenerbahçe vs. Liverpool Entradas Estadio Şükrü Saracoğlu (fuera de casa) Miércoles 25 de noviembre (21:00) Club Brugge vs. Liverpool Entradas Estadio Jan Breydel (fuera de casa) Miércoles 9 de diciembre (20:00) Liverpool vs. Porto Entradas Anfield (en casa) Martes 19 de enero (21:00) Inter de Milán vs. Liverpool Por confirmar San Siro (fuera de casa) Miércoles 27 de enero (20:00) Liverpool vs. RC Lens Entradas Anfield (en casa)

Cómo comprar entradas para el Liverpool en la Champions League

Las entradas oficiales para los partidos del Liverpool en la Champions League pueden comprarse directamente a través de la página de venta de entradas del club o mediante el sistema de abonos para competiciones de copa y las ventas para socios. También se pueden adquirir entradas específicas de hospitalidad del LFC sin necesidad de contar con los créditos exigidos a los socios para las entradas ordinarias.

Para acceder a las ventas y los sorteos de entradas ordinarias para socios es necesario tener activa una modalidad oficial de socio del LFC (Full, Light o Junior). Las entradas para los partidos de la Champions League y de las competiciones de copa se gestionan mediante el Auto Cup Scheme para quienes cumplan los requisitos, o a través de ventas y sorteos específicos para socios en cada partido.

Las primeras ventas y las inscripciones para los sorteos de entradas de la Champions League se abrieron en julio, coincidiendo con el calendario de venta de la temporada del club, y se añadieron más fases tras el sorteo de la fase de liga de la UEFA.

Aunque el portal oficial del club es la forma más segura de comprar entradas para el Liverpool, quienes quieran asistir a un partido de la Champions League pueden considerar plataformas de reventa como StubHub y Ticombo, que podrían ofrecerles la mejor oportunidad de conseguirlas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Liverpool en la Champions League?

Las entradas oficiales de acceso general para los partidos del Liverpool en la Champions League en Anfield cuestan entre 30 y más de 60 libras en la temporada 2026/27. El club ha limitado la subida de los precios de acceso general al 3 % esta temporada, y esos precios quedarán congelados para la 2027/28. Las entradas para aficionados locales en la zona superior de la tribuna principal se mantienen en 9 libras, sin subida alguna.

El Liverpool no establece precios base distintos para los partidos de la Champions League y los encuentros habituales de la Premier League. El precio nominal depende exclusivamente de la categoría, la grada y la zona concreta de Anfield:

Zona y grada Precio para adultos Características principales Tribuna principal (zonas centrales) 62 £ (el más alto) Las localidades más próximas a los banquillos, con instalaciones modernas y vistas panorámicas privilegiadas Tribuna principal (zona superior) 31-55 £ Vistas elevadas del campo; también alberga la zona reservada para las «entradas locales» de 9 £ Tribuna Sir Kenny Dalglish 55-60 £ Localidades en el lateral opuesto a la tribuna principal, con la clásica perspectiva televisiva The Kop 39-44 £ La grada más famosa por el apoyo ruidoso de la afición local y su intenso ambiente durante los partidos Tribuna Anfield Road (zona inferior/superior) 31-54 £ Situada frente a The Kop, cuenta con una nueva zona para jóvenes adultos (hasta 24 años)

Los paquetes oficiales de hospitalidad del LFC para los partidos de la fase de grupos de la Champions League suelen costar entre 175 y más de 400 libras por localidad. Incluyen asientos de categoría superior en la tribuna principal o en el fondo de Anfield Road, acceso a salones y restauración antes del partido (por ejemplo, en Brodies Sports Bar, The Boot Room Restaurant o The Carlsberg Dugout).

Consulta la web oficial del PSG para obtener más información y plataformas de reventa como StubHub y Ticombo para conocer la disponibilidad actual de entradas.

Últimos resultados del Liverpool en la Champions League

En sus últimas campañas europeas, el Liverpool solo ha conocido la victoria o la derrota. Sorprendentemente, lleva 46 partidos (entre Champions League y Europa League) sin empatar. La última vez que firmó tablas fue ante el Benfica en Anfield, en abril de 2022, durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League.